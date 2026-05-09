Erick Panini, l’intervista al cantautore tra rap e melodia: “La musica come luogo di verità e consapevolezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Erick Panini non è soltanto una voce che si ascolta: è una storia che continua a interrogare, a trasformarsi, a cercare un senso. La sua musica nasce in un punto preciso, ma difficile da definire: quel confine sottile tra mancanza e desiderio, tra ciò che è stato tolto e ciò che, nonostante tutto, ha trovato modo di esistere. C’è qualcosa, nel suo percorso, che sfugge alle narrazioni semplici. Non è la storia dell’artista “che ce l’ha fatta”, né quella di un passato da superare. È piuttosto il tentativo costante di dare forma a un’identità che non si è mai limitata a essere una sola. Brasiliano per origine, italiano per crescita, ma soprattutto umano nel senso più fragile e complesso del termine. In Così vero, il suo ultimo singolo, questa tensione diventa limpida. Non è solo una canzone d’amore, ma il racconto di un equilibrio raro: quello tra due persone che non si completano per necessità, ma si riconoscono senza doversi spiegare. Un legame che non riempie un vuoto, ma lo attraversa, lo comprende, e lo trasforma in presenza. Forse è proprio qui che si trova il centro della sua scrittura: nella capacità di restare dentro le contraddizioni senza semplificarle. Nella malinconia che non chiede di essere cancellata, ma ascoltata. Nel bisogno di dire, ma anche di tacere. Questa intervista esclusiva a Erick Panini per Virgilio Notizie non parte dalla superficie. Non cerca risposte immediate, né definizioni nette. Si muove, piuttosto, dentro quelle zone meno visibili in cui nascono le domande più importanti: chi siamo, quando smettiamo di raccontarci quello che gli altri si aspettano? E cosa resta, quando finalmente scegliamo di essere autentici? La sua storia comincia lontano, a Rio de Janeiro, ma prende forma altrove, nel tempo e nelle relazioni che hanno costruito il suo presente. Non è un racconto che si impone per drammaticità, ma per direzione: quella di un percorso che, fin dall’inizio, ha richiesto adattamento, ascolto e una capacità non comune di ridefinirsi. L’incontro con Renato Panini, che lo adotta, segna un passaggio decisivo, non come punto di arrivo, ma come base da cui iniziare davvero. Crescendo, la musica non si presenta come un rifugio immediato, ma come una scoperta graduale. Prima la scrittura, poi lo studio, la disciplina, il confronto con i limiti e con le possibilità. Dalla formazione fino alle prime esperienze pubbliche, come il Festival di Castrocaro, il percorso si costruisce senza scorciatoie, attraversando fasi diverse, dubbi e conferme. Quello che colpisce non è soltanto il talento, ma il modo in cui viene messo in discussione, rielaborato, rimesso continuamente in gioco. Erick Panini non utilizza la propria storia come una chiave narrativa da esibire, ma come un elemento interno, quasi silenzioso, che filtra nella sua musica senza bisogno di essere dichiarato. È lì, ma non chiede di essere spiegato. Ed è forse proprio questa misura a rendere il suo percorso credibile: la capacità di non ridurre tutto a un’origine, di non trasformare il passato in un’etichetta, ma di lasciarlo agire in profondità, come una traccia che orienta senza definire completamente. In un panorama che spesso cerca risposte immediate, la sua voce si muove in direzione opposta: resta, osserva, e prova a dare forma a qualcosa che non sia soltanto ascoltato, ma riconosciuto.

Così vero è il titolo del suo ultimo singolo. Che significato ha per lei?

“Così vero è il primo brano in cui riesco a esprimere pienamente, nel modo che sento più autentico, la fusione tra canto e rap. Rappresenta anche l’inizio di un progetto più ampio, che con ogni probabilità prenderà forma in un album. Sul piano personale, è un pezzo molto significativo, perché per la prima volta scelgo di espormi completamente: nella musica avverto l’esigenza e al tempo stesso il piacere di aprirmi. In questo brano racconto me stesso, esprimo i miei pensieri e descrivo la mia idea di amore. È anche una dedica a una persona speciale, capace di restare accanto sia nei momenti felici sia, soprattutto, in quelli difficili”.

Viene spontaneo pensare che sia più importante esserci nei momenti difficili che in quelli felici, perché questi ultimi risultano più semplici da condividere.

