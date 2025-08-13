Erika Saraceni risponde a Vannacci sul razzismo al contrario, la replica e il messaggio a Doualla

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Agli Europei Under 20 di atletica è scoppiata una polemica che ha visto protagonista l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci, che ha parlato di razzismo al contrario verso Erika Saraceni, vincitrice dell’oro nel salto triplo, il cui titolo non sarebbe stato evidenziato sui media quanto quello della collega Doualla. La stessa Saraceni, però, ha chiuso il caso difendendo la collega.

Cosa ha detto Vannacci su Saraceni e il razzismo al contrario

Roberto Vannacci ha dedicato un lungo post su Facebook alla vittoria di Erika Saraceni nella gara del salto triplo agli Europei di atletica Under 20. L’eurodeputato leghista ha elogiato la campionessa italiana, che a suo dire sarebbe stata “ignorata dai media“.

Nel post di Vannacci si legge: “In un Paese normale, questa notizia riempirebbe le prime pagine. Qui invece giusto qualche trafiletto a fronte degli articoloni dedicati a qualche altra atleta altrettanto brava ma che, guarda caso, si distingue per le sue origini non italiane. E viene da pensare: perché? Forse perché bianca? Cristiana? Di origini italiane? Magari anche eterosessuale?”.

ANSA

Roberto Vannacci.

L’affondo dell’eurodeputato leghista è proseguito così: “Quando la narrativa è selettiva, si crea un razzismo al contrario, quello che oggi è diventato marchio di fabbrica di certa sinistra”.

La replica di Erika Saraceni a Vannacci

In occasione di un’intervista concessa a La Repubblica, Erika Saraceni ha risposto così a quanto affermato da Roberto Vannacci: “Kelly Doualla si merita più attenzione di me perché fa i 100 metri, la gara regina delle Olimpiadi. Non c’entra il colore della pelle“.

La campionessa italiana ha aggiunto: “E poi ‘la Kelly’ ha 15 anni, è così piccola…”.

Chi è Erika Saraceni

Erika Giorgia Anoeta Saraceni, classe 2006, è una triplista italiana, primatista nazionale under 20 e campionessa europea under 20 agli Europei di Tampere 2025 con la misura di 14,24 metri.

Il padre è l’ex quattrocentista azzurro e campione mondiale master Enrico Saraceni.

Al salto triplo, come raccontato a La Repubblica, è arrivata “per caso”: “Nel 2021 facevo i 300 ostacoli, in finale dei campionati italiani Cadetti caddi al primo ostacolo e mi venne l’ansia per le barriere. Due settimane dopo, chiesi al mio tecnico se potevo allenarmi due giorni nel triplo. Mi presentai con le scarpe da centometrista, entrai al massimo della velocità con le gambe buttate a caso e feci 11,42, una misura con cui sarei arrivata terza ai campionati italiani”.

Il suo “sogno”, ora, è “esserci a Los Angeles”, sede delle Olimpiadi 2026.