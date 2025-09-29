Ergastolo a Christian Sodano per gli omicidi a Cisterna di Latina di madre e sorella dell'ex fidanzata Desirèe

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Corte d’assise di Latina ha condannato Christian Sodano all’ergastolo per aver ucciso Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata, Desirèe Amato, sopravvissuta alla strage. I fatti erano avvenuti a Cisterna di Latina.

La sentenza contro Sodano

Christian Sodano ha ricevuto la pena dell’ergastolo. La Corte d’assise di Latina ha confermato anche le aggravanti per il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della ex fidanzata del finanziere.

Oltre al duplice omicidio volontario, già confessato dal 29enne, è stata confermata l’aggravante dei motivi abbietti e futili, mentre è stata esclusa quella della premeditazione.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Cisterna di Latina

Accolta quindi solo in parte la richiesta della procura di Latina, che aveva ipotizzato anche la premeditazione come possibile aggravante.

La strage di Cisterna di Latina

I fatti risalgono al 13 febbraio del 2024. Sodano, finanziere allora 28enne, si recò presso l’abitazione dove viveva la ex fidanzata, Desirèe Amato, a Cisterna di Latina con la propria pistola di ordinanza.

Qui trovò però anche la madre della ragazza, Nicoletta Zomparelli, e la sorella di lei, Renèe Amato, di 19 anni. Secondo la confessione poi resa dallo stesso Sodano, il ragazzo sparò a entrambe, uccidendole.

Aiutata dalla sorella e allertata dagli spari, Desirèe riuscì a fuggire e ad avvertire i carabinieri, che intervennero subito arrestando Sodano.

La confessione e il processo

La confessione del 28enne fu praticamente immediata. Sodano specificò di aver sparato due volte alla sorella della ex, la seconda quando già era a terra, perché “si muoveva ancora” e non avrebbe voluto farla soffrire.

Conseguentemente alla confessione, il processo si è concentrato sulle aggravanti. La procura ha da subito indicato di voler procedere sia per quella dei futili motivi, sia per la premeditazione.

La Corte d’assise di Latina ha però stabilito che non ci fossero prove sufficienti a dimostrare che Sodano avesse pianificato gli omicidi molto tempo prima della strage.