Eredità milionaria di Roberto Cavalli diventa un caso, i dubbi sui debiti frenano i 7 beneficiari

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’eredità milionaria di Roberto Cavalli è una questione ancora aperta. Equamente suddivisa tra la sua ultima compagna e i sei figli dello stilista, sarebbe stata accettata con beneficio d’inventario, procedura in base a cui gli eredi non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti del defunto, ma solo nei limiti del valore dei beni che sono stati ricevuti in successione.

Chi sono i beneficiari dell’eredità di Roberto Cavalli

Roberto Cavalli è morto all’età di 83 anni il 12 aprile del 2024 a Firenze, sua città natale.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, pochi mesi prima di morire, il 29 novembre del 2023, lo stilista aveva consegnato il suo testamento al notaio fiorentino Mario Buzio. I beni di Roberto Cavalli andranno in eredità in parti uguali all’ultima compagna, Sandra Nilsson (39 anni) e ai sei figli. Ma c’è un però.

ANSA

Lo stilista Roberto Cavalli.

Perché la successione di Roberto Cavalli non si è ancora chiusa

La questione della successione di Roberto Cavalli, a distanza di oltre un anno dalla sua morte, non si è però ancora chiusa.

Un secondo notaio, Riccardo Cambi di Bagno a Ripoli, il 15 luglio scorso ha pubblicato, “per conto dell’eredità beneficiata di Roberto Cavalli” un invito ai creditori dell’eredità “a presentare entro il 15 ottobre 2025 le dichiarazioni probatorie del credito vantato”.

L’eredità Cavalli, come spiegato sulle pagine del Corriere della Sera, è stata accettata con beneficio d’inventario, procedura in base alla quale gli eredi non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della persona defunta, bensì solo nei limiti del valore dei beni ricevuti in successione. La complessità starebbe nel capire se e quanti debiti ci sono e il loro eventuale impatto sugli attivi.

Come sono i rapporti tra gli eredi di Roberto Cavalli

Proprio al Corriere della Sera, Tommaso Cavalli, 57 anni, uno dei figli dello stilista, ha chiarito come sono i rapporti tra gli eredi.

“Siamo compatti, allineati, non ci sono dissidi” ha detto, senza voler entrare nel dettaglio delle questioni legate all’eredità lasciata dal padre.

Tommaso e Cristiana sono nati dal primo matrimonio di Roberto Cavalli, poco più che ventenne, con Silvana Giannoni. Rachele, Daniele e Robert sono nati dalla seconda moglie Eva Maria Düringer. Infine Giorgio (2 anni) è il figlio di Roberto Cavalli e Sandra Bergman Nillsson, la compagna dello stilista nei suoi ultimi 15 anni di vita.