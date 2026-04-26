Erasmo Genzini, intervista al Vito di Roberta Valente: “Quando non recito, mi sento completamente fuori posto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dietro gli occhi intensi e l’immagine dell’attore che ormai il pubblico riconosce subito, Erasmo Genzini conserva ancora qualcosa del ragazzo che è stato: un bambino molto sensibile, timido, incapace di restare indifferente davanti alla fragilità degli altri. Forse è proprio da lì che nasce tutto. Dalla necessità di trovare un posto in cui poter essere completamente se stesso, senza vergognarsi delle emozioni, senza sentirsi fuori posto. La recitazione, per lui, non è mai stata soltanto un mestiere. È stata un rifugio, una forma di salvezza, il modo più sincero per conoscersi e per riuscire a dire, attraverso altri, tutto quello che da solo non sarebbe mai riuscito a raccontare. Nato a Gragnano, cresciuto in una famiglia che gli ha insegnato il valore del sacrificio e della presenza, Erasmo Genzini è uno di quegli attori che non hanno costruito la propria identità soltanto sul talento, ma anche sulla resistenza. Prima dei set, delle fiction di successo, dei personaggi amati dal pubblico come il Vito della serie di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ci sono stati anni di attese, di porte chiuse, di treni presi all’alba, di provini finiti male, di occasioni sfiorate e poi perse. Ci sono stati giorni in cui ha pensato davvero di non farcela, di rinunciare, di lasciar perdere. Giorni in cui il peso dei rifiuti sembrava troppo grande per continuare a crederci. Eppure, Erasmo Genzini è rimasto lì, fermo dentro quel desiderio ostinato di fare l’attore, anche quando tutto sembrava dirgli che forse non sarebbe successo. Ascoltandolo, si ha spesso la sensazione che viva ogni esperienza con un’intensità rara. Come se nulla, nella sua vita, fosse mai davvero superficiale. I no ricevuti, i sogni rimandati, i provini sbagliati, le paure, l’amore per suo figlio, la riconoscenza verso i genitori, il bisogno costante di sentirsi all’altezza: tutto sembra sedimentarsi dentro di lui e trasformarsi in qualcosa da custodire. Anche per questo colpisce il modo in cui parla della sua inquietudine. Del fatto che dorma poco, che si svegli continuamente, che faccia fatica a concedersi tenerezza. È come se dentro di sé ci fosse sempre una voce che lo spinge a fare di più, a pretendere di più, a non fermarsi mai. In lui convivono due anime opposte. Da una parte c’è il ragazzo che sogna ancora il tappeto rosso dei David insieme a sua madre, il bambino che si emoziona per una carezza, il padre che oggi guarda suo figlio e capisce meglio anche suo padre. Dall’altra c’è un uomo severo con se stesso, che fatica a riconoscere il proprio valore, che non riesce ancora a dire “ce l’ho fatta”, che continua a sentire il bisogno di meritarsi tutto. Forse è proprio questo a renderlo così umano. Perché, nonostante il successo, la popolarità e i personaggi che interpreta, Erasmo Genzini conserva ancora qualcosa di profondamente incompiuto. E forse è proprio questa sua parte irrisolta a renderlo così vicino a chi lo guarda. In un tempo in cui tutti sembrano costretti a raccontarsi continuamente, a esporsi, a trasformare ogni emozione in contenuto, lui resta invece uno di quelli che proteggono il proprio mondo interiore. Custodisce monologhi mai pubblicati, pensieri scritti e poi lasciati in un archivio personale, immagini che non ha bisogno di condividere per renderle vere. Ha scelto di non fare dei social il centro della propria identità, di non trasformare la compagna, il figlio o la propria vita privata in uno strumento per ottenere consenso. È una scelta rara, soprattutto oggi. Ma racconta molto del suo modo di stare al mondo: con pudore, con discrezione, con quella forma di autenticità che non ha bisogno di essere esibita. Questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie parte proprio da qui, dalla parte meno visibile di Erasmo Genzini. Quella che non si vede sullo schermo, ma che probabilmente rende credibile ogni personaggio che interpreta. Perché ci sono attori che recitano una fragilità. E poi ci sono persone che quella fragilità la conoscono davvero.

