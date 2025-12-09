Erika Rombaldoni, l'intervista alla coreaografa e ballerina: "Mi ha ferito la mancanza di umanità"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Erika Rombaldoni è una figura che danza dentro e fuori dal palcoscenico. Coreografa, performer, interprete raffinata e instancabile, ha costruito il suo cammino con una determinazione silenziosa, lucida, mai urlata. Non cerca l’applauso facile, non rincorre la visibilità, non si adatta a uno standard: lo riscrive. La sua è una storia fatta di partenze e ritorni, di prove e intuizioni, ma anche di perdita, solitudine, fatica. Ha iniziato a danzare a tre anni e da allora non ha mai smesso. Non solo per vocazione, ma per necessità. La danza per Erika Rombaldoni non è una scelta: è un modo di stare al mondo. Oggi firma le coreografie della delegazione italiana dell’Eurovision Junior 2025 (in programma il 13 dicembre), dopo aver portato il proprio segno anche nei grandi concerti negli stadi, come quelli di Cesare Cremonini, di cui ha curato i movimenti scenici con precisione e sensibilità. Eppure, malgrado la portata mediatica di certi progetti, Erika Rombaldoni non si è mai mossa per inseguire la notorietà. Non è lì la sua idea di successo. Per lei contano il rigore, la verità della scena, l’emozione che attraversa il corpo e arriva al pubblico, anche senza parole. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Rombaldoni si racconta senza maschere: la bambina sola che sognava un palco, la donna che ha attraversato il dolore più lacerante, la professionista che ha imparato a trasformare la vulnerabilità in risorsa creativa. Parla del corpo, della fatica di accettarne i cambiamenti, del rapporto con lo specchio, dell’ingiustizia che spesso colpisce i danzatori, della rabbia che può nascere quando chi sta dietro le quinte è trattato come un numero e non come un artista. Eppure, in tutto questo, c’è sempre luce. C’è l’amore per lo studio, la curiosità per ogni nuova città in cui lavora, la voglia costante di mettersi in gioco, di sorprendersi, di crescere. C’è anche l’ambizione, ma in una forma gentile e coerente: non per primeggiare, ma per fare bene le cose che ama. Quella di Rombaldoni non è una carriera da raccontare in cifre o contratti. È una traiettoria fatta di fedeltà a se stessi, di gesti precisi, di momenti di silenzio condiviso con il pubblico. È una storia che insegna, con sobrietà e forza, che non si arriva da nessuna parte se non si è capaci di stare prima con se stessi e di dirsi, un giorno, semplicemente: grazie.

Come ci si sente a lavorare in vista dell’Junior Eurovision Song Contest, sapendo di avere davanti una platea di milioni di spettatori disseminati in mezzo mondo?

“Per me non cambia davvero molto se ci sia un solo spettatore o un’intera arena. Ho danzato davanti a un singolo spettatore e ho danzato davanti a 60.000 persone a San Siro, e la mia attenzione e la mia cura nel lavoro sono sempre le stesse. Anzi, a volte è proprio la presenza di un solo spettatore – magari particolare, importante per me – che pesa più del grande numero. Il rapporto che ho con la musica, con la performance, non cambia in base alla quantità di persone che mi stanno guardando. Anche quando faccio spettacoli più piccoli, sento la stessa responsabilità. Anzi, quei contesti spesso sono più difficili da reggere, perché il pubblico è lì, vicino, lo senti respirare, tossire, muoversi. È tutto più diretto, più intimo. Ma per me, in ogni caso, la cura e l’intensità del gesto non cambiano”.

Riesce a percepire, mentre è sul palco, cosa prova il pubblico?

