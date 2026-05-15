Erica Carroccia morta a Roma dopo il parto, i gemelli stanno bene: 3 medici indagati come atto dovuto

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Erica Carroccia, maestra di 31 anni, è morta a Roma dopo alcune complicazioni a seguito del parto con cui ha dato vita a due gemelli che sono in buona salute. Per la scomparsa della donna è stata aperta un’indagine e tre medici sono indagati. Si tratta di un atto dovuto, una prassi, per poter chiarire quanto accaduto.

Morta a Roma dopo il parto

Dovrà essere chiarita la morte di Erica Carroccia, l’insegnante di 31 anni originaria di Sonnino (Latina), che è deceduta mercoledì 13 maggio all’ospedale Isola Tiberina.

La donna si era recata al nosocomio per un controllo prima del parto ma qui era stata ricoverata d’urgenza, aveva partorito i suoi due bambini ma poi era improvvisamente scomparsa poco dopo il parto.

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Il caso di Erica Carroccia: tre medici indagati

In seguito ai fatti, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati. Si tratta di una prassi in questi casi, un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili.

L’inchiesta è coordinata dalla pm Nadia Plastina e dovrà chiarire la dinamica dei fatti, oltre ad appurare se ci siano state delle responsabilità mediche.

Tutta la documentazione che riguarda Erica Carroccia è stata sequestrata e acquisita dagli inquirenti. Nelle prossime ore è previsto anche l’esame autoptico.

La ricostruzione

Come ricostruisce RomaToday, Erica Carroccia era arrivata all’ospedale romano di Isola Tiberina-Gemelli per una visita di controllo programmata prima del parto. I medici, però, valutate le condizioni, avevano disposto il ricovero immediato per la nascita imminente dei bambini. Cosa che è avvenuta di lì a poco con parto naturale e senza complicazioni. I due neonati sono sotto osservazione ma godono di buona salute.

Subito dopo il parto, però, la madre si era aggravata all’improvviso. La trentunenne aveva patito una grave emorragia ed era deceduta per quello che i primi riscontri clinici ipotizzano sia stata una coagulazione intravascolare disseminata (Cid), una sindrome rara che provoca choc emorragico e insufficienza degli organi vitali.

In una nota, la struttura sanitaria romana ha scritto: “L’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola esprime profondo cordoglio per la scomparsa della giovane mamma Erica Carroccia, avvenuta nelle ore successive al parto presso la nostra Struttura. I bambini, un maschio e una femmina, sono nati pretermine a 33 settimane e le loro condizioni cliniche sono stabili. L’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola esprime piena fiducia nel lavoro dei professionisti, della magistratura e degli organi inquirenti, nella certezza che ogni elemento utile alla comprensione di questo tragico evento sarà approfondito con rigore e trasparenza“.