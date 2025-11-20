Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Pescia, dove una cittadina nigeriana, regolarmente residente in Italia, è stata fermata in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia ha condotto un’attenta attività investigativa per contrastare il traffico di droga nella zona. Gli agenti hanno intensificato i servizi di pattugliamento, concentrandosi in particolare sul fenomeno dello spaccio di eroina.

L’arresto in flagranza di reato

Durante uno dei servizi mirati, la cittadina nigeriana è stata sorpresa proprio mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, procedendo all’arresto in flagranza di spaccio. La donna, regolare sul territorio nazionale e residente nel Comune di Pescia, è stata immediatamente sottoposta a perquisizione personale e domiciliare.

Il sequestro di eroina e denaro

Nel corso delle perquisizioni, la Polizia ha rinvenuto una quantità di eroina pari a circa 75 grammi, già suddivisa in dosi pronte per essere cedute. Oltre alla droga, sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e denaro contante per un valore di circa 500 euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

La convalida dell’arresto

Al termine delle operazioni, la donna è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato la misura restrittiva. L’intervento della Polizia di Stato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Pescia.