Conosciamo Vito attraverso la sceneggiatura di Roberta Valente e la regia di Vincenzo Pirozzi, ma non conosciamo il Vito di Erasmo Genzini. Per lei chi è? Che cosa ha rappresentato?

“Per me Vito ha rappresentato, innanzitutto, un modo necessario per arrivare al maggior numero possibile di persone con una sensibilità che forse non ero mai riuscito a esprimere nei personaggi interpretati in passato. Non per responsabilità mia, naturalmente, ma perché bisogna seguire le regole di una sceneggiatura già ben costruita. Con Vito, invece, mi sono divertito molto, perché incarna proprio questo: è la sensibilità fatta persona. Ha un grande pregio, quello di comunicare spesso con gli occhi, con lo sguardo. Difficilmente riesce a dire una bugia. Lo vedo davvero come una persona che farebbe molta fatica a mentire”.

Il successo della serie l’ha sorpresa? Adesso, dopo la seconda puntata, possiamo parlare di un vero e proprio successo. La prima volta c’era la curiosità, la seconda è stata la conferma del lavoro che avete fatto.

“Avevamo tutti un po’ di ansia da prestazione. Però, se dovessi dire che mi ha sorpreso, risponderei di no, perché in parte me l’aspettavo. Sapevo che il pubblico, prima o poi, si sarebbe affezionato alla storia e ai personaggi. C’era il timore legato alla prima serata, ma anche la convinzione che, se il pubblico avesse avuto la pazienza di aspettare la seconda puntata, probabilmente non ci avrebbe più abbandonati. Infatti, nella seconda puntata la storia si è ampliata molto ed è stato possibile entrare nel cuore del racconto. I personaggi si erano ormai presentati, ognuno aveva avuto più spazio per agire e parlare. Credo che il pubblico abbia cominciato a entrare in sintonia con alcuni personaggi più che con altri. Ed è bello vedere quanto sia coinvolto. Per fortuna sta andando in questo modo. Finora c’è stata moltissima interazione, la serie è stata molto commentata sui social, siamo entrati tra gli argomenti di tendenza e stiamo raccogliendo davvero i frutti di un progetto nel quale abbiamo messo tanto amore. E non è affatto scontato, anzi, è piuttosto raro. Eravamo un gruppo composto da tanti giovani, nonostante la presenza di alcuni veterani che si sono rivelati più giovani dei giovani. È stato magnifico”.

Questo è anche il suo primo ruolo da coprotagonista. Sentiva il peso della responsabilità?

“Sono sincero, non l’ho avvertito, perché non sono il protagonista della serie. Finché non sarò il volto in copertina, percepirò questa responsabilità in modo relativo. Sento che quel momento non è ancora arrivato e spero che arrivi il prima possibile, perché, con grande sincerità, mi sento pronto”.

Agli occhi di chi osserva dall’esterno, però, lei è pronto già da tempo. Se si guarda intorno, a che punto si trova della sua salita professionale?

“Non sono più nell’androne, ma non sono ancora a metà della scala. Sono molto perfezionista e meticoloso e sono consapevole di tutto quello che devo ancora imparare. Allo stesso tempo, però, so bene quanto ho appreso finora. Sento davvero di poter arrivare quasi fino in cima. Non vedo l’ora di mettermi completamente in gioco e di diventare finalmente il volto in copertina di una serie o di un film. La strada è ancora lunga, ma la sto percorrendo passo dopo passo e, con grande fierezza, posso dire di farlo contando soltanto sulle mie forze. Preferisco aspettare uno o due anni in più, ma salire ogni gradino come sto facendo adesso: lentamente e con costanza”.

