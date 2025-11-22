Eredità di Ornella Vanoni, la verità sul patrimonio da 118 milioni e quando disse di essere "senza soldi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ornella Vanoni, morta a 91 anni, ha sempre negato le voci sul suo patrimonio da 118 milioni, spiegando di essere rimasta “senza soldi” per disorganizzazione, solitudine e investimenti sbagliati. Lascia in eredità al figlio Cristiano un appartamento a Brera con opere d’arte, oltre al lascito affettivo, condiviso con i nipoti Matteo e Camilla.

La verità sul patrimonio di Ornella Vanoni

Centinaia di dischi, decine di milioni di copie vendute in una lunghissima e apprezzatissima carriera artistica. Ma dal punto di vista strettamente economico, l’eredità che Ornella Vanoni lascia non corrisponde alla grandezza del suo lavoro e della sua produzione.

La cantante era nota per la sua franchezza nel dichiarare di non esser diventata ricca, malgrado il successo. E si è spesso ironicamente riferita a una notizia falsa che le attribuiva un patrimonio da 118 milioni di euro.

Come da lei spiegato in prima persona, la maggior parte del denaro sarebbe andato perduto: alla base della dilapidazione delle sue fortune, la poca organizzazione delle finanze personali, ma anche diverse scelte di spesa impulsive, dettate spesso dalla solitudine.

Come è rimasta “senza soldi”

Il rapporto di Ornella Vanoni con il denaro è stato sempre definito da lei in modo sincero. Parlava di una gestione finanziaria “leggera” e riconosceva che il sentirsi sola, e la fiducia malriposta, avevano influito sulle sue perdite economiche.

Le decisioni errate a cui si riferiva sono in particolare quelle effettuate nel settore immobiliare. Vanoni ha ammesso di aver acquistato case, arredate con passione, per poi rivenderle magari “anche a metà prezzo” perché si sentiva sola o perché non venivano mai visitate.

Secondo alcune stime non ufficiali, il patrimonio netto di Ornella Vanoni al momento della morte potrebbe essere compreso tra 10 e 15 milioni di euro, derivanti da royalties discografiche, proprietà immobiliari e altri introiti.

Cosa lascia in eredità e a chi

Ciò che sicuramente resta di Ornella Vanoni, sul piano strettamente materiale, è la casa di Milano nel quartiere Brera. La residenza era stata ricercata e personalizzata con amore dalla cantante, facendone anche un luogo di conservazione di diverse opere d’arte.

All’interno infatti vi sono sculture di Pomodoro, lavori di Melotti e raffinati uccellini in vetro di Murano di Pianon. Non è noto se Ornella Vanoni abbia lasciato un testamento formale, ma il suo patrimonio (casa e opere) è destinato al figlio Cristiano Ardenzi, nato nel 1962 dal matrimonio con Lucio Ardenzi.

Vanoni però teneva molto anche ai nipoti Matteo e Camilla, che considerava una fonte di gioia. Camilla compare inoltre nel suo video di “Isole Viaggianti”: condivideva con lei la passione per la musica.