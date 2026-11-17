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Un cittadino romeno ricercato con un mandato d’arresto europeo è stato arrestato dalla Polizia a Brescia. Il 33enne residente in provincia dovrà scontare una condanna definitiva per turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’arresto a Brescia e il mandato europeo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno eseguito il provvedimento emesso dalle autorità romene, su disposizione del Tribunale di Bacau. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 1 mese di reclusione. Nei suoi confronti era stato disposto l’arresto ai fini estradizionali per i reati di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La cooperazione internazionale

Il Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale della Polizia criminale e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia – Divisione S.I.R.E.N.E., ha verificato che le ricerche fossero ancora attive e ha informato le autorità romene competenti, avviando i canali di cooperazione internazionale.

La Polizia ha sottolineato che l’individuazione e l’arresto dei latitanti sono resi possibili dalla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e le autorità di polizia e giudiziarie europee. I provvedimenti di cattura, ha spiegato il questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, confluiscono in un’unica banca dati attraverso le divisioni Interpol, Europol e S.I.R.E.N.E. della Direzione centrale della Polizia criminale. Nel rispetto degli accordi tra gli Stati, questo sistema consente di eseguire le misure e di assicurare la custodia cautelare o l’espiazione della pena per chi si è sottratto alla giustizia nel Paese in cui ha commesso il reato.

In attesa della consegna

Dopo le procedure di identificazione, l’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale Nerio Fischione, a disposizione della Corte d’Appello. Resta in attesa di essere consegnato alle autorità romene.