“È esattamente ciò che penso. Condividere la felicità è bellissimo, ma anche immediato. La differenza reale la fanno le persone che restano nei momenti complessi: è lì che si comprende davvero chi si ha accanto”.

Nel testo compaiono espressioni molto intense. Una in particolare è “colmami l’assenza”. Qual è l’assenza?

“Parto da una premessa: nella vita può accadere di tutto, ma non vivo le relazioni come una semplice sostituzione affettiva. L’assenza di cui parlo è soprattutto interiore, di natura psicologica. Ritengo che molte persone, in particolare artisti e poeti, convivano con una certa malinconia, una nostalgia persistente. Talvolta vi si ritrovano e, in parte, vi rimangono anche per scelta. Scrivendo poesie e canzoni, mi è capitato spesso di soffermarmi su questa sensazione. Non saprei dire se sia qualcosa di voluto: è simile a una forma di solitudine, alla percezione che nessuno riesca a comprenderti fino in fondo. Può però accadere di incontrare qualcuno capace di far uscire da quello stato, di dissolvere quella malinconia. Non si tratta di sostituire qualcuno o qualcosa, ma se dentro si avvertono dei vuoti, la vera fortuna è incontrare una persona in grado di colmarli”.

Lei la definisce solitudine, ma considerando le sue origini qualcuno potrebbe utilizzare un altro termine: saudade. Qual è la differenza tra i due concetti?

“Sì, una differenza esiste. La solitudine è una sensazione, uno stato d’animo che si manifesta in momenti specifici. La saudade, invece, rappresenta un vero e proprio atteggiamento nei confronti della vita. Talvolta può avere anche una dimensione positiva, perché protegge e consente di creare, permettendo di sorridere persino nelle fasi più malinconiche. In altri casi, però, diventa gravosa, quasi distruttiva: senza una ragione apparente può emergere un ricordo o un pensiero, al punto da togliere il sonno. Ho la fortuna di poter scrivere, che per me è una forma di espressione e di liberazione emotiva. Non tutti, però, dispongono di uno strumento simile”.

Un’altra espressione significativa presente nel testo è “calma la mia tempesta”. A quale tempesta interiore fa riferimento?

“In realtà il significato non si discosta molto da quanto detto a proposito delle assenze. Quella sensazione di vuoto è spesso accompagnata dalla percezione di instabilità, come se si fosse costantemente in balìa del mare. È come vivere dentro una tempesta: un giorno tutto appare sereno, il giorno successivo tutto sembra complicato. L’emotività accentuata porta con sé continui cambiamenti. Può però accadere di incontrare qualcuno capace di placare quella tempesta, di rendere le giornate più tranquille, nella maggior parte dei casi. Questa serenità finisce per riflettersi anche interiormente”.

Il termine “tempesta” richiama il caos. Friedrich Nietzsche sosteneva che è necessario avere un caos interiore per generare una stella danzante. Che forma assume questo caos quando scrive?

“Conosco bene quella frase: l’ho persino tatuata ed è tra le mie preferite, peraltro in tedesco, lingua che non parlo. Ritengo che ognuno custodisca una parte smarrita, simile a un bambino in cerca di sicurezza. Crescere è fondamentale, ma senza perdere quella dimensione, perché è proprio ciò che permette di vivere le emozioni in modo autentico. È grazie a quel ‘caos’ che nasce la creatività: canzoni, dipinti, qualsiasi forma espressiva. Per questo motivo considero essenziale che non scompaia del tutto, poiché rappresenta la spinta a esprimersi e a brillare”.

Lei fa musica e quindi si esprime attraverso le parole. Tuttavia, nel testo compare anche l’espressione “dentro i miei silenzi”. Quali sono?

“È vero, amo comunicare, esprimermi e stare con gli altri. Esistono però momenti in cui cerco la solitudine, e non li considero negativi. Col tempo ho imparato ad apprezzare il silenzio, pur vivendo di musica e parole. Non ritengo debba rappresentare una condizione costante, ma in alcune fasi è essenziale, perché consente di guardarsi dentro e confrontarsi con sincerità. La difficoltà nasce quando si rimane troppo a lungo in quello stato. Chi è particolarmente sensibile, o tende a vivere le emozioni in modo profondo, può incontrare ostacoli nel venirne fuori. Per questo è importante avere accanto qualcuno capace di accompagnare fuori da quel silenzio, con delicatezza e affetto. Si tratta di un’esperienza vissuta di recente, che ha lasciato un segno significativo”.