“Assolutamente sì, anche se non è sempre necessario andare a cercare quel contatto. Una volta, da studentessa, un’insegnante che era stata una solista del Culver Ballet – una compagnia tra le più importanti al mondo – ci disse una cosa che ho fatto mia: ‘Il vostro mondo finisce sul palco. Lì si crea un universo a sé, un microcosmo che il pubblico osserva, ma al quale non dovete andare incontro’. Se su quel palco crei qualcosa di autentico, qualcosa di vero, il pubblico lo percepirà comunque. È stato un insegnamento fondamentale per me. È così che si genera davvero qualcosa di magico, di puro. Poi, certo, il pubblico lo senti. Lo senti anche nel silenzio. E non è detto che un pubblico silenzioso sia meno partecipe. A volte è rapito, completamente immerso, e magari alla fine esplode in un applauso. Ma bisogna anche imparare a non farsi condizionare da quel tipo di risposta. Ogni sera è diversa, ogni energia è diversa. E questo mi affascina’.

In quel mondo protetto che diceva si crea sul palcoscenico, quando ha capito che non voleva solo viverlo da interprete ma anche costruirlo, plasmarlo, come coreografa?

“Curiosamente, anche se parliamo di “mondo protetto”, è in realtà uno degli spazi dove si è più esposti in assoluto. Siamo lì, davanti a tutti, vulnerabili, giudicati. Il pubblico, pagante o meno, osserva e giudica. Ma, nonostante questo, mi piace pensarlo ancora come un mondo protetto, un luogo in cui si crea qualcosa di intimo, unico. Le svolte nella mia carriera sono avvenute spesso in modo naturale, a volte persino inaspettato. Ad esempio, quando ero ancora molto giovane, lavoravo solo come ballerina ed ero concentrata unicamente su quello, Robert Carsen, un regista di fama mondiale, mi chiese di affiancarlo come assistente alle coreografie per alcuni suoi allestimenti. Avevo 27 anni, e per me fu un’opportunità enorme, ma che mi colse quasi alla sprovvista. Avevo paura che arrivasse troppo presto, che potesse allontanarmi dalla carriera da performer, dalla mia identità di danzatrice. Invece, quella esperienza è stata un valore aggiunto. Mi ha aiutata a maturare proprio come interprete. Ritrovarmi dall’altra parte a spiegare a dei danzatori come stare sul palco, mi ha arricchita profondamente. E qualcosa di simile era già successo anche prima: avevo 21 anni quando il Teatro Comunale della mia città natale, Cagli, mi propose di realizzare uno spettacolo. Mi avevano vista crescere, sapevano chi ero, ma fu comunque una sorpresa. Non vivevo più lì da anni, ero già stata all’estero, avevo vissuto a Milano. Eppure, mi offrirono questa possibilità’.

Ricorda che spettacolo era?

“Si intitolava Dinamismo di un cane al guinzaglio. Era un progetto bellissimo, pieno di talento, con altri giovani artisti della zona che poi hanno fatto tutti carriere incredibili. C’era ad esempio Carmine Cella, oggi professore di musica elettronica a Berkeley e parte dell’Ircam di Parigi, una delle istituzioni musicali più importanti al mondo. C’era anche Alessandro Petrolati, con cui ho lavorato in seguito anche al Maxxi di Roma, in un progetto con Neri Marcorè. Ha collaborato persino con Ennio Morricone. Alle scenografie invece c’era chi è poi diventato professore all’Accademia di Belle Arti”.

Ma, quindi, cosa l’ha spinta davvero a passare dietro le quinte?

“Credo sia stato un bisogno profondo. A un certo punto ho sentito il desiderio di non essere più solo diretta, ma di essere io a scegliere cosa raccontare e come farlo. Non per bisogno di controllo, ma per un’urgenza creativa, emotiva. Avevo bisogno di raccontare le emozioni a modo mio. E forse, se devo essere sincera, era anche una reazione a una certa frustrazione: da sola performer, capita di lavorare con persone che non ti ascoltano, che ti trattano come un semplice strumento. Dopo tanti anni al fianco di Carsen come assistente, avevo interiorizzato un modo di stare in scena, di creare, che mi apparteneva ormai. E ho sentito la necessità di rimettere tutto questo in campo, di metterlo a frutto”.

È stata una transizione naturale?

“È avvenuta in modo fluido, senza forzature. E oggi le due strade convivono ancora: continuo a danzare, ma firmo anche coreografie. Non è un ‘prima’ e ‘dopo’, ma un percorso che si è allargato, arricchito”.

