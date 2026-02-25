Ergastolo a Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, "vita spezzata per capriccio e per noia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Moussa Sangare, 31enne di origini maliane, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate per la strada mentre passeggiava. Il delitto era stato commesso la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La corte d’Assise ha ritenuto l’imputato colpevole di omicidio volontario pluriaggravato con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. Pienamente accolte le richieste dell’accusa.

Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo al killer

La corte d’Assise di Bergamo ha deciso dopo cinque ore di camera di consiglio.

Moussa Sangare, 31enne di origini maliane, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni è stato condannato all’ergastolo.

Secondo i giudici non ci sono dubbi: l’uomo è il killer che nel luglio 2024 uccise la 33enne, colpita a coltellate per la strada mentre passeggiava.

“Una vita spezzata per capriccio e per noia”

Le motivazioni della sentenza saranno resi noti entro 90 giorni, come vuole la prassi.

Dovrebbero comunque essere simili alla requisitoria del pm Emanuele Marchisio, secondo cui Sangare “si sia servito di Sharon per provare un’emozione”.

Il pm, infatti, aveva parlato di un “reato assurdo”, di “una vita spezzata per capriccio, per noia” epr cui il massimo della pena rappresentava l’unica vera possibilità.

Per Moussa Sangare omicidio volontario pluriaggravato

Il 31enne Moussa Sangaredi è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario pluriaggravato.

Non solo: sono anche state riconosciute le tre aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa.

I giudici hanno così riconosciuto la linea della procura e respinto la linea della difesa, secondo cui il 31enne non sarebbe l’assassino ma solo un testimone.

L’omicidio di Sharon Verzeni

Sharon Verzeni, cameriera di 33 anni, fu uccisa a a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024.

La donna fu colpita a coltellate per la strada mentre passeggiava: il killer ha impiegato circa un minuto e mezzo per pugnalarla.

Moussa Sangare aveva confessato l’omicidio al momento del fermo e di fronte al gip nell’udienza di convalida ma aveva poi ritrattato la sua versione a processo.

Le tesi della difesa e dell’accusa

L’avvocato di difesa aveva chiesto l’assoluzione per assenza di prove certe. Il legale, infatti, aveva messo in discussione la confessione di Sangare, definita frutto di un “testimone disturbato” che si era dichiarato presente sul luogo ma non esecutore del delitto.