Quando si è avvicinato alla musica?

“L’avvicinamento è avvenuto inizialmente attraverso la scrittura: già durante la scuola primaria mettevo su carta pensieri e poesie. Avevo anche creato alcune pagine su Facebook, dove pubblicavo quotidianamente ciò che provavo. La musica mi ha sempre affascinato, ma a un certo punto ho deciso di trasformare quei testi in canzoni. È stata mia nonna a sentirmi cantare dalla stanza accanto: fu la prima a incoraggiarmi a studiare canto. Da quel momento è iniziato il percorso che, nel giro di pochi anni, mi ha portato al 2014, quando ho partecipato al Festival di Castrocaro. L’esperienza è stata molto positiva: sono stato premiato come volto nuovo durante la finale su Rai 1. In quell’occasione ho compreso che il canto rappresentava qualcosa di più profondo, una direzione di vita. La musica, insieme alla scrittura, è diventata il mezzo capace di completarla e racchiuderla”.

La scrittura è diventata una sua compagna di viaggio. Si è mai sentito, in qualche modo, tradito da essa?

“Può sembrare paradossale, ma le poche volte in cui è accaduto è stato nei periodi di serenità. Mi sentivo spensierato, avevo desiderio di uscire, incontrare persone, vivere pienamente. In quei momenti, anche cercando ispirazione, mancava lo stimolo a scrivere. Sono proprio queste le situazioni in cui ho provato dispiacere per l’assenza di quella spinta creativa. Se devo individuare quando la scrittura non è stata ‘dalla mia parte’, direi che è successo perché stavo bene anche senza di essa, come se fosse stata momentaneamente accantonata”.

Ha mai utilizzato la scrittura come forma di terapia?

“Sì, senza dubbio. Per me rappresenta innanzitutto una forma di terapia”.

Attraverso questo processo ha scoperto aspetti di sé che non le piacevano?

“Non direttamente grazie alla scrittura. Nel corso della crescita ho scoperto diversi lati del mio carattere che prima ignoravo, alcuni dei quali non mi soddisfano e sui quali sto lavorando. La scrittura ha svolto piuttosto un’altra funzione: nei momenti di insicurezza mi ha aiutato a ricordare ciò che mi appassiona e ciò che mi fa stare bene. È stata una presenza costante, talvolta discreta, altre volte fondamentale”.

La scrittura l’ha aiutata a trovare risposte che la vita, in quel momento, non le offriva?

“Sono arrivato a pensare che possa essere stata una delle ragioni principali per cui ho iniziato a scrivere, anche se non posso affermarlo con assoluta certezza. Con il tempo, la mia vicenda personale è passata in secondo piano, mentre la scrittura ha seguito un percorso autonomo: era presente prima, lo è stata dopo e continua ancora oggi ad avere un effetto positivo. La mia storia mi ha sicuramente avvicinato alla scrittura, ma non esiste un legame così diretto. Probabilmente avrei scritto comunque, anche in circostanze diverse”.

Che significato attribuisce all’ambizione? È un termine spesso percepito in modo negativo, ma non necessariamente lo è.

“Concordo. Oggi l’ambizione è spesso fraintesa, mentre la considero un valore positivo. Significa porsi obiettivi, anche complessi, con la convinzione che possano essere raggiunti. Mi ritengo una persona ambiziosa. Allo stesso tempo, ho imparato che non sempre si arriva dove si desidera e che la vita può risultare appagante comunque. Non è indispensabile essere primi in classifica o ottenere tutto ciò che si immagina. Questa consapevolezza mi ha aiutato molto, anche se forse ha attenuato quella spinta intensa che spesso accompagna l’ambizione. Oggi cerco di dare il massimo, ma se i risultati non corrispondono alle aspettative, riesco comunque a mantenere un equilibrio interiore. E, in fondo, è questo l’aspetto più importante”.

In un certo senso, questa consapevolezza l’ha anche protetta, evitando che l’ambizione si trasformasse in ossessione, nella ricerca continua della performance o nel confronto con gli altri?

