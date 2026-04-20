Eredità di Maria Agostina Pellegatta al comune di Cassano Magnago, il gesto dell'ex senatrice morta a 86 anni

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L’ex senatrice Maria Agostina Pellegatta ha lasciato tutto il suo patrimonio al Comune di Cassano Magnago: una villa e risorse economiche per creare una scuola pubblica di musica o arte. Dopo la sorpresa inaspettata, il Comune si attiverà per avviare l’iter e accettare l’eredità, di fatto l’ultima azione politica di Pellegatta destinata ai giovani e alla cultura.

Una sorpresa per Cassano Magnago

Un gesto d’amore per la sua comunità, quella di Cassano Magnago, arrivata a pochi giorni dalla scomparsa di Maria Agostina Pellegatta, figura storica della sinistra italiana e profondamente legata al mondo dell’istruzione.

L’ex parlamentare, morta il 10 aprile all’età di 86 anni, ha scelto di destinare il suo intero suo patrimonio al Comune in cui era nata e vissuta, con un obiettivo preciso: investire sulle nuove generazioni attraverso la cultura.

ANSA

L’eredità di Maria Agostina Pellegatta

Eletta deputata con il Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1979, Pellegatta era poi tornata in Parlamento tra il 2006 e il 2008 al Senato con Verdi e Comunisti Italiani.

Come confermato dal sindaco Pietro Ottaviani, il suo lascito comprende una villa indipendente di tre piani affacciata su piazza 25 Aprile, oltre a disponibilità economiche depositate presso Banca Popolare di Milano.

L’immobile, costruito alla fine degli anni Settanta e dotato di ampi spazi interni e giardino, potrebbe rappresentare il fulcro di un futuro progetto educativo a indirizzo artistico.

Le volontà testamentarie in questo senso sono chiare: trasformare la proprietà in una scuola pubblica di musica o arte, accessibile ai giovani del territorio. Una scelta che riflette il percorso professionale della Pellegatta, insegnante prima ancora che politica, e il suo impegno costante nella promozione culturale.

Il commento del sindaco

Il Comune ha già avviato le prime procedure per accettare formalmente l’eredità con beneficio d’inventario, una formula che consente di valutare nel dettaglio il patrimonio prima dell’acquisizione definitiva.

Il sindaco Pietro Ottaviani ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’iniziativa, definendola un messaggio potente contro l’indifferenza contemporanea.

“Un progetto destinato ai giovani, alla cultura e alla crescita della nostra Città” ha scritto sui social. “Il valore complessivo è ancora da definire, ma una cosa è certa fin da ora: Cassano Magnago saprà onorare questo lascito con responsabilità, rispetto e ambizione. Alla Senatrice va la nostra più profonda riconoscenza. Il suo gesto resterà nel tempo, vivo nella comunità e nelle opportunità che saprà generare”.

Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo tecnico nella villa, insieme ai familiari e agli uffici comunali, per valutarne lo stato e le possibili destinazioni. L’assegnazione definitiva del progetto passerà comunque attraverso un bando pubblico, come previsto dalle normative.