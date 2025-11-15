Era condannato alla pena di morte da 20 anni, poche ore prima dell’esecuzione è graziato dal governatore Usa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In carcere da oltre vent’anni, il detenuto Tremane Wood era stato condotto nel braccio della morte, nella stanza delle esecuzioni, per sottoporsi all’iniezione letale prevista dalla pena capitale cui fu condannato per aver ucciso un ragazzo nel corso di una rapina. Poche ore prima dell’esecuzione, la notizia inattesa: Wood è stato graziato e la sua pena commutata in un ergastolo senza possibilità di uscita.

Graziato a poche ore dalla pena di morte

Tremane Wood, oggi 46 anni, si trova nel penitenziario di stato di McAlester in Oklahoma da più di vent’anni.

Nel 2002, fu condannato alla pena di morte per l’omicidio di un ragazzo di 19 anni, ucciso durante una rapina di cui Wood e il fratello furono autori.

Getty Images Kevin Stitt, governatore dell’Oklahoma

Gli era toccata la condanna capitale e il 13 novembre 2025 era il giorno previsto per l’esecuzione, da eseguire con iniezione letale.

Poche ore prima dell’esecuzione, mentre già si trovava nel braccio della morte, a Wood è stata comunicato di aver ricevuto la grazia.

La sua condanna capitale è stata commutata in un ergastolo senza possibilità di uscita.

Il caso di Treman Wood

Il caso giudiziario di Treman Wood è tra i più noti degli Stati Uniti a causa di alcuni errori giudiziari scoperti da associazioni no profit.

Wood ha sempre sostenuto che fu il fratello, condannato all’ergastolo e morto in carcere, ad aver ucciso Ronnie Wipf.

Si scoprì in seguito che l’avvocato d’ufficio assegnato a Treman era alcolista e che l’accusa offrì premi ai testimoni per confermare il verdetto di colpevolezza.

La Corte Suprema aveva respinto la richiesta di clemenza, avanzata anche dai genitori della vittima, ma sulla questione è tornato a esprimersi il governatore dell’Oklahoma.

Il governatore che ha annullato 2 condanne a morte

La commutazione della pena di Wood è finita al voto presso il dipartimento di giustizia dell’Oklahoma e, infine, il governatore ha deciso per la grazia.

Per il governatore repubblicano Kevin Stitt si tratta della seconda grazie concessa negli ultimi 7 anni.

“Questa azione riflette la stessa pena che suo fratello ha ricevuto per l’omicidio di un giovane innocente e garantisce una punizione severa che tiene un criminale violento lontano dalle strade per sempre”: così Stitt ha motivato la sua scelta, avversa a molti pubblici ministeri.

“Posso solo dirgli grazie” è stata la risposta di Wood, che ha aggiunto: “Non sono un assassino. Non lo sono mai stato e non lo sarò mai”.