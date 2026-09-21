Equinozio d'autunno "in ritardo", la fine dell'estate arriva il 23 settembre 2026: perché la data non è fissa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’equinozio d’autunno del 2026 arriverà “in ritardo”: la data X è quella del 23 settembre con la fine dell’estate che sarà sancita nelle prime ore del mattino, alle 2 e 05. Non si tratta di un unicum, anzi, l’arrivo della stagione autunnale spesso, per motivi legati al movimento del Sole, è posticipato rispetto al canonico 21 settembre.

Equinozio d’autunno 2026: quando sarà

L’equinozio si farà attendere nel 2026. Il giorno in cui giorno e notte avranno pressappoco la stessa durata sarà il 23 settembre e il momento preciso del passaggio dall’estate all’autunno avverrà alle 2.05.

Come detto, non si tratta comunque di una novità. Il comune pensiero che l’autunno inizi ufficialmente il 21 settembre nasce da una semplificazione ormai diventata prassi ma distante dalla verità. L’equinozio, invece, si colloca generalmente tra il 22 e il 23 tanto che il prossimo che accadrà nella canonica data del 21 arriverà nel 2092.

Cos’è l’equinozio e perché non arriva il 21 settembre

L’equinozio è il momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore.

Ricorre due volte durante l’anno solare (a marzo e a settembre) quando giorno e notte hanno la stessa durata e, insieme ai due solstizi, segna l’avvicendarsi delle stagioni astronomiche sulla Terra.

L’equinozio d’autunno non ha una data fissa nel calendario e nel 2026 arriverà più tardi rispetto al giorno suggerito dal calendario.

La fine dell’estate

L’estate 2026 (anche quella astronomica) non vuole saperne di finire e non finisce infatti lunedì 21 settembre ma mercoledì 23. Mentre le alte temperature paiono calare e il meteo accenna a passare alle stagioni fredde, l’equinozio di autunno arriverà con qualche ora di ritardo come conseguenza del movimento della Terra attorno al Sole e dell’inclinazione del suo asse di rotazione. Come ogni anno, il passaggio sarà un processo graduale con le ore di luce che diminuiranno progressivamente e le notti che si allungheranno.

Il termine equinozio deriva dal latino aequinoctium, formato da aequus, cioè “uguale”, e nox, “notte”, e si riferisce alla durata simile delle ore di luce e di buio che caratterizza questo particolare momento dell’anno.

Di equinozio si parla già dall’antica Grecia quando era legato ad Ade, il dio della morte che, innamoratosi di Persefone, figlia di Demetra, decise di rapirla. La giovane finì per mangiare dei chicchi di melograno e per legarsi in questo modo per sempre ad Ade. La leggenda narra che da quel momento Persefone passava sei mesi nel regno dei morti e altrettanti insieme alla madre, scandendo le stagioni autunnali e invernali con quelle primaverili ed estive.