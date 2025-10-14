Erdogan vuole che Giorgia Meloni smetta di fumare, la replica della premier: "Non voglio uccidere nessuno"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Siparietto tra Recep Tayyip Erdogan e Giorgia Meloni durante il summit di pace di Sharm el-Sheikh. In un momento di pausa dell’incontro, il presidente turco ha invitato la premier italiana – che si era presa un break per una sigaretta – a smettere di fumare. La leader di Fratelli d’Italia ha sorriso e condiviso l’intento di Erdogan, prima di replicare con una battuta.

Mentre si trovavano a Sharm el-Sheikh per firmare il piano di pace per il Medio Oriente, Erdogan e Meloni si sono resi protagonisti di un gioviale scambio di battute.

Il presidente turco ha espresso la volontà di far desistere la premier dal continuare a fumare. Divertita, Meloni si è detto conscia delle problematiche di questo suo vizio e ha ribattuto che le serve per rilassarsi. “Non voglio uccidere nessuno”, ha scherzato, ipotizzando un caso in cui non possa più calmarsi con le sigarette.

Il summit di pace in Egitto ha regalato anche momenti di leggerezza tra i leader internazionali che vi hanno partecipato. Immortalato dalle telecamere e fautore di tante risate tra gli addetti ai lavori, si è verificato anche un siparietto tra i due leader di Turchia e Italia.

Le immagini diffuse da una televisione di Istanbul testimoniano l’incontro di Recep Tayyip Erdogan con Giorgia Meloni che era uscita a fumare. I due si sono incrociati e salutati con una stretta di mano amichevole. Quindi il primo, rivolgendosi alla seconda, ha detto: “Ti trovo bene, stai alla grande, ma devo trovate un modo per farti smettere di fumare”.

Tra l’ilarità generale, la premier italiana ha sorriso e annuito. “Lo so, lo so”, ha detto. Ma, stando allo scherzo, ha aggiunto una sorta di monito sul fatto che smettere di fumare potrebbe renderla più nervosa. “Non voglio uccidere nessuno”, ha affermato, rispondendo a tono.

Giorgia Meloni e il vizio del fumo

La scena ha fatto sorridere i presenti. Tra questi c’era anche il presidente francese Emmanuel Macron che, presente per tutto lo svolgimento del siparietto, aveva subito previsto come sarebbe andata la cosa. Quando Erdogan infatti aveva consigliato Giorgia Meloni di smettere di fumare, era arrivata rapida e puntuale la freddura del leader di Renaissance: “Basta sigarette? È impossibile”, aveva detto, riferendosi alla Presidente del Consiglio e al suo consumo di sigarette.

Che Giorgia Meloni sia una fumatrice non è un mistero. A confessarlo era stata lei stessa in “La versione di Giorgia”, libro-intervista con il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, del settembre 2023. Qui la premier aveva spiegato di aver ripreso a fumare dopo 13 anni di stop. Si era detta molto rammaricata per questa cosa ma aveva sottolineato come la pausa caffè e sigaretta le avesse permesso di costruire rapporti con colleghi come il presidente tunisino Kais Saied.

Non si tratta dell’unico siparietto andato in scena in quell’occasione, né della prima volta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prova a uscire da questi momenti ingessati con una delle sue battute o di una novità vista la sua battaglia contro il tabagismo. Recentemente, all’Assemblea generale dell’Onu, aveva preso in giro Emmanuel Macron che gli aveva detto di stare bene e di essere contento. “Quindi ci sono momenti in cui stai bene”, aveva scherzato.