Eredità Agnelli, John Elkann "vede" la prescrizione ma rischia di perdere comunque oltre 183 milioni di euro

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo, è stata rigettata. Gli atti sono stati restituiti alla procura, che ora dovrà decidere come procedere, dopo la decisione presa dal gip di Torino, Giovanna De Maria. “Per noi non cambia niente. Peraltro avevamo perso ogni interesse a questa istanza”, hanno commentato i legali del nipote di Gianni Agnelli.

L’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo

Dunque gli atti torneranno ai pm, Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti.

Spetterà a loro avviare le procedure della chiusura indagini dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli e nonna di John Elkann, morta nel 2019.

È stata infatti rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna.

L’inchiesta sull’eredità Agnelli

La decisione di respingere la richiesta era immaginabile, soprattutto dopo che la stessa cosa era già accaduta per il commercialista e presidente della Juventus Gianluca Ferrero.

Ferrero è co-indagato assieme a John Elkann nell’inchiesta sull’eredità Agnelli.

In caso di un rinvio a giudizio dei due imputati il possibile processo sembrerebbe segnato: la prescrizione dei reati dovrebbe, infatti, scattare ad agosto 2027.

John Elkann rischia di perdere 183 milioni di euro

In questo caso John Elkann non potrebbe comunque più recuperare 183 milioni di euro, che sono la cifra versata all’Agenzia delle Entrate per sanare le evasioni fiscali e il mancato pagamento in Italia della tassa di successione per l’eredità di Marella Caracciolo.

Le evasioni fiscali e il mancato pagamento gli erano stato contestato dalla guardia di Finanza di Torino e dal generale Alessandro Langella.

La cifra di 183 milioni era stata indicata nel comunicato della procura di Torino con cui si annunciava il parere favorevole dei pm alle proposte di “messa alla prova” e di “patteggiamento” di Elkann e Ferrero.

La reazione del legali

“Per noi non cambia niente”, hanno detto, a proposito della messa alla prova di John Elkann, gli avvocati Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, legali dell’imprenditore, prima di lasciare il Palazzo di giustizia di Torino.

“Peraltro, alla luce della frammentazione del quadro processuale, avevamo perso ogni interesse a questa istanza. Ora gli atti tornano alla procura”, hanno aggiunto.

“Se i pubblici ministeri decideranno di andare avanti noi dimostreremo che John Elkann non ha fatto nulla”.

E in merito a una possibile caduta in prescrizione degli episodi contestati, gli avvocati hanno concluso: “Noi non facciamo calcoli, noi ci difendiamo nel merito delle accuse”.