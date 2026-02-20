Eric Dane morto a causa della SLA, quali sono i sintomi dai crampi alla voce impastata e quali sono le cure

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Per tutti gli appassionati Grey’s Anatomy era il dottor Mark Sloan. Eric Dane, 53 anni, noto anche come Cal Jacobs in Euphoria si è spento dopo una lunga lotta contro la SLA, di cui aveva dichiarato di essere affetto nel 2025. Dopo l’annuncio al pubblico, si era impegnato per la ricerca contro la Sclerosi amiotrofica laterale. L’associazione I AM ALS su Page Six ha fatto sapere: “Eric ha portato umiltà, umorismo e visibilità alla SLA e ha ricordato al mondo che il progresso è possibile quando rifiutiamo di restare in silenzio. Eric era più di un sostenitore della nostra missione, era parte della nostra famiglia. Il suo impatto continuerà a vivere nella ricerca che viene finanziata, nelle politiche che vengono promosse e nella comunità che ha contribuito a far crescere grazie alla sua onestà, al suo coraggio e alla sua fiducia in un futuro migliore per chiunque debba affrontare questa diagnosi”. Al suo fianco fino all’ultimo è rimasta la moglie e attrice Rebecca Gayheart con le loro due figlie. “Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per l’ondata di amore e sostegno che ha ricevuto”, ha fatto sapere la famiglia, che ha chiesto rispetto per la privacy in un momento così delicato e doloroso. Dopo la morte di James van der Beek, dunque, se ne va un altro volto noto del piccolo schermo, anche lui giovane. Proprio l’età non avanzata ha colpito gli amanti delle serie che lo hanno visto protagonista e che si interrogano sulla malattia che ha colpito Dane. L’intervista concessa a Virgilio Notizie da Massimiliano Filosto, Direttore Clinico Centro NeMO Brescia, coordinatore gruppo studio malattie rare SIN e redazione scientifica Aisla.

Lo spunto per tornare a parlare di SLA, purtroppo, proviene dalla cronaca e dalla scomparsa dell’attore Eric Dane. Colpiscono i suoi 53 anni appena. Qual è l’età media in cui può comparire la malattia?

“Si tratta di una malattia neurodegenerativa che può colpire anche persone ancora relativamente giovani. L’età media di insorgenza è generalmente compresa tra i 55 e i 65 anni. Tuttavia, circa il 10% dei casi riguarda persone sotto i 45–50 anni, per la forma cosiddetta “giovanile”. Può manifestarsi, però, anche dopo i 70 anni. Per questo un esordio a 53 anni, pur essendo inferiore alla media, rientra purtroppo nell’intervallo di comparsa della malattia”.

Quali sono i primi sintomi?

“L’esordio può essere molto variabile e, nelle fasi iniziali, poco evidente. Nella maggior parte dei casi la malattia comincia con una debolezza muscolare progressiva a un arto: una mano che perde forza e destrezza, difficoltà a sollevare oggetti o a salire le scale, piccoli inciampi dovuti al piede che tende a essere trascinato. Spesso si associano fascicolazioni, cioè lievi scatti involontari dei muscoli, e crampi ricorrenti”.

Esiste anche un’altra forma di esordio, più evidente?

“Sì, in altri casi l’esordio è cosiddetto “bulbare” e interessa inizialmente la capacità di articolare le parole e di deglutire: la voce diventa impastata, si fa fatica ad articolare bene le parole o a mandare giù cibi e liquidi. Il segnale cui fare attenzione è la progressiva perdita di forza muscolare”.

Come si effettua la diagnosi?

“La diagnosi non si basa su un singolo esame, ma su un percorso clinico articolato. Il neurologo parte dall’osservazione dei sintomi e dall’esame obiettivo, valutando la presenza di segni di sofferenza sia del motoneurone “centrale” sia di quello “periferico”, tipici della malattia. A supporto si eseguono esami strumentali, in particolare l’elettromiografia (EMG) che permette di rilevare anomalie dell’attività elettrica dei muscoli, e la risonanza magnetica, utile soprattutto per escludere altre patologie che possono dare sintomi simili e per valutare elementi supportivi di degenerazione neuronale. Vengono spesso richiesti anche esami del sangue o test genetici, soprattutto se c’è una familiarità. In sintesi, la diagnosi è prevalentemente clinica e richiede tempo e valutazioni ripetute, perché è fondamentale escludere altre condizioni prima di confermarla”.