Il 17 maggio sarà protagonista anche su Rai 1 del film Lapponia, I Love Iù. Che esperienza è stata? Tra Italia e Finlandia, come ci si muove?

“È stata un’esperienza incredibile, la più bella della mia vita. Al di là del fatto che, in questo caso, sono finalmente protagonista, è stata straordinaria anche dal punto di vista umano, perché ho avuto la possibilità di girare in luoghi che probabilmente non avrei mai visitato, se non durante una vacanza. È stato bellissimo confrontarsi con una cultura completamente diversa dalla nostra. Ed è proprio questo il fulcro del racconto. È un film che comporta molti rischi. In questo caso sento una responsabilità molto più forte rispetto a quella provata per la serie. Non tanto perché sono il protagonista, ma perché si tratta di un progetto rischioso per il modo in cui il pubblico potrebbe interpretarlo. È però un lavoro diverso, di cui vado molto fiero. Si discosta dagli schemi abituali e forse propone qualcosa che non si è ancora visto. Molte serie sono accomunate da un filo conduttore, perché sappiamo che esistono elementi che funzionano più di altri oppure aspetti per i quali il pubblico non è ancora pronto. Lapponia, I Love Iù, invece, è una storia molto leggera, che contiene in modo ironico alcuni stereotipi e cliché. Va guardata con questi presupposti, bisogna aspettarseli e sorriderci sopra. È chiaro che non tutti gli italiani o i napoletani siano pizza, mandolino e ‘uè uè’ e che non tutti ignorino l’inglese. Questa storia, però, racconta proprio di tre ragazzi che non conoscono una parola d’inglese e che parlano di pizza, mandolino e ‘uè uè’. Questo è l’intento”.

US: On Air / Paola Spinetti / Patrizia Biancamano

Ha usato una parola che mi piace molto: rischio. Quanto rischio c’è stato nello scegliere di fare l’attore?

“Tantissimo. Il rischio è altissimo, soprattutto dal punto di vista della stabilità mentale e della serenità. Non è uno di quei lavori che consentono di stare tranquilli o di vivere serenamente anche i periodi in cui non si lavora. È un mestiere complicato e destinato a diventarlo sempre di più. Bisogna imparare a gestire gli equilibri, le emozioni e anche i rapporti familiari. Bisogna accettare il fatto che, magari, in un anno si possa prendere parte a dieci progetti, ma anche che si possano trascorrere due anni senza nemmeno uno. Per questo servono spalle molto larghe”.

Perché ha sentito l’esigenza di fare l’attore? Era il bisogno di sentirsi amato, riconosciuto, oppure qualcosa che è esploso improvvisamente dentro di lei?

“La riconoscenza del pubblico è uno degli aspetti più belli di questo mestiere, ma non è stato il motivo per cui ho deciso di intraprendere questa strada. Da bambino ho scelto di iniziare a studiare per questo lavoro perché sentivo la necessità, essendo molto timido, di esprimere le mie vere emozioni e la mia profonda sensibilità. Questo mestiere mi ha permesso di conoscere visceralmente me stesso. Forse, se avessi fatto altro, sarei rimasto l’Erasmo di prima. Invece mi sento molto cambiato come persona. Ho scoperto tanti aspetti di me che probabilmente non avrei mai conosciuto. Inoltre, il fatto di mettermi continuamente alla prova è uno stimolo che mi piace e che mi fa sentire vivo. Anche il desiderio di avere sempre un sogno nel cassetto, di arrivare lontano, di raggiungere traguardi importanti e magari di regalare una gioia ai propri genitori: tutto questo ti mantiene vivo e ti dà un’adrenalina ineguagliabile”.

Diceva di aver scoperto lati di sé che nemmeno immaginava di avere. Qual è quello che l’ha sorpresa di più?