Qual è la cosa che più la colpiva da danzatrice?

“La disuguaglianza. In teatro, spesso i danzatori non ricevono il rispetto che meritano. Il nostro è un lavoro durissimo, a livello fisico e mentale. In Italia poi, manca completamente un sistema di tutela. Se guardo la Francia, per esempio, c’è lo statut d’intermittence che garantisce un sostegno economico durante i periodi di pausa lavorativa. È un riconoscimento concreto della discontinuità che fa parte del nostro mestiere. Qui invece siamo lasciati a noi stessi. E questo pesa”.

E quella che l’ha più ferita?

“Una delle cose che più mi ha ferita, è stata la mancanza di attenzione, di umanità. Come se fossimo numeri. Se un danzatore si fa male, poco male: si passa al prossimo. È qualcosa che io ho sempre cercato di contrastare nel mio modo di lavorare da coreografa. Cerco di avere cura dei miei danzatori, di rispettarli, di comprendere quando sono stanchi, di valorizzare ciò che sono come persone, non solo come corpi da usare. Perché la verità è che un danzatore non è interscambiabile. E, quando ti fanno sentire che invece lo sei, è profondamente ingiusto’.

Ha citato la parola “corpo”, che per un danzatore è la materia prima, lo strumento su cui tutto si fonda. Cosa significa, per lei, spingerlo fino al limite?

“Io ho iniziato a danzare a tre anni, non ho ricordi della mia vita senza la danza. Il rapporto con il corpo per me è sempre stato attivo, costante, quotidiano. Chi, come me, ha cominciato con la danza classica, sviluppa una disciplina molto rigida, una continua autocorrezione, un senso di responsabilità nei confronti del proprio corpo che, col tempo, diventa parte della propria identità. Anche stamattina, per dire, ho fatto la mia sbarra di danza classica in casa. È un’abitudine che è diventata una sorta di igiene personale. Non è solo allenamento: è un rituale. Ti viene insegnato a essere esigente con te stessa, a individuare i difetti, a correggerli, a cercare sempre di aderire a un modello ideale’.

Un modello che però è cambiato molto negli anni…

“Sì, assolutamente. Gli standard si sono evoluti in fretta. Quello che si chiedeva a un danzatore cinquant’anni fa non è minimamente paragonabile a ciò che viene richiesto oggi, in termini di forza, resistenza, velocità, espressività. Quando ero piccola, ci insegnavano a tollerare il dolore. Era normale danzare con tendiniti, infiammazioni, dolori. La prima volta che qualcuno mi consigliò di vedere un fisioterapista avevo già vent’anni. Vent’anni di esercizi quotidiani, senza che nessuno pensasse di prendersi cura del nostro corpo con attenzione medica. Quella mentalità ha fatto da selezione naturale. Se riesci a reggere quello stress fisico e soprattutto psicologico, allora sei abbastanza pronta per il mestiere. Ma anche dopo aver superato quella prova, le sfide non finiscono’.

Che accade quando il corpo si “rompe”?

“Quando il corpo si rompe – che sia per un infortunio, una malattia, un’operazione – è devastante. Psicologicamente, dico. Ti senti crollare dentro, perché il corpo per un danzatore non è solo un mezzo: è la tua identità, il tuo linguaggio, il tuo spazio nel mondo. Io ho vissuto un grave infortunio, e i medici mi dissero che non avrei mai più potuto ballare. È stato un colpo durissimo. Ma la mia determinazione era totale. Io sapevo, con assoluta certezza, che avrei continuato a fare della danza la mia vita. Quello era il mio unico obiettivo. E così è stato. Ho speso tutto quello che potevo – in termini di energie fisiche, mentali, anche economiche – per trovare una via. E ce l’ho fatta. Nonostante tutto, sono ancora qui, ballo ancora oggi, e questa estate ho danzato davanti a 60.000 persone. È una conquista, sì, ma è anche la dimostrazione che la forza interiore può spostare i confini”.

Il body shaming: alle danzatrici classiche per anni è stato imposto uno standard estetico molto rigido, spesso alienante. Le è capitato?

