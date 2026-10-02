Ernesto Maria Ruffini lancia Più Uno come nuovo partito, lasciò l'Agenzia delle Entrate in polemica con Meloni

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Il prossimo 10 ottobre si terrà a Roma l’assemblea nazionale di Più Uno, il movimento civico lanciato da Ernesto Maria Ruffini, in cui è recentemente entrato anche l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli. Ruffini, ex capo dell’Agenzia delle Entrate dimessosi in polemica con Meloni, ha chiarito che il suo progetto punta alla formazione di “un nuovo Ulivo“, quindi una coalizione di centrosinistra il più ampia possibile.

Cos’è Più Uno, e perché Ruffini parla di “nuovo Ulivo”

Lo scorso 14 agosto l’ex capo dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha lanciato un suo progetto politico di centrosinistra, parlando a La Stampa della necessità di “un nuovo Ulivo“.

L’Ulivo era una coalizione di centrosinistra che tra il 1996 e il 2006 riunì diversi partiti in uno spettro politico molto ampio, dal centro cattolico progressista all’estrema sinistra. Sostenne diversi governi e fu la base per la creazione del Pd.

ANSA

Ruffini era già a capo dal 2025 dei comitati civici Più Uno. Il prossimo 10 ottobre si terrà l’assemblea nazionale che dovrebbe portare alla formazione di un nuovo partito.

L’obiettivo di Ruffini sembra quindi quello di allargare il più possibile la base elettorale del centrosinistra con una coalizione che includa più realtà, dall’estrema sinistra al centro, come fece l’Ulivo.

Chi è Ruffini e cosa ha fatto all’Agenzia delle Entrate

Ernesto Maria Ruffini è stato, fino al 2024, direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si dimise dopo aver più volte fatto capire di voler entrare in politica e aver ricevuto dure critiche da esponenti del Governo Meloni.

Ruffini ha avuto un ruolo importante nella digitalizzazione del Fisco italiano. Ha guidato l’AdE dal 2020 ampliando molto il 730 precompilato e introducendo la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati e la trasmissione telematica degli scontrini.

Uno dei risultati più evidenti della sua gestione è stato il recupero di 31 miliardi di euro dall’evasione fiscale.

Cosa ci fa l’ex capo della polizia Gabrelli in Più Uno

Proprio oggi 2 ottobre ha annunciato il suo ingresso in Più Uno l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, con un’intervista al Corriere della Sera.

Gabrielli ha recentemente pubblicato un libro dal titolo Contro la Paura, insieme al giornalista Carlo Bonini, in cui critica duramente l’approccio alla sicurezza del Governo Meloni.

Nell’intervista, Gabrielli ha chiarito di non aver posto condizioni alla sua partecipazione al progetto, ammettendo che avrebbe potuto aspettare per “ricevere incarichi” da un futuro governo.