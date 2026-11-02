Erminia Manfredi morta poco prima dei 95 anni, la vedova di Nino ricordata dal figlio Luca: "Straordinaria"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morta a Roma all’età di 94 anni Erminia Manfredi, ex indossatrice, scenografa e costumista, nota per essere stata la vedova dell’attore Nino Manfredi. L’annuncio della scomparsa della donna, avvenuta a soli due giorni dal suo novantacinquesimo compleanno, è stato dato sui social dal figlio Luca con una dedica affettuosa alla madre.

Morta Erminia Manfredi: il ricordo del figlio Luca

A due giorni dal suo novantacinquesimo compleanno, nella giornata di oggi – lunedì 2 novembre 2026 – è morta a Roma Erminia Manfredi, costumista, scenografa e storica compagna dell’attore Nino Manfredi.

A darne la notizia è stato il figlio Luca Manfredi attraverso un messaggio condiviso sui canali social: “Ciao grande ‘Minia’, moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore”.

Il post di Luca Manfredi, figlio di Nino e della vedova Erminia, morta a 94 anni

Nata a Taormina il 4 novembre 1931, Erminia Ferrari aveva trascorso l’infanzia tra la Libia e l’Etiopia prima di trasferirsi a Roma nel 1950 per intraprendere la carriera di indossatrice nella maison di Roberto Capucci. Dalla sua unione con l’attore, celebrata nel 1955, sono nati i tre figli Roberta, Luca e Giovanna.

La carriera di costumista della vedova del celebre attore Nino

Dopo essersi allontanata temporaneamente dalle passerelle per occuparsi della crescita dei figli, Erminia Manfredi ha sviluppato la propria strada professionale nel mondo del cinema lavorando dietro le quinte.

Come costumista ha firmato e curato gli abiti per diverse produzioni cinematografiche di successo degli anni Settanta e Ottanta, tra cui Il giocattolo, Café Express, Nudo di donna e Spaghetti House.

La sua presenza è stata costante al fianco del marito per quasi cinquant’anni, sia nel lavoro sia nella vita privata, rappresentando un punto di riferimento fondamentale e discreto per il celebre interprete della commedia all’italiana fino alla sua scomparsa nel 2004.

L’impegno sociale di Erminia Manfredi

A seguito della morte del marito, giunta al termine di un lungo ricovero ospedaliero, Erminia Manfredi ha trasformato il proprio percorso personale in un’attività di impegno civile.

La donna è diventata presidente onoraria dell’associazione Viva la Vita, promuovendo campagne di sensibilizzazione e di sostegno per l’assistenza alle persone affette da Sla e da malattie neurodegenerative.

Parallelamente ha curato la memoria artistica del coniuge, collaborando alla realizzazione della rassegna omaggio e fornendo spunti per il film biografico In arte Nino, diretto dal figlio Luca Manfredi, nel quale il suo personaggio è stato interpretato sullo schermo dall’attrice Miriam Leone.