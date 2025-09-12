Eredità Pippo Baudo, Dina Minna diffida Katia Ricciarelli dopo gli attacchi: alla cantante nemmeno un euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Prosegue lo scontro a distanza sull’eredità di Pippo Baudo tra l’ex moglie Katia Ricciarelli e Dina Minna, storica assistente e segretaria del presentatore tv. Quest’ultima, dopo gli attacchi ricevuti, ha deciso di diffidare la cantante lirica, avvisandola delle possibili azioni legali che intraprenderà qualora Ricciarelli dovesse continuare a rilasciare dichiarazioni non corrispondenti al vero secondo Minna.

La diffida di Dina Minna a Katia Ricciarelli

Dopo le dichiarazioni di Katia Ricciarelli su Dina Minna, la storica assistente di Pippo Baudo ha inviato una diffida all’ex moglie del conduttore tv.

La diffida, firmata dall’avvocato Jacopo Pensa, legale di Minna e amico di lunga data di Baudo, è stata notificata a Ricciarelli nella giornata di ieri, giovedì 11 settembre.

Pensa sostiene che fu lo stesso conduttore a decidere di interrompere i rapporti con l’ex moglie, una decisione che Ricciarelli avrebbe invece attribuito alla sua assistente.

“Ma se alla fine Pippo a Katia non voleva più neanche vederla”, avrebbe detto Minna, secondo quanto riporta Il Giornale.

L’avvocato ha invitato Ricciarelli a tener conto della diffida in tutte le future occasioni pubbliche in cui parlerà di Baudo, Minna e della questione dell’eredità.

L’eredità di Pippo Baudo

Le tensioni tra Ricciarelli e Minna si sono accese dopo la morte di Pippo Baudo e dopo l’apertura del testamento con le ultime volontà del conduttore.

L’ex moglie non ha ricevuto nulla, mentre all’assistente va un terzo dell’eredità, al pari dei figli Alessandro e Tiziana Baudo.

Le accuse di Katia Ricciarelli

Dopo l’apertura del testamento, Katia Ricciarelli aveva rilasciato diverse dichiarazioni contro Dina Minna.

“Non ritengo sia giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri”, ha detto al Messaggero.

E ancora: “Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere”.

Inoltre secondo Ricciarelli Minna era diventata negli ultimi anni una presenza ingombrante nella vita di Baudo.

“Io l’ho chiamato molte volte – ha raccontato – e, tranne in un’occasione in questi ultimi sei anni, non ho potuto parlare con lui; non sapevo nemmeno del suo stato di salute e la sua morte è stata per me improvvisa e inaspettata”.

“Per sentirlo dovevo passare attraverso la sua assistente Dina. Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste“.