Ermal Meta da Sanremo punge Salvini, la reazione del ministro e di Celentano: "Impossibile che tu non vinca"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Secondo l’Accademia della Crusca, il brano Stella stellina di Ermal Meta ha uno dei testi migliori tra tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026. L’artista albanese ha parlato di questo giudizio in conferenza stampa, pungendo il leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha ribattuto con toni pacati. Su Meta è anche intervenuto Adriano Celentano, sostenendo che è “impossibile che non vinca” il Festival. Un vero e proprio endorsement da parte del “Molleggiato”.

Sanremo 2026, il giudizio dell’Accademia della Crusca sulla canzone Stella stellina

Lorenzo Coveri, già professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Genova e accademico corrispondente della Crusca, dopo aver analizzato i testi sanremesi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è così pronunciato: “Su 30 canzoni in gara almeno 20 parlano di amori tormentati, finiti, dolorosi. Di amori felici ne vedo pochissimi. Più che altro tossici. Tante alludono alla fragilità che sta dietro un’apparente sicurezza di sé”.

“L’unico che esce dalla bolla – ha aggiunto il docente – è Ermal Meta che dirige la sua filastrocca ninna-nanna verso una bambina di Gaza, pur senza mai renderlo esplicito. Il suo brano è uno dei migliori del lotto. A parte lui, gli altri non si guardano intorno: è come se quello che succede fuori da Sanremo non interessasse al Festival di Sanremo”.

ANSA

Ermal Meta punge Salvini. Il ministro: “Esempio di integrazione”

Quanto espresso dalla prestigiosa Accademia è arrivato all’orecchio del cantante albanese. “Se l’Accademia della Crusca elegge tra i migliori un testo scritto da un immigrato, fatevi due domande”, ha dichiarato l’artista per poi aggiungere: “Sono straniero, non fatelo sapere a Salvini, sennò si sente male”.

Una battuta a cui il vicepremier non ha prestato il fianco. Anzi, tramite una dichiarazione ufficiale ha fatto le congratulazioni a Ermal Meta ed “al suo perfetto utilizzo della lingua italiana”.

Salvini ha aggiunto che il musicista è un “esempio di integrazione nel nostro Paese“.

Il cantante oggi ha 44 anni. Ha lasciato l’Albania quando ne aveva 13 e con la famiglia si è trasferito a Bari.

“Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana”, ha concluso Salvini.

Adriano Celentano: “Impossibile non vinca Ermal”

La canzone di Meta sta piacendo a molti. E tra questi figura Adriano Celentano.

“Che bravo Ermal! La tua canzone è bellissima. E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!”, ha scritto il “Molleggiato” sui social.

“Che onore, maestro! Grazie”, la reazione di Ermal Meta a quanto esternato dal collega.

Stella stellina è un brano che affronta il tema della strage dei bambini di Gaza. “Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero all’Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte, essendoci Israele”, ha dichiarato Meta nella conferenza stampa di giovedì 26 febbraio.