“Ho sempre saputo di essere una persona molto sensibile. Lo notavo già da piccolo, a scuola. Ero sempre quello che si schierava dalla parte dei più deboli o di chi sapevo non sarebbe riuscito a difendersi. Questo senso di protezione verso gli altri è qualcosa che mi sono portato dietro crescendo e che questo lavoro mi ha permesso di conoscere ancora più a fondo. Sento proprio l’esigenza di fare del bene alle persone, di aiutare il prossimo, di essere educato e gentile. In un’epoca come la nostra, la gentilezza sembra quasi passata di moda”.

Ha avuto timore che questa sensibilità potesse ferirla? E come si è protetto?

“Sì, molte volte ne sono uscito ferito, questo è fuori dubbio. Però bisogna imparare a conoscersi. Spesso queste ferite mi hanno permesso di diventare uomo più in fretta. Mi hanno fortificato, mi hanno reso pronto ad affrontare situazioni che potrebbero presentarsi domani. Oggi mi sento più forte”.

Per lei che cos’è il successo?

“Ho un sogno nel cassetto: percorrere un giorno il tappeto rosso dei David di Donatello. Per me il punto più alto del successo, nell’immaginario legato alla carriera di attore, è proprio questo: attraversare quel tappeto rosso con mia madre. In quel momento sentirei di aver vinto”.

Con sua madre. Che legame è il vostro?

“È un legame forse inspiegabile. Da quando ho cominciato a sognare questo lavoro, lei, insieme a mio padre, mi ha dato tutto. Ma, come si dice in napoletano, ‘a mamm è semp’ a mamm. Non potrò mai dimenticare tutte le volte in cui mi accompagnava a Roma con la cartina cartacea, tra metropolitane e indicazioni chieste per strada. Mi aspettava fuori ai provini, che magari poi non andavano nemmeno bene. Può sembrare una di quelle storie raccontate dagli attori americani di successo, ma per me è stato davvero così. Non c’è nulla di inventato. Tutte quelle giornate, quel sudore, quelle ore passate in metropolitana per raggiungere il luogo del provino sono immagini che non si possono dimenticare. Per questo provo un profondo senso di riconoscenza nei confronti di una donna che non mi ha dato tanto, ma tutto”.

I provini che non andavano bene: quando ha capito che il rifiuto ricevuto non era rivolto a Erasmo come persona, ma eventualmente al personaggio che avrebbe potuto interpretare?

“In realtà forse non l’ho ancora capito. Ancora oggi ricevo dei no di cui non riesco a spiegarmi il motivo e, soprattutto, quando poi vedo la scelta fatta, mi chiedo perché non abbiano scelto me. Però questo fa parte del mestiere. Rispetto a prima, quando impiegavo davvero molto tempo per elaborare un rifiuto, oggi ci riesco più in fretta. È chiaro, però, che per progetti molto importanti, per i quali mi è capitato di ricevere una risposta negativa, resta difficile accettarla. Tuttavia, questi rifiuti mi sono serviti molto anche nell’approccio ai provini. Penso che, quando si cominciano ad affrontare con meno peso sulle spalle e con aspettative più contenute, tutto diventi più semplice. Si riesce a sostenerli meglio, probabilmente perché non si avverte quell’ansia da prestazione e ci si sente più liberi nel comunicare ed esprimere pensieri ed emozioni”.

Quel rifiuto alimentava la sua ambizione o la mortificava?

“C’è stata una fase della mia vita in cui quei ‘no’ mi hanno portato quasi a mollare. Tanto che, prima del progetto più importante di allora, che era Sotto copertura, avevo ormai completamente accantonato l’idea di fare questo lavoro. Ho iniziato a frequentare una scuola di recitazione a otto anni, ma fino ai ventiquattro non avevo ricevuto altro che proposte per fare la comparsa. A un certo punto, ho dovuto fare chiarezza e ho cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia. Però proprio in quel momento, in quella fase della mia vita, arrivò il provino per Sotto copertura. Lo affrontai con distacco. Mi dissi che ormai era andata. Stavo molto male, è stato un periodo bruttissimo della mia vita. Feci quel provino con tutto il distacco possibile nei confronti di quel progetto e invece fui scelto. Poi Giulio Manfredonia e Lux Vide mi hanno dato la possibilità di partecipare ad altre cinque o sei serie televisive e da lì è cominciato tutto”.

