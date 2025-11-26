Ergastolo definitivo per Marco Bianchi per l'omicidio di Willy e appello ter per il fratello Gabriele

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi, mentre per il fratello Gabriele è stato disposto un nuovo processo d’Appello, il terzo. I due congiunti di Artena, ricordiamo, sono stati condannati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso durante una rissa a Colleferro (Roma) la notte del 6 settembre 2020.

Fratelli Bianchi, la sentenza della Cassazione

È arrivata mercoledì 26 novembre la sentenza definitiva del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020.

I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno confermato l’ergastolo per Marco Bianchi e hanno disposto un nuovo processo d’appello per il fratello Gabriele Bianchi.

Con il nuovo appello disposto per Gabriele Bianchi gli ermellini hanno accolto l’istanza presentata durante la requisitoria dal sostituto procuratore Luigi Birritteri.

Nel nuovo processo d’appello verrano ridiscusse le attenuanti generiche concesse nel primo appello, quando Gabriele Bianchi era stato condannato a 24 anni di reclusione, la stessa pena inflitta al fratello Marco poi condannato all’ergastolo nell’ultimo step del processo.

Il processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte

Per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte sono andati a processo i già citati fratelli Bianchi insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

In primo grado la Corte d’Assise aveva condannato i Bianchi all’ergastolo, pena convertita in 24 anni di reclusione nel primo appello. Belleggia era stato condannato a 23 anni, Pincarelli a 21. Per i Bianchi la Cassazione aveva annullato l’appello e la scelta degli ermellini aveva portato al processo di secondo grado: Marco Bianchi era stato quindi condannato all’ergastolo, Gabriele a 28 anni.

Il film

Il 19 novembre è uscito nelle sale 40 Secondi, il film di Vincenzo Alfieri ispirato all’omonimo libro pubblicato da Federica Angeli che racconta l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Il lungometraggio, interpretato da Justin De Vivo nel ruolo di Willy, vede la partecipazione di nomi altisonanti per il cinema italiano come Francesco Di Leva e Sergio Rubini. Nel libro che ha ispirato il film la vicenda è narrata dal punto di vista di ciascun protagonista, che viene introdotto a partire dalla mattina del 6 settembre per arrivare, scandendo le ore, al momento della tragedia.