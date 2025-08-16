Era arrivata da Gaza gravemente malnutrita, morta a Pisa Marah Abu Zuhri, ragazza palestinese di 20 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Marah Abu Zuhri è arrivata in Italia assieme alla madre con un volo militare, parte dei civili vittimedel conflitto a Gaza cui il governo italiano offre assistenza sanitaria. La ragazza palestinese era gravemente malnutrita e, a causa di un profondo deperimento organico, nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale di Cisanello a Pisa, è morta a soli 20 anni.

Si chiamava Marah Abu Zuhri la giovane palestinese atterrata in Italia nella notte tra il 13 e il 14 agosto da un C130J dell’Aeronautica militare.

Al suo arrivo la ragazza presentava “un quadro clinico molto compromesso e uno stato di profondo deperimento organico”.

ANSA Scorte di cibo esaurite in gran parte della Striscia

La giovane palestinese è stata trasportata all’ospedale di Cisanello e ricoverata d’urgenza nell’unità operativa di Ematologia.

L’Azienda Ospedaliera di Pisa spiega che “dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un’improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco”.

Circostanze che, nonostante le cure somministrate, hanno causato il decesso della paziente.

“Il Sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio, sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza” ha dichiarato il Presidente della Toscana, Eugenio Giani.

L’operazione umanitaria del governo italiano

Marah Abu Zuhri arrivò tramite la 14° evacuazione sanitaria organizzata dall’Italia dal gennaio 2024, la più grande finora.

Gli aerei militari si dirigono al Cairo e a Eilat per imbarcare i pazienti e i loro accompagnatori, con destinazioni Milano, Pisa e Roma.

I cittadini palestinesi, di cui molti bambini, vengono in seguito trasferiti in strutture specializzate in tutto il Paese.

L’Italia è il quarto paese al mondo per numero di evacuazioni e trasferimenti di pazienti da Gaza.

Sono 917 i palestinesi arrivati nel nostro Paese dall’inizio della guerra, considerando anche i ricongiungimenti familiari.

Arrivò malnutrita da Gaza

Save the Children scrive, citando il Ministero della Salute, che 147 persone, tra cui 88 bambini, sono morte a causa di malnutrizione e fame dall’ottobre 2023.

I dati rilasciati da Medici senza Frontiere comunicano il 25% di pazienti malnutriti nelle strutture sanitarie gestite dall’associazione.

I volontari fanno sapere che nella maggior parte della Striscia non c’è quasi più cibo disponibile.

La privazione di cibo e la fame è utilizzata come arma dalle autorità israeliane per indebolire la popolazione palestinese.