È stato quello il momento in cui c’è stato il passaggio tra “aspiro a essere attore” e “sono attore”?

“In realtà no. Non sono ancora una di quelle persone che dice ‘sono’. Non riesco a sentirmi così. Posso però dire una cosa: chi mi conosce e chi ha lavorato con me sa che non sono parole di circostanza. Ne vado molto fiero, perché tante persone che fanno parte del mondo del cinema e della televisione mi dicono spesso che, se fossero tutti come me, sarebbe bellissimo. Mi ripetono che sono una persona fin troppo umile. Ed è questa la cosa più bella che resta di questo lavoro. Perché, in fondo, tutti siamo. Non valgo di più perché faccio l’attore. Per me questo è importante”.

Stava quasi per mollare, pensava all’azienda di famiglia. Però non l’ha fatto. Perché?

“Non ho mollato perché, in fondo, ci ho sempre creduto. Quando faccio altro mi sento completamente fuori posto. Non riesco a sentirmi a mio agio come quando sono sul set. Sul set mi sento più protetto, sento che quello è davvero il posto giusto per me. Quando faccio altro, o mi dedico ad attività diverse, perché chiaramente non si può vivere solo di questo, ho comunque un piano B, che è l’azienda di famiglia. Però, anche quando sono lì, con la testa sono sempre altrove. Penso sempre al prossimo progetto, alla proposta successiva, a quello che ho fatto prima. La mia mente vaga continuamente altrove”.

Il vuoto recitativo oggi come lo vive? Come affronta l’attesa tra un progetto e l’altro?

“Malissimo. Non riesco a trovare nulla che plachi quella fame. Ho tantissimi monologhi che non ho mai pubblicato e che, di fatto, produco da solo. Mi piace molto farlo. Quando non riesco a svolgere questo lavoro insieme agli altri, cerco comunque di mantenermi attivo. Spesso scrivo pensieri, li metto su carta e poi magari li riprendo con il telefono. Sono contenuti che ho sempre tenuto per me. Ho un archivio piuttosto ricco. Mi piace trasformare questi pensieri in video, mi piace esprimerli anche da solo”.

Perché non li condivide con gli altri? Per pudore o per paura del giudizio?

“No, perché sono pensieri così viscerali e personali che cerco di proteggerli da un pubblico che, nell’epoca in cui viviamo, spesso sa essere cattivo. Cerco di tenerli per me. So bene come custodirli. Sono un po’ il mio tesoro”.

Ha paura del giudizio del pubblico? Come reagisce di fronte alle critiche?

“Le vado a leggere. Non ho un rapporto maniacale con i commenti, però sono molto attento a ciò che pensa la gente. Mi interessa molto, anche perché l’unico riscontro che un attore possa avere è sapere che cosa pensano di lui, come interprete, le persone che lo guardano da casa. Sono anche molto fortunato perché, in diversi anni di lavoro, mi è capitato raramente di leggere commenti molto cattivi. Anzi, forse li vado a leggere proprio perché mi danno forza”.

Con la sua compagna, madre di suo figlio, avreste potuto sfruttare i social per accrescere la vostra popolarità puntando sul privato. Lei invece ha sempre mantenuto una certa riservatezza. C’era una ragione profonda dietro questa scelta?

