Eredità e testamento di Enrica Bonaccorti, dalle case agli oggetti preziosi: a chi spetta il patrimonio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Enrica Bonaccorti era più che consapevole delle sue critiche condizioni di salute dopo aver scoperto di essere stata colpita da un tumore al pancreas. Alla luce di ciò, negli ultimi mesi di vita, aveva deciso di mettere ordine alle questioni legate al testamento e alla sua eredità, che comprende diversi beni immobili e un patrimonio frutto della sua lunga e brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Gran parte del lascito dovrebbe spettare alla figlia Verdiana, nata dal primo matrimonio della conduttrice, quello vissuto con il regista Daniele Pettinari.

L’eredità e il testamento di Enrica Bonaccorti

Nell’intervista rilasciata a Verissimo pochi mesi fa, Enrica Bonaccorti aveva riferito di aver già dato disposizioni testamentarie, rendendo noto di aver sistemato ogni cosa riguardante la sua eredità.

Aveva anche dato indicazioni relative al suo funerale in merito a diversi dettagli, tra i quali c’erano le canzoni da eseguire nel corso delle esequie, che sono state celebrate sabato 14 marzo.

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La sua eredità materiale spetterà principalmente alla figlia Verdiana, che con la madre aveva un legame molto stretto, rimanendo accanto al genitore fino agli ultimi attimi di vita.

Le case a Roma e all’Argentario

Tra i beni lasciati dalla conduttrice savonese, c’è la casa in cui viveva durante l’anno. Si tratta di un appartamento a Roma, nella zona di Ponte Milvio.

Anni fa aveva raccontato di essere profondamente legata a quell’abitazione, in cui ha dimorato da quando aveva 18 anni. La casa è arredata con mobili d’antiquariato e oggetti di famiglia, tra cui spicca un divano appartenuto alla madre.

Inoltre racchiude diversi pezzi che l’attrice aveva acquistato in giro per il mondo, durante i suoi viaggi.

Oltre all’immobile romano, Bonaccorti aveva anche una casa in Toscana, all’Argentario, dove spesso si rifugiava per passare periodi di vacanza e relax. In questa dimora, nel 2021, aveva subito un incidente domestico che le aveva causato una frattura al polso.

Successione ereditaria: cosa dice la legge italiana

La legge italiana, quando c’è una successione con figli, stabilisce che una parte del patrimonio sia riservata agli eredi legittimi. Se esiste un testamento, le disposizioni espresse dalla persona deceduta devono essere rispettate a patto che non violino i limiti indicati dal codice civile.

Bonaccorti aveva una sola figlia e non era più sposata da anni. Per questo, con ogni probabilità, gran parte del suo patrimonio, se non tutto, andrà a Verdiana. La gestione formale della successione passerà tramite le procedure notarili previste dalla legge.