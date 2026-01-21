Eredità di Valentino Garavani, dal castello vicino Parigi alle ville e i cani: a chi ha lasciato il patrimonio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’imperatore della moda lascia un vero impero a chi arriva dopo di lui. Valentino Garavani, nel corso della sua vita, ha collezionato un immenso patrimonio composto da case di lusso, ville e castelli, yatch e numerose opere d’arte. Nel testamento, lo stilista ha chiesto che la sua eredità fosse divisa tra la Fondazione fondata assieme al socio Giancarlo Giammetti, l’attuale compagno e la famiglia.

Tutte le case di Valentino Garavani

“È certo che se non fossi diventato un couturier, avrei fatto l’interior designer” affermò Valentino Garavani.

Lo stilista morto lo scorso 19 gennaio a 93 anni, amava ristrutturare e portare all’antico splendore residenze d’epoca.

IPA

La più famosa è il castello di Wideville, a Davron Crespières, poco distante da Parigi: costruzione cinquecentesca con un parco di oltre 120 ettari acquistata da Garavani nel 1995.

A Roma, sono di proprietà di Valentino la villa sull’appia Antica realizzata da Mongiardino e il palazzo Gabrielli – Mignanelli che ospita la sede della maison.

A Londra, nel pregiato quartiere di Holland Park. lo stilista acquistò un palazzo ottocentesco; a New York, un moderno attico a Park Avenue.

Tra le residenze vacanziere figurano lo Chalet Gifferhorn a Gstaad, nelle montagne svizzere, e una villa sul mare a Capri.

Infine, residenza itinerante, il grande yatch color del mare che Valentino chiamò T.M Blue, dalle iniziali dei genitori Teresa e Mauro.

In eredità anche numerose opere d’arte

Esteta a tutto tondo, Valentino Garavani fu anche un grande appassionato e collezionista d’arte.

La sua collezione privata conta migliaia di esemplari firmati da artisti del calibro di Mark Rothko, Andy Wharol, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon, Mario Schifano e Lucio Fontana.

Il lascito artistico di Valentino sarà destinato alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, creata nel 2016 con tre obiettivi: “solidarietà sociale, promozione culturale e sostegno al talento”.

Alla Fondazione appartiene anche il palazzo PM23, residenza storica recentemente ristrutturata in centro a Roma, dove sarà allestita la camera ardente dello stilista.

Al compagno i due cani dello stilista

Come sarà suddivisa esattamente l’eredità di Valentino Garavani, lo si scoprirà solo in seguito alla lettura del testamento.

Quel che è certo è che i due amati carlini dello stilista sono già stati affidati alle cure di Bruce Hoeksema, il compagno, oggi 68enne, al suo fianco per 40 anni.

Coinvolti nel lascito saranno probabilmente anche gli ex compagni Giancarlo Giammetti e Carlos Souza, il primo socio di Garavani, il secondo suo promoter.

Vi sono poi il nipote Piero Villani, il pronipote Oscar Garavani e i due figliocci Anthony e Sean, figli di Souza “adottati”, seppur non legalmente, dallo stilista.