Eredità Gino Paoli alla seconda moglie Paola Penzo e ai quattro figli, come dovranno dividersi il patrimonio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Con la morte di Gino Paoli, si apre la fase della successione. Potrebbe essere complicata, perché quella Paoli è una “famiglia allargata”. Il cantautore genovese lascia la moglie Paola Penzo e i quattro figli Amanda, Nicolò, Tommaso e Francesco. Il patrimonio, composto da proprietà immobiliari in Liguria e da un catalogo musicale che genera circa 450 mila euro l’anno di soli diritti d’autore, dovrà essere diviso secondo le quote, salvo diverse disposizioni testamentarie.

Il patrimonio di Gino Paoli

Il patrimonio lasciato da Gino Paoli è il frutto di oltre sessant’anni di carriera. Non si tratta solo di asset finanziari, ma di un vero e proprio “impero” della canzone d’autore.

Le stime della SIAE indicano che i suoi brani generano entrate per circa 450.000 euro annui in royalties, a cui si aggiungono i proventi delle “sincronizzazioni” (l’uso dei capolavori come Il cielo in una stanza in film e pubblicità).

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Al valore artistico si somma quello immobiliare: Paoli possedeva diverse proprietà di pregio in Liguria, tra cui le case nei quartieri di Nervi e Quinto al mare. Nel computo rientrano anche i risparmi derivanti dai compensi come Presidente SIAE e il vitalizio parlamentare, seppur ridotto negli ultimi anni a circa 1.000 euro mensili.

A chi spetta?

Gli eredi legittimi sono la seconda moglie Paola Penzo, sposata nel 1991, e i suoi figli. Nello specifico: la figlia Amanda Sandrelli e i tre figli avuti con Paola (Nicolò, Tommaso e Francesco).

Un caso particolare riguarda la quota del primogenito Giovanni, scomparso prematuramente nel 2025.

Per il principio giuridico della “rappresentazione”, la sua parte di eredità spetterà alla figlia Olivia, nipote del cantante.

Come potrebbe essere diviso

In assenza di un testamento che disponga diversamente della “quota disponibile”, il Codice Civile parla chiaro per i casi con coniuge e più figli.

Alla moglie di Gino Paoli, Paola Penzo spetta un terzo dell’eredità totale, oltre al diritto di abitazione nella casa coniugale. I restanti due terzi del patrimonio (che includono immobili, conti correnti e i futuri diritti d’autore) devono essere divisi in parti uguali tra i figli.

Considerando la quota del figlio scomparso che passa alla nipote Olivia, il patrimonio netto verrebbe diviso in cinque quote uguali per la parte spettante alla prole. Agli eredi spetterà non solo la gestione economica, ma anche il compito di tutelare l’integrità artistica di un catalogo che ha fatto la storia della musica italiana.