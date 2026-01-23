Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una segnalazione amministrativa: questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato a Varese, dove due uomini sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti presso il centro commerciale Le Corti. Un 42enne è stato arrestato per spaccio, mentre un 36enne è stato segnalato per uso personale di droga.

Due fermi per droga a Varese

L’episodio si è verificato durante un servizio di pattuglia dei Poliziotti di Quartiere della Questura di Varese. Gli agenti hanno notato due uomini che si aggiravano con fare sospetto nei pressi dei camerini di un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale Le Corti.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata in particolare dal comportamento di uno dei due che, alla vista degli agenti, ha nascosto il proprio zaino all’interno di un camerino.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

I poliziotti hanno quindi deciso di procedere al controllo e alla perquisizione dei due uomini, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Durante la perquisizione il 36enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina, motivo per cui è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione per uso personale di stupefacente.

Ben più grave la posizione del 42enne, residente in provincia, nel cui zaino sono stati rinvenuti circa 70 grammi di eroina suddivisi in confezioni termosaldate, barattoli e piccoli contenitori. Inoltre gli agenti hanno trovato la somma di 1.560 euro in contanti ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le ulteriori perquisizioni e l’arresto

La perquisizione è stata poi estesa al veicolo e al domicilio del 42enne. Qui la Polizia ha rinvenuto altro stupefacente del tipo eroina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi tra cui due bilancini di precisione. Tutto il materiale, insieme al denaro e alla droga, è stato posto sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti il 42enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 36enne, invece, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di droga per uso personale.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli di routine effettuati dalla Polizia di Stato per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e nei centri commerciali.

IPA