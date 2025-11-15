Epstein Files, Trump dà della "pazza" alla "sua" deputata Marjorie Taylor Greene: chi è e cosa è successo
Dopo gli attacchi sugli Epstein Files Donald Trump scarica la deputata Marjorie Taylor Greene, sua fedelissima
Il caso Epstein e i documenti sul presunto coinvolgimento di Donald Trump agitano le acque nella politica Usa. Tanto che il presidente è arrivato nelle ultime ore a scaricare una dei suoi fedelissimi, la deputata Marjorie Taylor Greene. Trump l’ha pubblicamente definita una “pazza scatenata” e ha detto che sosterrà un suo sfidante alle elezioni di metà mandato.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicamente rotto con una delle sue più fedeli e attive sostenitrici, la deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene.
Trump, che l’ha spesso definita una “stella nascente” del partito Repubblicano e del movimento MAGA, ha annunciato che sosterrà un suo sfidante alle elezioni di mid term del prossimo anno.
Sono bastate poche sul social Truth: “La pazza Maggie non fa altro che lamentarsi, lamentarsi, lamentarsi!”.
Trump l’ha accusata di essere diventata di “estrema sinistra” e merito alla presunta irritazione di Greene per il fatto che lui non risponde alle sue telefonate ha detto: “Non posso rispondere ogni giorno alle telefonate di una pazza furiosa“.
La replica della deputata: l’accusa sul caso Epstein
Greene ha risposto su X affermando che Trump “mi ha attaccata e ha mentito su di me”.
Secondo Greene Trump l’ha attaccata per farne un esempio e “spaventare tutti gli altri repubblicani prima del voto della prossima settimana per pubblicare i file di Epstein“.
È “sorprendente” quanto si stia battendo per fermare la pubblicazione delle carte relative all’ex finanziere morto suicida in carcere, ha aggiunto la deputata.
Chi è Marjorie Taylor Greene
Classe 1971, esponente dei Repubblicni, Marjorie Taylor Greene è deputata per la Georgia alla Camera dei Rappresentanti Usa dal 2021.
Figlia di imprenditori, laureata in Economia aziendale, è stata istruttrice di crossfit e assieme al marito è titolare di una ditta di costruzioni.
In politica da diversi anni, è nota per le sue posizioni estremiste e complottiste, è no vax e seguace di QAnon.
Una delle più ferventi sostenitrici di Trump, nelle ultime settimane sembra ci sia stato un allontanamento dal mondo MAGA.
Nessuna critica diretta a Trump, “mal consigliato” quando sbaglia, ma tantissime ai leader repubblicani, a partire dallo speaker della Camera Mike Johnson.
Greene ha attaccato duramente i compagni di partito per lo shutdown e per l’ostruzionismo sulla discussione e sulla pubblicazione degli Epstein Files.