Quali sono, ad oggi, le probabilità di sopravvivenza?

“La prognosi è purtroppo severa, ma molto variabile da persona a persona, e non può essere prevista con precisione fin dall’inizio. In termini generali, la sopravvivenza media dopo la diagnosi è di circa 2–5 anni, con molti pazienti che vivono almeno 3 anni o più dopo l’insorgenza dei sintomi. Circa il 20% delle persone vive 5 anni o più e il 10% può superare i 10 anni. La principale causa del decesso è l’insufficienza respiratoria perché la malattia colpisce progressivamente i muscoli coinvolti nella respirazione.

Anche il decorso, quindi, può essere molto differente, da paziente a paziente?

“Sì, fattori individuali possono influenzare la durata complessiva, tra cui l’età all’insorgenza, il tipo di esordio (spinale vs bulbare) e il supporto multidisciplinare. Nel caso di pazienti che vengono tracheostomizzati e ventilati in modo invasivo, la sopravvivenza può aumentare in modo significativo rispetto alla media. La ventilazione meccanica tramite tracheostomia sostituisce in modo stabile la funzione dei muscoli respiratori, che rappresenta la principale causa di morte nella malattia. Con questo supporto, molte persone possono vivere diversi anni in più, talvolta anche oltre 10 anni. Va però precisato che la malattia continua a progredire sul piano motorio e la qualità di vita dipende molto dal livello di assistenza, dalla comunicazione residua e dalle condizioni generali. Si tratta di una scelta complessa che richiede una valutazione attenta e condivisa tra paziente, familiari ed équipe medica”.

Quali sono i trattamenti ai quali è possibile fare ricorso oggi?

“Ad oggi non esiste una cura definitiva per la SLA ma sono disponibili trattamenti che possono migliorare qualità e durata della vita. I farmaci attualmente utilizzati, come il riluzolo, hanno dimostrato un modesto effetto nel prolungare la sopravvivenza, mentre altre molecole più recenti possono contribuire a ridurre il declino funzionale in alcuni pazienti. Accanto alla terapia farmacologica, è fondamentale un approccio multidisciplinare: ventilazione non invasiva o invasiva quando necessario, supporto nutrizionale (anche tramite gastrostomia), fisioterapia, logopedia e presa in carico specialistica continuativa. Questo insieme di interventi può incidere in modo significativo sia sulla sopravvivenza sia sulla qualità della vita”.

Per questo la ricerca continua a essere fondamentale?

“Sì, proprio perché le terapie oggi disponibili non sono risolutive, la ricerca riveste un ruolo cruciale. Gli studi in corso puntano a comprendere meglio i meccanismi alla base della degenerazione dei motoneuroni e a sviluppare trattamenti mirati, inclusi approcci genetici e molecolari per le forme ereditarie. Investire nella ricerca significa aumentare le possibilità, in futuro, di trasformare una malattia oggi progressiva e invalidante in una condizione sempre più controllabile, con terapie capaci non solo di rallentare, ma auspicabilmente di bloccare o prevenire l’evoluzione della SLA”.

C’è qualche esempio di trattamento “innovativo”?

“Il tofersen è una terapia a RNA antisenso sviluppata per le forme di SLA legate a mutazioni del gene SOD1 e agisce riducendo la produzione della proteina tossica responsabile del danno ai motoneuroni. È un trattamento mirato, somministrato per via intratecale, che rappresenta uno dei primi esempi concreti di medicina personalizzata nella SLA, anche se è indicato solo per una quota limitata di pazienti con specifica mutazione genetica”.

Quante sono le persone colpite da SLA in Italia, secondo gli ultimi dati in vostro possesso?

“Secondo le stime disponibili più recenti nel nostro Paese sono circa 6.000 le persone affette da SLA. Ciò riflette una prevalenza media di circa 5-7 casi ogni 100.000 abitanti, anche se i numeri possono variare da regione a regione e la prevalenza tende ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione e con una maggiore sopravvivenza dei malati”.