“Sì, purtroppo è parte integrante dell’ambiente, soprattutto nel mondo della danza classica. Ci vengono imposti canoni estetici precisi dai quali è difficile, se non impossibile, sottrarsi. E poi c’è lo specchio. Il nostro compagno di ogni giorno. Si inizia da bambine in body e calze, e si continua così per tutta la vita: prove, lezioni, audizioni. Sempre davanti a uno specchio che non mente, che ti obbliga a confrontarti con te stessa, con i tuoi cambiamenti. Credo che tutte, o quasi tutte, le danzatrici classiche abbiano attraversato una fase di pseudo-anoressia. Nel mio caso è accaduto a undici anni, proprio quando il mio corpo ha cominciato a cambiare”.

Durante la fase di passaggio all’età adulta…

“Per me fu un momento molto difficile. Da parte paterna la mia famiglia è molto longilinea, praticamente senza forme. Da parte materna invece le donne hanno un seno abbondante, una struttura più morbida. Io ero terrorizzata all’idea di ‘trasformarmi’, di perdere la mia fisicità esile. Continuavo a ripetere mentalmente al mio seno: ‘Fermati, fermati!’. Fortunatamente, nel mio caso, la genetica paterna ha prevalso e il mio corpo è rimasto in linea con gli standard richiesti. Ma è stato un periodo delicatissimo. E per molte danzatrici è una fase determinante, quasi una seconda selezione naturale. Se riesci a gestire anche quella trasformazione, a trovare un equilibrio con il tuo corpo che cambia, allora puoi andare avanti”.

Se qualcuno dovesse oggi descrivere Erika Rombaldoni, pensa che ci sia un tratto stilistico riconoscibile, una cifra che rende il suo lavoro immediatamente “suo”?

“Questo forse possono dirlo meglio gli altri, quelli che vedono il mio lavoro. Però una cosa che sento dire spesso è che nei miei progetti – che siano spettacoli teatrali, coreografie pop, opere liriche o performance più sperimentali – arriva sempre un’emozione. Questo, mi dicono, è il filo conduttore. Nel mio percorso ho scelto con consapevolezza di essere trasversale, di non chiudermi in un solo linguaggio o ambito. Fin dai tempi della formazione ho studiato tutto ciò che potesse arricchire il mio vocabolario: danza classica, moderna, contemporanea, floorwork, contact, Cunningham… Ogni tecnica mi ha insegnato qualcosa di diverso e mi ha reso più libera. Per questo oggi mi sento a mio agio a lavorare in contesti completamente diversi: dal teatro d’opera ai musical, dai concerti negli stadi alle performance museali. Eppure, qualunque sia il contesto, una cosa per me è irrinunciabile: la danza non deve mai essere gratuita. Deve avere un senso, un’emozione, un’urgenza. Non deve limitarsi a essere estetica o tecnica. Se c’è solo virtuosismo, mi annoio sia da spettatrice che da coreografa. Voglio che arrivi qualcosa di autentico, altrimenti non ha senso”.

Qual è la parte più difficile del suo lavoro, quella che il pubblico non vede o non considera?

“Due, direi. La prima è l’insicurezza, o meglio, l’instabilità. Questo lavoro, anche quando raggiungi un certo livello di notorietà o continuità, resta sempre esposto alla precarietà. Ci sono fasi di grande intensità e momenti di vuoto. E nel nostro settore, soprattutto nel mio, non si lavora attraverso agenti. Siamo agenti di noi stessi, sempre. Ci si deve costruire le opportunità da soli. Ogni volta che sembra non arrivare nulla, mi faccio prendere dal panico. Poi puntualmente, nel giro di poco, devo disdire lavori perché si accavallano tutti insieme. Ma il timore di un futuro vuoto, quel vuoto, torna sempre”.

E la seconda?

