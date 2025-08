Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti seriali e ricettazione sono le accuse a carico di 3 cittadini stranieri arrestati dalla Polizia di Stato a Brescia nel pomeriggio di ieri. I tre, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo una serie di colpi messi a segno in diversi esercizi commerciali della provincia. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria.

Indagine e arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a una serie di servizi di osservazione mirati nei confronti di una banda composta da un 46 enne colombiano, un 49 enne cubano e una 41enne peruviana. I primi due risultavano irregolari sul territorio nazionale, mentre la donna era in regola con le norme sull’immigrazione. Tutti e tre risiedevano a Milano e avevano numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno seguito i movimenti dei sospetti, che si spostavano tra il comune di Brescia e la provincia a bordo di un’auto a noleggio. La banda si è poi diretta verso il centro commerciale “IL LEONE” a Lonato del Garda, dove è stata notata entrare e uscire più volte dal negozio “Maison du Monde”, depositando oggetti di arredo nel portabagagli dell’auto.

Il blitz e il sequestro della refurtiva

Il comportamento sospetto dei 3 malviventi non è sfuggito agli investigatori, che hanno deciso di intervenire. Dopo averli visti riunirsi e imboccare l’Autostrada A4 in direzione Milano, la Polizia ha organizzato un tempestivo intervento, bloccando il veicolo alla barriera autostradale di accesso alla città.

I tre sono stati condotti negli uffici della Questura di Brescia e sottoposti a perquisizione personale, estesa anche all’autovettura. L’operazione ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti e sequestrati 12 confezioni di profumi, 12 paia di occhiali da sole, numerosi oggetti di arredo e denaro contante, per un valore complessivo superiore a 7.000 Euro.

Le accuse e le misure adottate

Alla luce delle prove raccolte, i tre sono stati tratti in arresto per furto aggravato – aggravato dalla rimozione dei dispositivi antitaccheggio – e ricettazione. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica.

Le indagini sono tuttora in corso per individuare eventuali complici e la rete di soggetti che, insieme agli arrestati, avrebbe compiuto furti seriali in tutta la fascia del Nord Italia.

Provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dei due uomini – risultati inottemperanti a precedenti decreti di espulsione – l’accompagnamento e il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gorizia. Per la donna, invece, è stata ordinata la revoca del permesso di soggiorno.

Inoltre, il Questore ha emesso nei confronti dei 3 soggetti la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio, con il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Il commento delle autorità

Il Questore Sartori ha sottolineato come la costante attenzione delle pattuglie della Polizia di Stato nelle attività di prevenzione abbia permesso di individuare e perseguire soggetti che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. L’arresto di questi ladri seriali, ha aggiunto, rappresenta un risultato importante nella lotta alla criminalità predatoria, consentendo di allontanare dal contesto delinquenziale elementi particolarmente pericolosi e specializzati nel commettere furti presso esercizi commerciali.

Un fenomeno diffuso e la risposta delle istituzioni

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati contro il patrimonio che, negli ultimi anni, hanno visto un aumento dei furti seriali ai danni di negozi e centri commerciali. Le forze dell’ordine, grazie a un’attività investigativa capillare e all’utilizzo di tecnologie di sorveglianza, sono riuscite a individuare e fermare una banda che aveva già colpito più volte nella provincia di Brescia e in altre zone del Nord Italia.

Il sequestro di merce per un valore di oltre 7.000 Euro testimonia la gravità e la sistematicità delle azioni messe in atto dai tre arrestati. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, dalla Squadra Mobile alle Volanti, ha permesso di assicurare alla giustizia soggetti che rappresentavano una minaccia concreta per la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali.

Le indagini proseguono

Le indagini non si fermano: gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la rete di complici e ricettatori che, secondo gli inquirenti, avrebbe permesso alla banda di piazzare la refurtiva sul mercato nero. L’obiettivo è smantellare l’intero circuito criminale e prevenire nuovi episodi di furto e ricettazione nella zona.

La Polizia di Stato invita i cittadini e i commercianti a segnalare tempestivamente movimenti sospetti e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio.

Conclusioni

L’arresto dei 3 stranieri a Brescia rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità predatoria e ai furti seriali che colpiscono gli esercizi commerciali. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla tempestività dell’intervento, è stato possibile restituire sicurezza ai cittadini e tutelare il tessuto economico locale.

