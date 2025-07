Erika Ferini Strambi trovata morta a Pantigliate vicino all'auto e a due stampelle, era scomparsa da giorni

Tragico epilogo per Erika Ferini Strambi: la 53enne è stata trovata morta a Pantigliate, nell’hinterland a sud di Milano. A dare l’allarme è stato un agricoltore che ha notato l’auto della donna, una mini Cooper, in fondo a un fosso. Secondo le prime indiscrezioni sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. Il cadavere giaceva a circa duecento metri dal veicolo. Le indagini sono in corso.

53enne trovata morta a Pantigliate

Mercoledì 16 luglio in un fosso a Pantigliate, alle porte di Milano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Erika Ferini Strambi. La donna risultava scomparsa dal 7 luglio.

A lanciare l’allarme, nel pomeriggio, è stato una agricoltore che ha notato la mini Cooper della 53enne in fondo a un fosso. Lo riporta Ansa.

ANSA Erika Ferini Strambi è stata trovata morta a Pantigliate (Milano). La donna, 53 anni, era scomparsa il 7 luglio. La sua auto era in fondo a un fosso

La vettura – scrive Repubblica – aveva gli sportelli chiusi. A circa duecento metro dall’automobile giaceva il corpo esanime di Erika Ferini Strambi, con accanto le stampelle che la donna usava per deambulare.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno iniziato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le indiscrezioni sul cadavere non sarebbero presenti segni di violenza, ma dall’autopsia arriveranno tutte le risposte.

La scomparsa di Erika Ferini Strambi

Come anticipato, Erika Ferini Strambi è scomparsa il 7 luglio. Quel giorno non si è presentata al lavoro, un’azienda per la quale si occupava di risorse umane. Sabato 5 luglio avrebbe trascorso una serata fuori con amici in un locale di Segrate.

La mattina di lunedì 7 luglio il padre non sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lei. Milano Today scrive che l’utenza aziendale e quella personale della donna risultavano staccate. L’uomo si è quindi recato presso la stazione dei carabinieri di Porta Monforte, a Milano, dove ha formalizzato la denuncia di scomparsa.

Le indagini

Gli inquirenti ora dovranno stabilire cosa sia successo nei circa dieci giorni che separano il giorno in cui Erika Ferini Strambi è scomparsa e il 16 luglio, quando alle 14:30 la sua auto e il suo cadavere sono stati rinvenuti un campo di Pantigliate.

