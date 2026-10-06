Eredità Pippo Baudo, il figlio Alex commenta la decisione sul testamento presa dal padre: "La rispetto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alex Baudo, figlio del compianto conduttore Pippo Baudo, ha detto la sua alla stampa sul testamento del padre, sulla scelta di dividere l’eredità in parti uguali con la sorella Tiziana e la storica segretaria Dina Minna. “Una sua volontà che rispetto” ha affermato. Nell’intervista spazio anche al rapporto con Tiziana, conosciuta da adulto, con la quale c’è un legame profondo e quotidiano.

Alex Baudo, il figlio parla dell’eredità

Nessuna polemica, nessun conto da regolare. Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Baudo affronta così il tema più discusso dopo la scomparsa del padre.

Inevitabile, infatti, chiedergli del testamento di Pippo, che assegna a lui, alla sorella Tiziana e alla segretaria Dina Minna una quota pressoché uguale del patrimonio. La risposta è chiara e sintetica: “È stata una decisione di papà e la rispetto”.

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La condivisione con Tiziana, ad ogni modo, va oltre ciò che concerne il lascito del leggendario conduttore tv. Alessandro la descrive come una persona speciale: “Più che una sorella: ci sentiamo più volte al giorno. Un affetto profondo perché nato da adulti e quindi una scelta”.

Il legame è recente ma solido. Alessandro, musicista cresciuto tra Canada e Australia, nel 2022 è tornato a vivere in Italia, a Terni, per stare più vicino a Pippo. Scoprì che Baudo era suo padre a 31 anni, grazie al fratello Riccardo.

Ai funerali del conduttore i due fratelli sono stati visti l’uno accanto all’altra, in prima fila. “C’è tra noi una forza, dobbiamo stare insieme per non cadere nella fragilità” aveva già dichiarato a “Verissimo”.

Cosa prevede il testamento di Pippo Baudo

Il testamento di Pippo Baudo è stato aperto il 9 settembre 2025 a Bracciano, nello studio del notaio Renato Carraffa. La lettura è durata circa due ore, con i due figli e Dina Minna presenti.

Baudo, morto il 16 agosto al Campus Biomedico di Roma, avrebbe lasciato circa 10 milioni di euro, secondo le ricostruzioni giornalistiche.

Il patrimonio è diviso in tre parti, una per ciascuno dei due figli e una per la storica assistente, rimasta accanto al conduttore per circa trentasei anni. La sua porzione risulta quasi identica a quella che la legge riserva ai figli.

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Dina Minna

A discutere le ultime volontà di Pippo Baudo era stata l’ex moglie del conduttore. Katia Ricciarelli, al Messaggero, aveva sostenuto che “non è giusto che la segretaria abbia la stessa eredità dei figli”, lamentando anche di non essere stata informata né della malattia né della morte di Baudo. Ricciarelli aveva inoltre accusato Minna di aver “isolato Pippo dagli amici”.

Minna aveva risposto con una diffida dei suoi legali, i quali hanno sempre sostenuto che Dina avrebbe seguito soltanto le indicazioni di Pippo, che non avrebbe voluto contatti con l’ex moglie.