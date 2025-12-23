Eredità di Pippo Baudo bloccata, clima teso sul patrimonio da dividere tra l'assistente e i due figli

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A tre mesi dall’apertura del testamento di Pippo Baudo, nessuna delle tre persone citate ha ancora formalmente accettato la parte di eredità che gli spetta del conduttore televisivo. Il presentatore ha lasciato il patrimonio ai due figli e all’assistente personale. C’è chi parla di tensioni sulla spartizione dei beni che comprendono case e terreni tra il Lazio e la Sicilia e anche all’estero. Ma il problema potrebbe invece essere la difficoltà di rivendere alcuni immobili.

L’eredità di Pippo Baudo

Gli immobili di Pippo Baudo non sarebbero tutti appetibili perché ci sarebbero dei beni difficili da vendere.

In tutto l’eredità ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, cifra non così elevata se si pensa alla lunghissima carriera televisiva del presentatore.

ANSA

Pippo Baudo

Il conduttore ha riservato a Dina Minna, l’assistente personale, quasi lo stesso trattamento dei figli che sono il primogenito Alessandro, nato dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto anni dopo, e Tiziana, nata dal matrimonio con Angela Lippi.

Il legame con l’assistente personale

Nel corso degli anni Dina Minna è stata definita una sorta di “angelo custode” di Pippo Baudo. Il conduttore ha avuto con lei un legame fortissimo basato su una collaborazione lunga 36 anni.

“Mi sento protetto come un bambino”, aveva detto Baudo in un’intervista.

A lei ha lasciato un terzo del patrimonio e i diritti d’autore.

Le possibili tensioni per l’eredità

Il dubbio che ci siano tensioni tra l’assistente personale e i figli di Baudo è sorto dal fatto che, a tre mesi dall’apertura del testamento, ancora nessuno l’abbia formalmente accettato.

Polemiche contro Minna, le aveva sollevate l’ex moglie del presentatore, Katia Ricciarelli che, con tono sarcastico, aveva commentato: “Ho sbagliato mestiere se tutte le segretarie vengono trattate così”.

A smentire le voci di liti tra i tre citati nel testamento di Baudo, è stato il commercialista del conduttore. Esclusi gli appartamenti in centro a Roma, il problema è che molti degli investimenti fatti non sarebbero così importanti.

Se anche il presentatore ha guadagnato, nel corso della carriera, cachet milionari, soprattutto nell’ultima parte della carriera avrebbe speso altrettanto. Ciò che resta, quindi, potrebbe essere difficile da rivendere.