“Come avrà potuto vedere dai miei social, non ho mai nascosto né la mia compagna né mio figlio, anzi ne vado molto fiero. Però non ho mai sfruttato i social per ottenere più follower o più like, nonostante la mia compagna faccia l’influencer. Sappiamo bene che, nell’epoca in cui viviamo, questo aspetto è molto importante anche per il lavoro che faccio. Però le confesso una cosa: amo profondamente questo mestiere, darei la vita per farlo, ma non mi considero una persona particolarmente social. Sono semplicemente un po’ boomer. Il mio ufficio stampa me lo ripete tutti i giorni. Ogni tanto mi contattano per chiedermi se sono vivo, perché sparisco completamente. Ma non è una mancanza di rispetto verso chi mi segue. È che, molto semplicemente, se sto vivendo un bel momento preferisco viverlo. Forse, per l’epoca in cui viviamo, appartengo davvero a un’altra generazione. Sono consapevole del fatto che potrei sfruttare i social in modo migliore e so bene che mi sarebbe molto utile per il lavoro che faccio. Probabilmente avrei ottenuto molte più opportunità. È brutto da dire, ma purtroppo è così”.

Ormai è una delle prime domande che fanno in fase di casting: “Ha un profilo social? Quanti follower ha?”.

“Esatto. E questa situazione rammarica un po’. Per carità, per un’azienda sapere che un attore ha un pubblico importante rappresenta sicuramente una garanzia in più e lo capisco benissimo. Però ci sono tante persone che la seguono anche se non lo fanno su Instagram. Questo bisognerebbe capirlo”.

Se i casting si facessero soltanto in base al numero di follower, non sempre lavorerebbero i bravi attori.

“Posso togliermi un sassolino dalla scarpa, senza attaccare nessuno? Ho notato che, con il passare del tempo, molti attori della mia età, o anche più giovani, sono diventati molto più bravi a parlare davanti alle telecamere, a fare interviste o contenuti digitali, piuttosto che a svolgere il proprio lavoro. Sono diventati più bravi in questo che a fare davvero gli attori, perdendo di vista il senso stesso del mestiere”.

Diventare padre così presto ha cambiato anche la sua percezione della recitazione?

“Sì, è cambiata. L’approccio alla recitazione è qualcosa che, nella vita di tutti i giorni, si costruisce attraverso ciò che si vede e ciò che si vive. Probabilmente è più difficile interpretare una scena drammatica se non si è mai vissuta un’esperienza simile. Mi è capitato di interpretare ruoli in cui ero padre e sono consapevole del fatto che, se li affrontassi oggi, riuscirei a interpretarli meglio. Anche solo perché oggi so come prendere in braccio un bambino oppure come guardarlo in modo diverso rispetto a prima. Adesso conosco bene quella sensazione. Prima potevo soltanto coglierla dagli occhi di un padre visto al bar oppure da quelli di mio padre quando guardava me da bambino. Per un attore vivere situazioni diverse è molto importante, perché rappresenta una forma di tirocinio. È pratica. È un po’ come il praticantato di un dipendente, di un avvocato o di un notaio. Serve esperienza. Esistono mille metodi e mille approcci diversi e nessuno può dire all’altro che il proprio sia migliore”.

Si trova nella particolare situazione di essere stato figlio e ora, allo stesso tempo, di essere anche padre. Se le chiedessi, a bruciapelo, a chi crede di somigliare di più, a suo padre o a suo figlio, che cosa risponderebbe?

“A mio padre. Cerco di essere con mio figlio quello che mio padre è stato con me. Può sembrare banale, ma è la verità. Mio padre è sempre stato molto gentile con me. È sempre stato uno di quei padri che, invece di darti uno schiaffo, ti prendevano da parte e ti spiegavano perché una determinata scelta fosse giusta oppure no. Credo che questa sia una delle cose più belle che ho cercato e continuo a cercare di fare con mio figlio. I bambini capiscono molto più degli adulti e hanno una capacità di emulazione nei confronti del padre che spero mio figlio possa avere con me, così come io l’ho avuta e continuo ad averla nei confronti del mio. È una sorta di emulazione continua. Nell’immaginario di un figlio, il padre resta sempre il padre perfetto”.

Lei è campano. Che rapporto ha con la sua terra? Ha mai avuto il timore che essere napoletano potesse rappresentare un limite nel suo lavoro?

