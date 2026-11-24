Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuovo capitolo nell’eredità di Roberto Cavalli. Lo stilista ha lasciato debito e beni, tutti in capo ai figli: nel dettaglio si tratta di 65 milioni di euro di passivo e di 33 milioni di euro di attivo. I creditori, però, sono gli stessi figli che secondo il testamento dovranno ereditare i beni. Tra gli eredi figuravano anche l’ultima compagna di Roberto Cavalli e il figlio di 3 anni della coppia, che hanno però ceduto le loro quote agli altri figli dello stilista toscano.

Eredità Roberto Cavalli, quanti debiti ha lasciato

Il passivo dell’eredità di Roberto Cavalli, quindi, è praticamente il doppio dell’attivo. Ma la successione dovrebbe comunque avere una certa linearità – almeno secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera – perché i creditori sono gli stessi cinque figli dello stilista scomparso il 12 aprile 2024 a 83 anni.

Per il momento, quindi, non sono emerse tensioni tra gli eredi, che anzi hanno assorbito le quote di Sandra Nilsson, ex modella svedese e compagna oggi 40enne di Cavalli, e del figlio di 3 anni Giorgio Roberto.

ANSA

Chi sono i beneficiari dell’eredità di Roberto Cavalli

Tutti e sette gli eredi citati nel testamento avevano accettato con beneficio di inventario in attesa della mappatura degli attivi e dei passivi, che ora è stata fatta. I beni ammontano a 33,5 milioni di euro, mentre i debiti sono pari a 65,18 milioni di euro.

Cifre lontane da quelle paventate dopo la morte di Roberto Cavalli, che si aggiravano tra i 200 e i 400 milioni di euro. Una cifra frutto anche della somma pagata da Clessidra, nel 2015, per acquistare la maison dal fondatore: 450 milioni di euro.

I creditori coincidono con i beneficiari dei beni, ovvero i cinque figli Cristiana, Tommaso, Rachele, Daniele e Robert. In questo modo, questi ultimi potranno consolidare la disponibilità del patrimonio senza dover procedere alla liquidazione di beni per far fronte alle pretese di creditori esterni alla famiglia.

Il nodo delle donazioni fatte ai figli

Nei 33 milioni potrebbero rientrare anche l’ultimo yacht, il Freedom, acquistato nel 2018 per 15 milioni di euro, oltre alle opere d’arte custodite nelle diverse proprietà immobiliari, tra cui la villa sulle colline a sud di Firenze.

Rimane invece meno visibile il capitolo delle donazioni effettuate in vita, che potrebbe aver avuto un peso significativo. Nel testamento, infatti, si legge: “Preciso che tutte le donazioni da me fatte in vita ai miei figli, devono intendersi fatte in conto alla quota di legittima e senza dispensa dall’obbligo della collazione”.

Resta da chiarire l’origine dei consistenti debiti di Roberto Cavalli nei confronti dei figli. Un’esposizione peraltro simmetrica, che potrebbe essere legata alla riorganizzazione del patrimonio in seguito alla cessione della maison a Clessidra. Attualmente la casa di moda appartiene a DAMAC Group, fondato dall’imprenditore Hussain Sajwani.