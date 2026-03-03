Eric Dane morto per insufficienza respiratoria, la conferma nel certificato dell'attore di Grey's Anatomy

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Confermata la causa del decesso di Eric Dane. L’attore è morto il 19 febbraio 2026 a causa di un’insufficienza respiratoria, si tratta di una delle conseguenze della SLA, la malattia da cui Dane era affetto da tempo. La star nota per i ruoli in serie di successo come Grey’s Anatomy e Euphoria aveva 53 anni, lascia la moglie e due figlie di 15 e 13 anni.

Eric Dane è morto per un’insufficienza respiratoria

“Con il cuore pesante, comunichiamo è morto giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia con la SLA”: così, lo scorso 19 febbraio, la famiglia ha comunicato la morte di Eric Dane.

La rivista People è entrata in possesso del certificato del decesso dell’attore, che ne conferma l’insufficienza respiratoria come causa ufficiale.

Dane aveva 53 anni, “ha trascorso gli ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua amata moglie, e dalle due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”.

L’attore era da tempo affetto da SLA, una malattia degenerativa che colpisce le cellule nervose portando a una progressiva paralisi dei muscoli e per la quale non esiste ancora una cura.

L’attore era affetto da SLA

Nell’aprile 2025, Eric Dane aveva comunicato di aver ricevuto la diagnosi di SLA. “Sono grato di aver la mia amata famiglia al mio fianco mentre navighiamo questo nuovo capitolo” aveva detto.

Dalla scoperta della malattia, l’attore si è impegnato in una campagna di sensibilizzazione e nel supporto della ricerca contro la SLA.

“È doveroso che condivida il mio viaggio con più persone possibili – aveva detto – perché sento che la mia vita non riguarda più soltanto me”.

Lo scorso gennaio, l’attore avrebbe dovuto ricevere il premio di Advocate of the Year al Champions for Cures and Care Gala del Network SLA, ma fu costretto a non presentarsi a causa della “realtà fisica della SLA”.

L’associazione ne ricorda il “coraggio, la difesa e il continuo impegno nei confronti della comunità di persone affette da SLA”.

La nuova serie in arrivo ad aprile

Eric Dane si era fatto amare dal pubblico grazie ai numerosi anni trascorsi sul set di Grey’s Anatomy, dove interpretava l’affascinante chirurgo plastico Mark Sloane.

Tra i suoi ultimi lavori c’è il teen drama Euphoria, dove veste i panni di Cal Jacobs, padre del personaggio interpretato da Jacob Elordi.

Nonostante la malattia, Dane era riuscito a girare gli episodi della nuova stagione, che andrà in onda il prossimo aprile.