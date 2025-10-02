Eric Dane attore di Grey's Anatomy con la SLA si aggrava, il messaggio ai fan: "Lotto fino all'ultimo respiro"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In molti lo conoscono con il nome di Mark Sloan, l’affascinante chirurgo plastico tra i protagonisti del medical drama Grey’s Anatomy. A dargli il volto è Eric Dane, l’attore 52enne che ha rivelato di essere affetto da SLA. Gli effetti della malattia neurodegenerativa si fanno sempre più intensi e peggiorano le sue condizioni di salute, ma Dane non si arrende. “Lotto fino all’ultimo respiro” ha affermato.

Eric Dane, il coraggio e l’amore per le figlie

Il 29 settembre 2025, Eric Dane si è recato a Washington per incontrare il deputato Eric Swalwell e chiedere fondi alla ricerca sulle malattie neurodegenerative.

Dane è affetto da SLA e, nonostante le sue condizioni peggiorino, resta positivo: “Voglio suonare ogni campanello”.

La forza la trova nell’amore per la famiglia: “Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini”.

“Voglio essere presente in tutto questo. – racconta Dane nel video postato dal politico su TikTok – Quindi combatterò fino all’ultimo respiro”.

L’attore affetto da SLA

Lo scorso aprile, intervistato dalla rivista People, Eric Dane ha annunciato: “Mi è stata diagnosticata la SLA”.

L’attore 52enne dichiarò di essere “grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita”.

Nonostante la malattia, Dane ha continuato a lavorare. “Vuole vivere la sua vita e non vuole che la gente lo pianga” ha rivelato una fonte a lui vicina al Daily Mail.

“Vuole godersi ciò che ha ora, perché ora sa con tutto il cuore che il domani non è certo”.

Chi è il dottor Sloan di Grey’s Anatomy

Eric Dane è nato a San Francisco il 9 novembre del 1972. Da giovanissimo si trasferì a Los Angeles con il sogno di diventare un attore.

Dopo una lunga gavetta, con piccoli ruoli in televisione, gli viene offerto un ruolo da co-protagonista in Grey’s Anatomy.

Nel popolarissimo (e longevo) medical drama, Dane dà il volto a Mark Sloan, detto Dottor Bollore, tra i più affascinanti chirurghi dell’immaginario ospedale di Seattle.

Il ruolo in Grey’s Anatomy gli ha aperto le porte del cinema, con la partecipazion in film di successo come Io e Marley, Appuntamento con l’amore e Burlesque.