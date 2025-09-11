Eredità di Giorgio Armani in due testamenti segreti scritti pochi mesi prima di morire: sono già stati aperti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono stati aperti i due testamenti in forma segreta lasciati da Giorgio Armani. Trattasi di due scritti messi nero su bianco dallo stesso stilista, deceduto lo scorso 4 settembre. Il primo testamento risale allo scorso 15 marzo, il secondo è stato stilato a nemmeno un mese di distanza, il 5 aprile. Entrambi i documenti sono stati aperti lo scorso 9 settembre e contengono indicazioni importanti circa l’eredità di ‘Re Giorgio’.

Eredità di Giorgio Armani, già aperti i due testamenti

La pubblicazione dei due testamenti, ossia la loro apertura, è avvenuta il 9 settembre dal notaio Elena Terrenghi. A riferirlo è l’ANSA che ha consultato l’archivio notarile di Milano. Al momento non si conoscono i contenuti.

Giorgio Armani non aveva né figli né coniuge. Dunque non ci sono eredi legittimi ‘necessari’, secondo la legge italiana. Lo stilista ha così potuto dare indicazioni sul suo patrimonio in modo totalmente autonomo.

Il futuro del gruppo Armani

In vita Armani aveva predisposto già uno statuto blindatissimo per il gruppo da lui fondato, articolato in sei categorie di azioni, con un ruolo centrale affidato alla Fondazione Armani.

All’apertura dei testamenti, come riferito dall’AdnKronos, avrebbero partecipato la sorella Rosanna Armani e suo figlio Andrea Camerana, le nipoti Silvana e Roberta Armani (figlie del fratello defunto Sergio), oltre a Leo Dell’Orco, compagno di vita e braccio destro dello stilista.

Tutti e cinque già fanno parte nel cda del Gruppo. Dell’Orco è stato nominato come il coordinatore del comitato ristretto che guiderà gli affari del colosso della moda fino all’entrata in vigore del nuovo assetto societario.

Camerana e le cugine Armani rappresentano la componente familiare del board, tra cui figurano alcuni manager come il fondatore di Yoox, Federico Marchetti e il banchiere di Rothschild, Irving Bellotti.

Lo statuto, che è stato aggiornato l’ultima volta nel 2023, prevede una ripartizione in sei categorie di azioni con diritti di voto e di governance differenziati ma uguali diritti economici.

Le azioni A (30% del capitale) e F (10%) saranno determinanti: le prime valgono 1,33 voti ciascuna, le seconde 3. Un sistema pensato per far sì che i soci titolari delle categoria A e F, pur avendo solo il 40% del capitale, controlleranno oltre il 53% dei voti in assemblea. Altrimenti detto, spetterà a loro nominare la maggioranza dei componenti del cda, compreso il presidente e l’amministratore delegato.

Si ipotizza che alla Fondazione Armani spettino le azioni A e F. Se così fosse avverrebbe una centralizzazione del controllo strategico del gruppo. Gli eredi e i collaboratori di fiducia potrebbero ottenere le categorie B-E, che detengono la maggioranza del capitale ma non il potere decisionale da sole.

Nei testamenti dovrebbero essere inoltre state date indicazioni sulla gestione del patrimonio personale di Giorgio Armani, stimato in circa 10 miliardi di euro.

Beppe Sala e il luogo da intitolare allo stilista: “Nessuna deroga per Armani”

“Posso confermare che abbiamo ricevuto il consenso della famiglia” di Giorgio Armani “per l’iscrizione al Famedio e mi pare una cosa importante”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di restituzione alla città dell’opera “L’uomo della luce”.

Il primo cittadino ha invece bocciato la proposta di Noi Moderati a Palazzo Marino di intitolare un luogo di Milano allo stilista, in deroga alla legge in vigore. “La regola è che si aspetta 10 anni” dalla scomparsa. “L’abbiamo fatto per Veronesi e lo faremo per Armani”, ha chiosato Sala.