“Sì, ma non per ragioni particolari. Più che altro per una questione di fonetica e di dialetto. Per questo, da ragazzo, ho studiato dizione. Ce l’ho lì, pronta, e quando serve la metto in pratica. Quando invece non serve, preferisco parlare in modo molto naturale, senza troppe costruzioni. Però è una competenza indispensabile per fare questo mestiere e soprattutto per uscire dagli schemi televisivi legati soltanto alla Campania. Altrimenti si rischierebbe di fare sempre e soltanto produzioni ambientate in Campania e il ventaglio di esperienze da inserire nel curriculum sarebbe molto più limitato. Più dei limiti legati al luogo in cui vivo, ce ne sono altri che avverto”.

Quali?

“Più che altro avverto limiti legati ai tatuaggi. Non posso dire di avere avuto molti ostacoli per via dei tatuaggi che ho fatto in quella fase della mia vita di cui parlavo prima, però so di aver perso alcune opportunità proprio per questo motivo e forse di averne ottenute altre. Sento che questo rappresenti un limite produttivo, banalmente legato ai tempi. Magari scelgono un altro attore al posto mio semplicemente per non perdere una o due ore di preparazione al mattino. Ancora oggi capita di sentirsi chiedere perché non li si tolga, invece di cercare di coprirli, come fanno gli americani, in venti minuti con un aerografo. Secondo me questo è un grande limite. Non è una critica ai reparti trucco e parrucco, che sono incredibili. È una questione che nasce ancora prima, a monte. Credo che i nostri reparti siano prontissimi sia a realizzare coperture importanti sia ad applicare tatuaggi finti. Semplicemente penso che le produzioni debbano sentirsi pronte a scegliere persone tatuate per ruoli che non prevedono tatuaggi, e viceversa”.

In un’epoca in cui anche i preti ne sono ricoperti, non mi sembra che oggi un tatuaggio tolga credibilità a un personaggio.

“Le faccio io una domanda: mi ha mai visto interpretare il ruolo di un carabiniere, di un commissario o recitare in un film d’epoca? No, perché avrebbero dovuto coprirli”.

Quanti tatuaggi ha?

“Non ne ho tantissimi. Ne ho uno piuttosto evidente sul braccio. È chiaro che girare una serie d’estate con magliette o camicie a maniche lunghe diventa complicato. Però me l’hanno coperto molte volte. Mi hanno fortemente voluto per alcuni progetti e hanno dedicato anche ore di preparazione per nasconderlo”.

Che cosa rappresentano questi tatuaggi?

“Rappresentano un insieme di aspetti importanti della mia vita. È chiaro che non li avrei mai fatti se avessi avuto una maggiore consapevolezza quando ero ragazzo. Però, come dicevo prima, quella fase in cui avevo rinunciato all’idea di riuscire a fare questo lavoro mi ha portato a commettere una serie di errori, tra cui anche i tatuaggi, che oggi fanno parte di me”.

Se il luogo in cui dorme potesse parlare di lei, che cosa racconterebbe?

“Direbbe sicuramente che sono una persona irrequieta. Dormo abbastanza male, non perché abbia paranoie, ma perché sono molto iperattivo. Forse proprio perché continuo a sognare e a immaginare progetti anche quando non sto lavorando, finisco per restare sempre in allerta. Anche quando dormo mi sveglio cento volte, mi alzo, vado in bagno, passo in cucina, bevo. Mi muovo anche nel sonno. Racconterebbe proprio questo senso di irrequietezza”.

Lei è molto severo e giudicante con se stesso. Qual è allora l’ultimo gesto di tenerezza che Erasmo ha dedicato a Erasmo?

“Devo pensarci parecchio. Evidentemente è molto lontano. Sono anni che non mi concedo un gesto gentile o affettuoso. Questa risposta può significare tutto e niente. Ma se mi chiedesse qual è l’ultimo gesto di tenerezza che ho avuto nei confronti di mio figlio, in quel caso saprei rispondere subito”.