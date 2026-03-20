Equinozio di primavera 2026 in anticipo venerdì 20 marzo, perché non sarà il 21 marzo fino al 2102

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La primavera fisica non coincide più da tempo con la primavera astronomica. Quest’ultima, nel 2026, anticipa di un giorno e non inizia più il 21 marzo come abbiamo sempre imparato a scandire. L’equinozio che segna d’ora in avanti l’allungarsi delle giornate prende ufficialmente il via alle 15:46 di venerdì 20 marzo. Minuto più, minuto meno. Una data “precoce” che non è dunque un’eccezione, ma una tendenza destinata a protrarsi negli anni.

Quando inizia la primavera 2026: data e ora dell’equinozio

Quest’anno l’equinozio di primavera cadrà insomma il 20 marzo, segnando l’ingresso ufficiale della nuova stagione nel nostro emisfero boreale. Il fenomeno si verifica nel momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, portando giorno e notte ad avere quasi la stessa durata.

L’orario preciso varia leggermente a seconda delle fonti astronomiche ma, come accennato, si colloca nel primo pomeriggio italiano, attorno alle 15:45-15:46.

ANSA

Da quell’istante le giornate iniziano ad allungarsi in modo sempre più evidente, con un aumento progressivo delle ore di luce fino al solstizio d’estate previsto per il 21 giugno.

Perché l’equinozio di primavera non cade più il 21 marzo

La domanda è più che lecita. Perché l’idea che la primavera inizi sempre il 21 marzo è ormai superata? In realtà l’equinozio può cadere tra il 19 e il 21 marzo, proprio negli stessi giorni in cui è attesa sulla Terra una tempesta geomagnetica. Negli ultimi anni si è stabilizzato soprattutto nell’arco temporale del 20 marzo.

Il motivo è legato a un disallineamento tra il calendario civile e il tempo astronomico. Un anno solare non dura esattamente 365 giorni, ma circa 365 giorni e 6 ore. Questo “scarto” accumulato nel tempo obbliga a continui aggiustamenti, come l’introduzione degli anni bisestili.

Il risultato è uno slittamento progressivo della data dell’equinozio della stagione della rinascita, che oggi cade quasi sempre il 20 marzo e solo raramente il 21.

Perché l’equinozio è sempre più anticipato

Il fenomeno dell’anticipo non è casuale. Dipende dalla combinazione di più fattori astronomici:

la durata reale dell’anno tropicale;

l’orbita ellittica della Terra;

il sistema di correzioni del calendario gregoriano.

Ogni anno, infatti, l’equinozio arriva circa 6 ore più tardi rispetto all’anno precedente. Tuttavia questo ritardo viene “compensato” ogni quattro anni dal giorno extra del 29 febbraio incluso nei calendari bisestili.

Questo meccanismo crea a sua volta un meccanismo a scatti. L’equinozio tende ad anticipare il suo arrivo nel calendario, mantenendosi prevalentemente sul 20 marzo per decenni. Il che non configura dunque un’anomalia legata al solo 2026, ma di un “comportamento” perfettamente previsto dagli astronomi.

Perché l’equinozio non tornerà al 21 marzo fino al 2102

Proprio a causa di questi aggiustamenti progressivi, l’equinozio che cade il 21 marzo è destinato a diventare una rarità. Secondo le proiezioni astronomiche, bisognerà attendere fino al 2102 per assistere al ritorno nella data che tutti abbiamo imparato a scuola.

Fino ad allora, la primavera inizierà quasi sempre il 20 marzo, con occasionali variazioni al 19 in alcuni fusi orari o in particolari condizioni.

Si tratta di un cambiamento che riflette la natura dinamica del sistema Terra-Sole, dove anche pochi minuti di differenza accumulati negli anni producono effetti visibili sul calendario.