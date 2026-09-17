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È di un arresto e tre denunce per evasione il bilancio dei controlli della Polizia di Stato a Catania. Un uomo di 62 anni, originario di Lentini, è stato fermato mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive.

Controlli intensificati nel centro storico

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la squadra volanti della Questura di Catania ha intensificato i controlli su persone e veicoli nel centro storico della città. Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato un uomo che camminava tranquillamente per le vie cittadine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Agnone Bagni, nel territorio di Lentini.

L’arresto dell’uomo di 62 anni

L’uomo, un 62enne di origine lentinese, avrebbe dovuto trovarsi nella sua casa ad Agnone Bagni, ma è stato sorpreso a passeggiare nel centro storico di Catania. Gli agenti, dopo averlo identificato, hanno proceduto al suo arresto per evasione.

Altre tre denunce per evasione

Nel corso della stessa attività di controllo, la Polizia ha denunciato altri tre soggetti per evasione. Anche questi individui, sottoposti a misure limitative della libertà personale, non sono stati trovati presso le rispettive abitazioni durante i controlli. Le denunce sono state formalizzate dagli agenti della squadra volanti, sempre nell’ambito delle operazioni di verifica sul rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Il ruolo dei controlli sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la costante attività di monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto della legge. I controlli, effettuati regolarmente su tutto il territorio di Catania, consentono di individuare tempestivamente eventuali violazioni e di intervenire con rapidità, come avvenuto in questo caso.

IPA