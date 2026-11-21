Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Umberto Trotti è uno dei sopravvissuti al naufragio della Costa Concordia, e oggi non prova più rancore per Francesco Schettino. Vive in provincia di Terni dove fa il ristoratore, e ha commentato l’uscita dell’ex comandante dal carcere di Rebibbia. Su quella nave c’era proprio lui, con la moglie Fjorda e i due figli, uno du due anni e l’altro di sei mesi: quello doveva essere il loro viaggio di nozze.

Le parole di Trotti su Schettino e sulle 32 vittime della Concordia

Trotti crede che “la giustizia abbia fatto il suo corso”. Ha detto: “gli errori ci sono stati, la responsabilità anche”. Dopo tanti anni, racconta, “abbiamo imparato a convivere con quel dolore, anche se certe cose non si potranno mai dimenticare”. “Non provo più rancore, perché nella vita bisogna anche cercare di andare avanti”, aggiunge.

Il pensiero di Trotti va soprattutto alle 32 persone che non sono tornate a casa e alle loro famiglie, che “porteranno per sempre un dolore immenso”. Ricorda anche “i tanti eroi di quella notte”, che “con coraggio e generosità hanno contribuito a salvare tante vite, compresa la nostra”. Chiude con un abbraccio ai familiari delle vittime e con una speranza: “spero veramente che Schettino si sia reso conto di quello che ha fatto”.

Schettino fuori da Rebibbia: cosa prevede l’affidamento in prova ai servizi sociali

Schettino ha lasciato Rebibbia venerdì 20 novembre in serata. Il Tribunale di Roma gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali e l’ex comandante, detenuto dal maggio 2017, continuerà a scontare fuori dal carcere la condanna definitiva a 16 anni per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio, dove morirono 32 persone.

L’affidamento in prova è previsto dalla legge e permette di scontare la pena residua fuori dal carcere. La misura non cancella la condanna e può essere revocata. Infatti, se il programma non viene rispettato, Schettino tornerebbe in cella.

Umberto Trotti e la notte della Concordia: il viaggio di nozze con due bambini piccoli

La famiglia era salita a bordo da poche ore quando, alle 21.45 del 13 gennaio 2012, la nave urtò gli scogli delle Scole davanti al Giglio. La famiglia si trovava nel ristorante Milano, a bordo. A salvarli fu un cuoco, che prese in braccio il più piccolo mentre l’acqua entrava. Per Umberto, che non sapeva nuotare, non c’era posto sulla scialuppa che portò via Fjorda e i bambini. Sentendoli in preda al panico mentre veniva calata in mare, si lanciò da tre o quattro metri per raggiungerli.

Nel gennaio 2022, a dieci anni dal naufragio, Trotti aveva raccontato di essere stato pieno di rabbia per due o tre anni. Sull’ipotesi di invitare Schettino a pranzo nel suo ristorante aveva detto: “Adesso sì, sarei felice di averlo ospite”.