“Sì, è così. All’inizio, durante gli studi di canto e le prime esperienze, ero molto concentrato sull’aspetto tecnico: puntavo alla perfezione, a cantare meglio degli altri, a sfruttare al massimo le mie capacità vocali. In seguito, ho compreso che non è necessario essere costantemente focalizzati sul risultato, sulle prestazioni o sul traguardo finale. Talvolta è altrettanto importante vivere il percorso con naturalezza e lasciarsi andare. Quando si ha davvero qualcosa da esprimere, emerge spontaneamente. Questa consapevolezza mi ha aiutato a non restare imprigionato in una visione troppo rigida e, probabilmente, mi ha permesso di raggiungere una maggiore serenità”.

Che significa per lei il successo?

“Per me il successo consiste innanzitutto nella possibilità di vivere della mia musica. Sarebbe sufficiente anche un pubblico ristretto, purché autenticamente coinvolto e capace di comprendere ciò che esprimo. Allo stesso tempo, però, non intendo offrire un’immagine idealizzata: l’idea di essere riconosciuto, di ricevere apprezzamenti e di ottenere un ritorno economico maggiore grazie alla musica è certamente attraente. Il successo, quindi, coincide con la possibilità di essere felice facendo ciò che amo. Tuttavia, come accade a molti artisti, esiste anche una componente legata all’ego e al desiderio di affermarsi. Se ciò dovesse accadere, rappresenterebbe comunque una grande soddisfazione”.

L’egocentrismo non è un difetto. Chi svolge il suo lavoro, ma anche il mio, difficilmente riuscirebbe a mettersi in gioco senza una componente di egocentrismo. Forse rappresenta una delle principali leve dell’ambizione.

“Sì, è vero. Anche in questo caso il punto centrale è saperlo gestire con equilibrio.

Se non viene controllato, si rischia di alimentare aspettative eccessive e di non essere mai soddisfatti di ciò che si possiede o si raggiunge”.

Se questo percorso non la conducesse dove desidera, ha mai preso in considerazione un’alternativa?

“Ho una certezza: desidero vivere di musica. Non lo affermo soltanto perché è ciò che sto facendo ora, ma anche perché ho sperimentato altre esperienze e ne conosco il valore. Allo stesso tempo, ho compreso che il settore musicale non si limita alla figura dell’artista affermato. Esistono numerosi ruoli: produttore, direttore artistico, manager, editore. Negli ultimi anni ho iniziato a esplorare anche queste possibilità, sia per l’interesse che suscitano, sia per la consapevolezza che il futuro non è prevedibile. Sapere di poter lavorare comunque nell’ambito musicale mi trasmette serenità. Detto questo, continuo a perseguire con determinazione il mio obiettivo principale: affermarmi come cantante e autore”.

In quali aspetti si sente più italiano e in quali più brasiliano?

“Gli elementi in cui mi riconosco come brasiliano riguardano soprattutto le origini e l’aspetto esteriore, quindi ciò che è più visibile e concreto. Se considero invece la mia identità più profonda, il modo di pensare e il percorso formativo, mi sento prevalentemente italiano. Ho imparato a parlare qui, ho iniziato qui il mio percorso musicale e ho conosciuto anche l’affetto genitoriale in Italia. Il Brasile rimane una componente importante della mia storia, che continuerà a far parte di me. Tuttavia, il mio presente e il mio percorso si sviluppano qui, ed è in Italia che desidero continuare a crescere”.

La sua è una storia molto delicata ma ha mai avvertito l’esigenza di approfondire le sue origini?

“Desidero precisare che, nel corso della mia vita, ho avuto modo di incontrare mia madre. Oggi non vive nemmeno troppo lontano e abbiamo costruito un rapporto: ci sentiamo e andiamo d’accordo. Siamo riusciti a recuperare un legame positivo, nonostante una storia complessa e non giudicabile dall’esterno: esistono sfumature che solo chi le vive può comprendere. Per quanto riguarda la ricerca delle origini, durante l’infanzia il desiderio era più forte. Crescendo ho capito che molte informazioni possono emergere semplicemente attraverso il dialogo o la conoscenza. Soprattutto, è cambiata la prospettiva: non considero più essenziale conoscere le mie origini per definire chi sono. Sto costruendo la consapevolezza di me nel presente. Le origini restano una parte significativa della mia storia, ma non rappresentano più un’esigenza centrale. La curiosità permane, ma in forma più equilibrata”.

Di quali elementi ha bisogno per sentirsi a casa?

