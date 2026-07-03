Ergastolo a Giovanni Barreca per la strage di Altavilla, condannati anche Sabrina Fina e Massimo Carandente

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il muratore Giovanni Barreca è stato condannato all’ergastolo dalla prima sezione della corte d’assise di Palermo. La stessa pena è stata inflitta a Massimo Carandente e alla sua ex compagna Sabrina Fina, i due ‘santoni’ noti anche come ‘fratelli di Dio’. Tutti e tre sono stati ritenuti colpevoli della strage di Altavilla Milicia avvenuta tra l’8 e l’11 febbraio 2024 in cui furono massacrati Antonella Salamone, Kevin ed Emmanuel, rispettivamente moglie e figli di 16 e 5 anni di Barreca.

Strage di Altavilla: ergastolo per Giovanni Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina

Nella casa di Barreca andò in scena una mattanza macabra legata a una presunta “liberazione dal demonio“. I tre carnefici sostenevano che le tre vittime erano possedute dal diavolo. Il corpo di Antonella Salamone venne anche bruciato.

Il collegio presieduto da Vincenzo Terranova, a latere Mauro Terranova, è rimasto dieci ore in camera di consiglio per poi escludere la seminfermità mentale e dunque lo sconto di pena a Barreca, invocato anche dal pm Manfredi Lanza, della Procura di Termini Imerese (Palermo) dove sono state effettuate le indagini.

ANSA

Per Barreca, come riportato dal Corriere della Sera, la richiesta era stata di 30 anni. I giudici hanno ritenuto invece che il muratore fosse totalmente consapevole delle sue azioni, nonostante una perizia ha affermato in parte il contrario.

I giudici di Palermo hanno sposato la linea delle parti civili che, assistite dall’avvocato Floriana Salamone, hanno sostenuto la piena capacità di intendere e di volere di Giovanni Barreca, descrivendolo come un uomo esaltato, ma non malato di mente, come aveva cercato di farsi passare lo stesso 56enne.

Per tutto il dibattimento, lungo circa un anno, Barreca non si è presentato in aula e ha ripetuto litanie invocando esorcismi in carcere. Il pm Manfredi Lanza si era attenuto agli esiti di una perizia, che riconosceva la seminfermità dell’uomo. Le parti civili, invece, avevano puntato su una serie di altri elementi emersi dalle loro consulenze di parte.

Assegnato un milione di euro ai familiari delle vittime

Ai familiari delle vittime è stato assegnato un milione di euro a titolo di provvisionale subito esecutiva. Massimo Carandente e Sabrina Fina e Barreca erano in aula quando c’è stata la lettura del dispositivo da parte del presidente della corte d’assise.

Dopo la sentenza, i familiari delle tre persone uccise si sono sciolti in abbracci e pianti, soddisfatti dell’ergastolo dato anche a Barreca, rimarcando però che “nessuno riporterà in vita Antonella e i suoi figli”.

Il coinvolgimento della figlia Miriam

Nella strage è stata coinvolta anche l’altra figlia di Barreca, Miriam, 17enne all’epoca dei fatti. La ragazza è stata condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado, col rito minorile, ma assolta in appello perché ritenuta costretta a uccidere, dunque incapace di intendere e di volere.

La giovane, secondo quanto ricostruito nelle indagini, avrebbe rischiato a sua volta la morte, perché anche lei considerata dai tre carnefici posseduta dal demonio. Avrebbe, però, partecipato alle torture sulla madre e i due fratelli più piccoli, uccisi dai santoni Sabrina Fina e Massimo Carandente.

“Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù – raccontò Miriam – ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno, sia Sabrina che Massimo. Le passavano l’asciugacapelli con la massima temperatura, con la padella la colpivano sulla schiena”.

La ragazza rivelò che la madre era morta il 9 febbraio: “Sabrina e Massimo mi hanno detto che ha avuto un infarto, mentre si trovava distesa a terra in cucina”.

“Volevano farla cremare – aggiunse – per questo hanno prima bruciato il corpo e poi l’hanno seppellita in una buca scavata da mio padre e Kevin”.