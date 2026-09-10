Eredità Francesco Guccini, figlia Teresa "contrariata" per il testamento che lascia le case a Raffaella Zuccar

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È stato aperto il testamento del cantautore Francesco Guccini, morto il 6 agosto scorso. Due le eredi designate, la seconda moglie Raffaella Zuccheri e la figlia Teresa Guccini. La divisione degli averi del “Maestrone” è però stata inaspettata. A Zuccheri vanno infatti entrambe le case di proprietà di Guccini, anche quella di via Paolo Fabbri 43 a Bologna, dove la figlia aveva passato l’infanzia.

Il testamento di Francesco Guccini

Lunedì 7 settembre è stato aperto, davanti al notaio Luigi Stame, il testamento del cantautore Francesco Guccini, morto il 6 agosto scorso all’età di 86 anni.

Si tratta di una versione piuttosto recente delle ultime volontà di Guccini. Il testamento è infatti stato aggiornato nel 2022, mentre la versione precedente risaliva al 2015.

ANSA

Le eredi designate sono le due familiari più strette di Guccini: la figlia Teresa e la seconda moglie, Raffaella Zuccheri.

Le case e l’eredità di Raffaella Zuccheri

Con sorpresa di Teresa Guccini, il padre ha deciso di lasciare che entrambe le sue case, quella di Pavana e quella di Bologna, in via Paolo Fabbri 43, andassero a Zuccheri.

A Zuccheri vanno anche il 50% della proprietà dei diritti d’autore delle opere di Guccini e la loro gestione.

La scelta di lasciare in particolare via Paolo Fabbri 43 alla moglie sembra, secondo il Corriere, aver indispettito la figlia, che in quell’abitazione è cresciuta.

Le canzoni, la società e la chitarra, l’eredità di Teresa Guccini

A Teresa Guccini spettano l’altra metà dei diritti d’autore del padre, oltre al controllo totale della società Limentra srl, che controllerebbe un milione di euro di liquidità e circa 2 milioni in immobili, secondo il sito Bologna Today.

Guccini ha deciso di lasciare anche altri oggetti di grande valore sentimentale alla figlia, come la chitarra che suonava ai concerti, scelta per lui dal suo chitarrista, Flaco Biondini.

Altro oggetto a cui Guccini teneva molto e che è stato lasciato alla figlia è un orologio modello perpetual IWC, con la raccomandazione di non girare mai le lancette indietro, per non danneggiarlo.