“La solitudine. È una parte integrante di questa vita. Io non riuscirei mai a vedermi in una routine fissa, a timbrare un cartellino, ad andare ogni giorno nello stesso ufficio. Però dall’altra parte ci sono le partenze continue, le assenze, la distanza dagli affetti. Nel mio caso, ogni volta che parto, lascio a casa i miei gatti, e per me è un patema. C’è un grande entusiasmo per quello che faccio – e ci tengo a dirlo: io sono entusiasta del mio lavoro – però non è tutto sfavillante come sembra. È meraviglioso trovarsi un mese a Vienna, poi un mese a Montecarlo, poi in Georgia, e approfittarne per vedere musei, mostre, conoscere nuove culture. Però poi la sera torni in una casa che non è tua, lontano da tutto e da tutti. E bisogna saperci fare i conti. A volte è dura. A un certo punto avevo tre valigie in tre case diverse: una a Parigi, una a Berlino e una a Bordeaux”.

Quando ha iniziato a rendersi conto che per seguire questa strada avrebbe dovuto lasciare tutto?

“Molto presto. Io vengo da un piccolo paese, e già da bambina sapevo che, se davvero avessi voluto fare questo mestiere, sarei dovuta andar via. Lasciare la mamma, il gatto, gli amici, le radici. È un prezzo che paghi, e lo sai da subito”.

Eppure, non ha mai perso l’entusiasmo.

“Perché c’è. Io mi sento viva, nutro la mia creatività in ogni posto in cui lavoro. E ogni volta cerco di immergermi nella città in cui mi trovo. Ho la fortuna che i miei progetti durano spesso almeno un mese, quindi riesco ad approfondire il luogo, a creare relazioni, a coltivare amicizie in tutta Europa. E oggi, con internet, si riesce a tenere vivo un legame anche a distanza. Ma è comunque uno stile di vita che non tutti riuscirebbero a sostenere”.

C’è un altro aspetto inevitabile del suo lavoro: la competizione. Come l’ha vissuta?

“La competizione è uno dei grandi filtri di questo mestiere. È una selezione naturale, anche questa. Bisogna avere una forza mentale enorme per affrontare lo stress delle audizioni. Da danzatori ci si ritrova spesso in mezzo a 300 persone per 3 posti, e se sei donna è ancora più duro, perché siamo molte di più. Trovare il proprio posto, farsi notare senza snaturarsi, mantenendo la dignità e l’etica nel lavoro… non è facile, ma è fondamentale. Io mi sono sempre detta che prima o poi, se resti fedele a certi valori, verrai riconosciuta. E in effetti, nella mia esperienza, molte delle opportunità più importanti sono arrivate così: sono stati i lavori a cercare me, non io a cercare loro. E quando, in rare occasioni, ho inseguito un progetto troppo forzatamente, non è andato a buon fine”.

A occhio direi che ha un bel carattere temprato. Non so se avrebbe resistito a tutto, se fosse stata più fragile…

“Probabilmente no. Ma mia madre, scomparsa poco tempo fa, mi ha forgiata. Lavorava sempre, ed era molto pragmatica. Con lei non c’era spazio per i piagnistei: ‘Rimboccati le maniche e vai avanti’. È stata una lezione fondamentale. Non ho mai vissuto il vittimismo. Se c’era un problema, il mio primo pensiero era: ‘Cosa posso fare per cambiare la situazione?’. E credo che questo mi abbia aiutata in tante occasioni difficili. Non mi sono mai sentita una vittima degli altri. Ho sempre cercato di sentirmi parte attiva, anche nel dolore”.

Le è mai capitato di guardarsi allo specchio e dirsi: “Brava Erika, ce l’hai fatta”?

‘È successo. Non spesso, ma è successo. Una volta in particolare me lo ricordo bene. Ero allo Sferisterio di Macerata, con uno spettacolo che si intitolava Amami. Era una produzione del Macerata Opera Festival, che mi aveva commissionato uno spettacolo tutto mio, in cui per un’intera ora ero sola sul palco. Lo Sferisterio è una platea importante, molto grande, suggestiva. Verso la fine dello spettacolo, c’è un momento in cui rimango ferma, immobile, di spalle al pubblico per quasi un minuto. Ricordo che quella sera c’era una luna pazzesca, un venticello leggero. Ho visto i palchi tutti illuminati e, sottovoce, mi è uscito un ‘grazie’. L’ho detto proprio mentre ero ancora in scena. Ma non era rivolto al pubblico: era un ringraziamento alla vita, per avermi portata fin lì”.