“Sicuramente della musica: mi piace averla come sottofondo in ogni momento della giornata. Poi delle persone, purché dotate di umanità, una qualità che percepisco immediatamente e che mi mette a mio agio. A volte non è nemmeno necessario parlare: è sufficiente una consapevolezza condivisa di ciò che significa essere umani e relazionarsi. Infine, l’ironia, anche quella più semplice, talvolta leggera o con sfumature di umorismo nero. Ridere di me stesso o insieme a qualcuno, nei momenti opportuni, mi aiuta a stare meglio e a essere più spontaneo”.

Le sue origini hanno mai rappresentato un problema?

“No, non direi. Forse è stata una fortuna, forse dipende anche dal mio modo di affrontare le situazioni. Non ho mai percepito le mie origini in maniera negativa, né ho avuto la sensazione che qualcuno le utilizzasse per mettermi in difficoltà. Mi considero fortunato, perché non ho vissuto episodi rilevanti di razzismo. Probabilmente ho anche saputo circondarmi delle persone giuste”.

Lei fa un uso dei social molto professionale. Non ha mai pensato di sfruttare maggiormente la sua immagine?

“Il mio obiettivo è fare musica. Non ignoro ciò che può essermi utile, ma non desidero attirare l’attenzione per altri motivi. Intendo esprimere emozioni attraverso la musica e la scrittura. Se dessi troppo spazio ad altri aspetti, rischierei di distogliere chi mi segue da ciò che considero davvero importante. Essere apprezzato anche dal punto di vista estetico può far piacere, ma non è ciò che cerco. Mi interessa che venga riconosciuto il valore di ciò che scrivo e di come canto”.

Se il luogo in cui vive potesse raccontare qualcosa di lei, che cosa direbbe?

“Probabilmente racconterebbe che, ogni tanto, riesco finalmente a spegnere la musica, anche se la tengo quasi sempre accesa. Le pareti sembrano impregnate di suoni, in senso ironico ma non troppo, perché la musica accompagna ogni attività. La casa ha però anche un valore più profondo. Sono cresciuto con mio padre e con i suoi genitori, i miei nonni. Oggi vivo nella stessa abitazione in cui vivevano loro. È quindi un luogo che non solo racconta la mia storia, ma continua anche a parlarmi”.

Che rapporto ha con i ricordi?

“È un rapporto intenso e, allo stesso tempo, complesso. Lo dicevo già da ragazzo: i ricordi, se dolorosi, fanno piangere; se felici, provocano comunque commozione. Si tratta quindi di un legame in parte turbolento, ma al quale resto profondamente legato e che non desidero abbandonare. Mi aiutano anche nella scrittura e mi riportano spesso a quella sensazione di saudade. Talvolta generano sofferenza, ma, in fondo, è uno stato d’animo che finisco per cercare”.

C’è una fotografia a cui è particolarmente legato?

“Sì, ne ho una proprio davanti a me. È una fotografia in bianco e nero dei miei nonni nel giorno del loro matrimonio: avevano circa venticinque o trent’anni. Io li ho conosciuti in età avanzata, quindi quell’immagine mi porta a riflettere sulla vita che hanno vissuto prima che io nascessi. Allo stesso tempo, mi fa pensare al fatto che rappresento ciò che è venuto dopo di loro. E forse, un giorno, qualcuno guarderà una mia fotografia con lo stesso sguardo. È un’immagine che suscita sempre emozione: mi riporta a Roberto e Marisa e mi invita a riflettere”.

Suo padre Renato ha sempre compreso la sua inclinazione per la musica?

“Non fin dall’inizio. Quando erano ancora presenti i miei nonni, questo aspetto era meno evidente. In seguito, quando siamo rimasti solo noi due, ha iniziato a osservare con maggiore attenzione questo lato. Oggi è molto presente: mi sostiene negli spostamenti e nei viaggi ed è un punto di riferimento su cui posso contare. In passato affrontavo molte situazioni da solo. Quindi no, non lo ha sempre compreso, ma ha saputo farlo nel momento giusto e continua a dimostrarlo”.

Che rapporto avete?

