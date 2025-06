Ergastolo per Alessandro Impagnatiello in Appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, la sua reazione

Alessandro Impagnatiello non riesce a evitare il carcere a vita nemmeno al secondo grado di giudizio. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno confermato l’ergastolo per l’ex barman, in carcere per il femminicidio della fidanzata Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023 a Senago. Il 32enne è rimasto impassibile alla lettura della sentenza, mentre i genitori della vittima, anche loro in aula, sono scoppiati a piangere.

La sentenza

La sentenza della Corte d’Appello, pronunciata mercoledì 25 giugno, è stata letta dai giudici dopo circa due ore di camera di consiglio, al termine del processo di secondo grado durato praticamente mezza giornata.

La presidente Ivana Caputo e gli altri togati hanno confermato le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza, escludendo però la premeditazione.

IPA I genitori di Giulia Tramontano durante il processo d’Appello

L’avvocata di Alessandro Impagnatiello, Giulia Geradini, aveva chiesto l’esclusione anche della crudeltà.

Impagnatiello impassibile in aula, genitori di Giulia Tramontano in lacrime

Come riferito da ANSA, Alessandro Impagnatiello è rimasto impassibile alla lettura della sentenza, ascoltata in piedi, nei primi banchi, accanto alla sua legale: nessuna reazione dopo la conferma dell’ergastolo, nonostante puntasse a una riduzione della pena.

In lacrime, invece, i genitori di Giulia Tramontano.

L’ipotesi della giustizia riparativa

La Corte di Assise d’Appello si è inoltre riservata sulla richiesta di ammettere Alessandro Impagnatiello a un percorso di giustizia riparativa.

La sostituta procuratrice generale e il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti avevano chiesto il rigetto dell’istanza.

La decisione sarà presa in un altro momento con un’ordinanza specifica.

La stessa legale di Impagnatiello, si è detta “soddisfatta in parte perché i giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione” e, nell’attesa di leggere le motivazioni della sentenza, ha aggiunto che il suo assistito “si è reso conto di quello che ha fatto: ha chiesto scusa, ha tenuto una condotta collaborativa, crede nella giustizia riparativa e si impegnerà a risarcire il danno per quanto possibile. È incensurato, è un ragazzo giovane e anche di questo bisogna tener conto”.

Cos’è la giustizia riparativa

La giustizia riparativa è un percorso in cui ci si concentra più sulla riparazione del danno causato dal crimine che sulla punizione del colpevole.

Questo modello pone al centro i bisogni delle vittime, la responsabilità del reo e il coinvolgimento della comunità. L’obiettivo è quello di favorire la riconciliazione e il ripristino del danno.

In Italia, l’istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia: chi chiede di accedere può espiare la pena, anziché dietro le sbarre, ad esempio mettendo in pratica attività di volontariato o altri servizi socialmente utili.

Tale opportunità si basa più sulla logica della ricucitura dei legami sociali che sulla logica tipicamente punitiva del carcere.

Il femminicidio e il tentativo di dar fuoco al cadavere

Alessandro Impagnatiello, che aveva confessato di aver ucciso Giulia Tramontano, e il bimbo che portava in grembo, con 37 coltellate, avrebbe tentato anche di bruciare per due volte il cadavere, senza riuscirci, decidendo quindi di nasconderlo dietro alcuni box, a Senago, a pochi metri da casa.

Nei giorni dopo il femminicidio aveva simulato la scomparsa della compagna, andando lui stesso a fare denuncia, e continuando a inviarle messaggi.