Un momento intenso.

“Moltissimo. Il giorno dopo scrissi anche un post su Facebook in cui, per la prima volta, ringraziavo anche me stessa. Per averci creduto, per aver superato cose che molte altre persone non avrebbero retto. È stato un modo per riconoscermi valore. Non perché avessi ottenuto qualcosa di “grande” secondo i canoni esterni, ma perché ero riuscita a diventare ciò che avevo sempre voluto essere. Ero quella bambina che a tre anni aveva iniziato a danzare e che, dopo tanti ostacoli, era ancora lì, su un palco, con la stessa passione”.

Una parola che torna spesso per descrivere il suo percorso è “ambizione”. Che cosa significa per lei?

“Per me ambizione significa fare quello che mi piace, nel modo in cui mi piace. Non ho mai vissuto spinta dal bisogno di dimostrare qualcosa o di conquistare uno spazio che apparteneva ad altri. Non ho mai inseguito la notorietà. Il successo, per come lo intendo io, non è fama, non è visibilità, e non è nemmeno una meta definitiva. Ci sono colleghi molto noti, ma che non considero per forza ‘di successo’. Per me il successo è personale, relativo. Quando ho firmato il mio contratto come coreografa alla Scala, mi sono detta: ‘Se la bambina che eri lo sapesse, si sentirebbe più sicura’. E in effetti, a volte, vorrei poter tornare indietro a rassicurarla, dirle che ce la farà”.

Quindi non è il successo, in sé, a guidarla?

“No. È l’amore per quello che faccio. È il desiderio di lasciarmi sorprendere ancora. Di accettare progetti che mi incuriosiscono, che mi mettono alla prova, anche se non li avevo previsti. La mia ambizione è restare viva professionalmente, entusiasta, curiosa. Questo mi muove”.

Al di là della danza, lei ha portato avanti anche un percorso scolastico e universitario completo. L’avvocato del diavolo chiede: chi gliel’ha fatto fare?

(ride, ndr) “Me lo sono chiesta anch’io, ogni tanto. Ma credo che sia stata una forma di ambizione personale, quasi una sfida con me stessa. Non mi bastava dire ‘mi sono diplomata’: volevo farlo bene. Volevo dire: ‘Mi sono diplomata al liceo scientifico, mi sono laureata, e l’ho fatto con 110 e lode, in un corso di cinque anni’. Era un modo per essere, anche lì, la versione migliore di me stessa. Sul mio libretto universitario ho quasi solo 30 e lode, pochi 30 ‘semplici’. Non mi presentavo nemmeno agli esami se non ero sicura di riuscire a raggiungere il massimo. Ma non era solo questione di voti. C’è sempre stato in me un interesse profondo per lo studio, per la lettura, per la cultura in senso ampio. Ancora oggi, quando lavoro su un progetto, la parte che mi entusiasma di più è quella preparatoria: studiare, approfondire, documentarmi. In questi giorni, per esempio, sto leggendo molto su un nuovo soggetto che mi è stato proposto. Lo studio ‘matto e disperatissimo’, come direbbe Leopardi, mi appassiona”.

Cosa direbbe, quindi, a chi pensa che studiare non serva?

“Che si sbaglia. Studiare serve eccome. Anche solo per affrontare interviste come questa, ad esempio, senza cadere in banalità o frasi fatte. E poi nel nostro mestiere, quando ti confronti con sovrintendenti, direttori artistici, musicologi, sapere parlare con competenza fa tutta la differenza”.

Ha un rammarico per aver seguito questo percorso?

“No. Nessuno. Posso dire con serenità di aver fatto ciò che sognavo di fare da bambina. Certo, qualche errore l’ho commesso, qualche opportunità non l’ho colta, alcune scelte si sono rivelate sbagliate, ma fa parte del mestiere. È come guidare sulla propria carreggiata: ogni tanto sbatti a destra o a sinistra, ma poi torni in carreggiata e vai avanti”.