Erica Fox uccisa da uno squalo a Santa Cruz in California, resti dell'atleta trovati giorni dopo la scomparsa

Tragico ritrovamento dei resti di Erica Fox in una spiaggia di Santa Cruz, a distanza di quasi una settimana dalla scomparsa. I vigili del Fuoco della California hanno individuato nelle acque a nord-ovest della città della baia di Monterey il corpo dilaniato dell’atleta amatoriale americana, uccisa probabilmente da uno squalo. L’identità del cadavere della 55enne appassionata di triathlon è stata confermata dal padre e dal marito.

Il ritrovamento dei resti a Santa Cruz

I resti del corpo di Erica Fox sono stati avvistati dopo giorni di ricerche da parte di diverse squadre dei Vigili del fuoco, della polizia e della Guardia costiera californiani in un raggio di decine di chilometri al largo della costa della baia di Monterey.

Il ritrovamento è avvenuto a Davenport, nella contea di Santa Cruz, a circa 55 chilometri dal luogo dal quale la 55enne è stata vista l’ultima volta, il 21 dicembre.

La scomparsa di Erica Fox in California

L’atleta faceva parte di un gruppo di 17 persone che ogni domenica si immerge nelle acque californiane partendo da Lovers Point. Come raccontato ai media locali dal padre di Erica Fox, la 55enne aveva partecipato a numerosi triathlon, tra cui la gara annuale Escape From Alcatraz.

Nell’ultimo incontro tra amatori del club di nuoto la donna è però sparita tra le onde, facendo scattare le operazioni di soccorso con imbarcazioni, droni e sommozzatori.

L’attacco dello squalo

Le ricerche si sono interrotte dopo 15 ore, fino alla scoperta dei resti trovati sulle scogliere della spiaggia di Davenport, nella giornata di sabato 27 dicembre.

Nel corso della settimana, due persone avrebbero riferito alle autorità di aver avvistato uno squalo nella zona della sparizione della donna e uno dei testimoni avrebbe raccontato di aver visto in lontananza l’animale emergere dall’acqua con un corpo tra le fauci.

Testimonianze che hanno fatto collegare la causa della morte di Erica Fox all’attacco di uno squalo.

"Oggi, verso le 14.00, un corpo è stato recuperato dall'oceano a sud di Davenport Beach. Data la vicinanza alla vittima del recente attacco di squalo nella contea di Monterey, la nostra agenzia sta collaborando a stretto contatto con l'ufficio dello sceriffo della contea di Monterey e il dipartimento di polizia di Pacific Grove per il recupero", è stato l'annuncio diffuso il 27 dicembre dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Cruz.