“È un rapporto solido. Essendo cresciuto anche con i miei nonni, a volte il legame tra noi ha assunto sfumature quasi fraterne. Ci sono momenti in cui emerge la sua figura paterna, ma anche altri in cui riesco a sostenerlo, per come sono fatto. Un insegnamento importante che mi ha trasmesso riguarda il confronto: si può discutere, arrabbiarsi e prendersi del tempo, ma poi è necessario chiarire. Ed è ciò che abbiamo sempre fatto. Non bisogna fingere che i momenti difficili non esistano. Non vanno ignorati, ma nemmeno prolungati oltre misura. Ho attraversato una fase in cui cercavo di convincermi di stare sempre bene, di essere costantemente sereno. Poi ho compreso che non era autentico. Essere spontanei significa anche accettare emozioni come rabbia e tristezza. Le emozioni rappresentano l’aspetto più umano che possediamo. Reprimerle o giudicarle è l’errore più grande”.

Qual è stato il suo gesto di ribellione più significativo?

“Direi i tatuaggi. Sono cresciuto in un contesto in cui non erano particolarmente apprezzati, soprattutto dai miei nonni. A diciotto anni ho iniziato a tatuarmi e, a distanza di tempo, considero quella scelta positiva. Rappresenta una parte di me. Mi ha insegnato che è giusto ascoltare gli altri, ma non sempre è necessario seguire le loro indicazioni”.

Qual è stato il primo tatuaggio?

“Un canguro: una madre con il cucciolo nella sacca. Apprezzo l’animale, ma soprattutto il significato legato alla protezione che continua anche dopo la nascita. È un disegno realizzato da me a matita. Ho frequentato il liceo artistico e mi piace disegnare. È nato in modo spontaneo e, con la stessa spontaneità, ho deciso di tatuarlo”.

Qual è stato, invece, l’ultimo gesto di tenerezza che si è concesso?

“Credo sia stato continuare a fare musica anche nei momenti più difficili. Non mi riferisco al presente, ma a un periodo in cui non vedevo prospettive, quando ero l’unico ad ascoltarmi e arrivavo perfino a non apprezzare più le mie canzoni. In quelle fasi ho proseguito comunque, quasi imponendomelo. Successivamente mi sono riconosciuto il valore di quella scelta: è stato il gesto più importante che potessi compiere verso me stesso, non abbandonare le mie passioni. Se mi fossi fermato allora, probabilmente avrei smesso definitivamente”.

Riesce a viversi il presente?

“Ho attraversato fasi diverse: inizialmente molto legato al passato, poi fortemente proiettato verso il futuro. A un certo punto ho compreso che entrambe le dimensioni esistono, ma che è il presente a contare davvero. Concentrarsi eccessivamente sul futuro, con aspettative e obiettivi, oppure sul passato, attraverso i ricordi, finisce per distogliere dall’unico momento reale: il presente”.

È anche l’unico momento che possiamo realmente vivere.

“Nel momento stesso in cui lo si nomina, è già trascorso. Allo stesso tempo, però, ciò che viene fatto o detto acquisisce concretezza. Anche questa intervista, per esempio, è già conclusa, ma continua ad avere valore ora, perché stimola la riflessione e il confronto interiore. In questo senso, rimane parte del presente”.

Quando si confronta con sé stesso, quale bilancio ne trae?

“Nel complesso è un bilancio positivo. Non tanto per i risultati raggiunti, quanto per le scelte che hanno definito ciò che sono. Sono soddisfatto della persona che sono diventato e del modo in cui mi relaziono con me stesso e con gli altri. Esistono aspetti che migliorerei e che talvolta tendo a evitare, senza affrontarli fino in fondo. Non mi considero una persona che si abbatte facilmente, ma nemmeno qualcuno che si sente arrivato. Ritengo che ci sia sempre spazio per crescere e migliorarsi. Allo stesso tempo, è possibile imparare ad apprezzarsi, cercando di agire con correttezza e spontaneità. Non si tratta di compiere gesti eclatanti, ma di trattare gli altri con umanità. Questo atteggiamento mi permette, la sera, di sentirmi in pace con me stesso”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto aggiungere e che non le ho chiesto?

“Se devo aggiungere un pensiero, riguarda la musica e, più in generale, le passioni.

Se qualcuno intraprende un’attività per passione e poi, nel corso della vita, segue altre strade, è naturale che accada. Tuttavia, ritengo importante non rinunciare mai del tutto a uno spazio personale di espressione. Ho conosciuto persone con passioni molto forti che, a un certo punto, le hanno abbandonate completamente, lasciando una sensazione di incompiutezza. È fondamentale conservare qualcosa che si ama fare, anche solo per sé stessi, anche in forma privata. Trattenere tutto dentro rende la vita più complessa, mentre trovare una forma di espressione aiuta a renderla più leggera”.