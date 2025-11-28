Eric Dane sul set di Brilliant Minds, l'attore interpreterà la vera storia di un pompiere malato di SLA

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Eric Dane torna in TV come guest star di Brilliant Minds, interpretando un pompiere affetto da SLA, malattia che l’attore ha realmente rivelato di avere nell’aprile 2025. La puntata, ispirata alla sua esperienza e realizzata con il suo contributo, racconta diagnosi e primi segnali della patologia. Negli USA è andata in onda il 24 novembre, ma non si sa ancora quando verrà trasmessa in Italia.

Eric Dane torna in TV

“Un pompiere, un padre e una diagnosi che cambia tutto. Eric Dane sarà guest star in un episodio imperdibile di Brilliant Minds il 24 novembre alle 21:00”. Queste le parole che la Nbc ha utilizzato per annunciare il ritorno dell’attore sul set, dopo il suo annuncio nell’aprile scorso.

Dane, noto per aver interpretato il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, solo pochi mesi fa ha annunciato di essere affetto da SLA, ma è finalmente tornato sullo schermo come guest star in un episodio della serie TV.

Il personaggio che è stato chiamato a interpretare è fatto su misura per lui: gli è stato infatti affidato il ruolo di un pompiere affetto da SLA.

La puntata che ha visto come guest star l’attore è stata trasmessa negli Stati Uniti il 24 novembre 2025, ma non è ancora noto quando andrà in onda in Italia.

L’episodio di Brilliant Minds ispirato alla sua malattia

Secondo la stampa statunitense, la produzione ha scritto la puntata proprio ispirandosi alle vicende personali dell’attore.

L’episodio speciale di Brilliant Minds a cui Eric Dane è stato chiamato a prendere parte, dopo mesi dall’abbandono delle scene, è stato pensato per descrivere con precisione la malattia.

Per descrivere al meglio la SLA, la produzione ha collaborato a stretto contatto con Dane. Il risultato è un episodio che racconta i primi segnali della patologia, la diagnosi e l’impatto che la SLA ha inevitabilmente sulla vita quotidiana delle persone affette.

Nelle intenzioni dello showrunner Michael Grassi e dell’interprete, dunque, c’è la volontà di raccontare la complessità di questa malattia neurologica.

La diagnosi di SLA e le condizioni di salute dell’attore

Quello di Eric Dane in Brilliant Minds è un ritorno sugli schermi dopo mesi di pausa dalla carriera.

La star di Grey’s Anatomy, dopo numerosi esami svolti in circa nove mesi, ha rivelato di avere la SLA nell’aprile 2025. In estate, nel corso di alcune interviste, ha fornito alcuni dettagli sulla malattia che lo ha colpito, rivelando di avere il lato sinistro del corpo funzionante, mentre “il lato destro ha completamente smesso di funzionare”.

Sembra che negli ultimi mesi le condizioni di Dane siano peggiorate: lo ha riportato People, secondo cui l’attore, tuttavia, “si mostra coraggioso” nonostante la difficile situazione.