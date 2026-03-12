Epstein Files, si cercano cadaveri di due ragazze nel suo ranch: l'ipotesi della morte dopo violenze estreme

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Continuano a far scalpore gli Epstein Files, i documenti raccolti durante il processo a Jeffrey Epstein, ricco finanziere di New York condannato nel 2008 per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e poi arrestato di nuovo nel 2019 con le medesime accuse. Nel ranch di Epstein, che si è suicidato in carcere un mese dopo l’arresto, si stanno cercando i cadaveri di due ragazze che sarebbero morte dopo aver subito violenze estreme.

Si cercano cadaveri di due ragazze nel ranch di Epstein

La trasmissione 1Mattina News è tornata a parlare di Epstein Files nella puntata di giovedì 12 marzo, riferendo che si stanno cercando i corpi di due persone sepolte nella tenuta di Zorro Ranch, la vasta proprietà un tempo appartenuta a Jeffrey Epstein, situata a 50 chilometri da Santa Fe. Le autorità del Nex Mexico hanno avviato una massiccia operazione di perquisizione all’interno del ranch.

Il sospetto è che le due persone siano state sottoposte a violenze talmente estreme da portare alla loro morte.

Cosa si sa sulle due ragazze che sarebbero sepolte a Zorro Ranch

Di questa vicenda si era parlato già a metà febbraio, in seguito a una rivelazione contenuta negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia che ha fatto scattare un’indagine.

A rintracciare il file, come riferito da Reuters e riportato in Italia da ANSA, è stata Stephanie Garcia, la commissaria dei terreni del New Mexico che nel 2019 aveva cancellato il contratto di affitto che concedeva il terreno dello Zorro Ranch a Jeffrey Epstein sostenendo che esso non veniva utilizzato per scopi agricoli o per l’allevamento, bensì solo per tutelare la privacy.

I due cadaveri cercati a Zorro Ranch apparterrebbero a due ragazze che sarebbero morte per “strangolamento durante un rapporto sessuale violento“.

ANSA

La statua di Trump e Jeffrey Epstein

In attesa che emergano novità dalla tenuta di Zorro Ranch o dagli Epstein Files, intanto, è apparsa una nuova installazione artistica a Washington che ironizza sui rapporti tra Donald Trump e Jeffrey Epstein.

L’opera, che ritrae il presidente degli Stati Uniti d’America ed Epstein in un abbraccio che riproduce la celebre scena del Titanic con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ha inevitabilmente attirato l’attenzione di visitatori e curiosi.