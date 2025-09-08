Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ristoratore trentenne di origine albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta il 3 settembre nell’hinterland a sud di Bari, dove, durante una perquisizione in un noto ristorante di Cozze a Mola di Bari, sono stati rinvenuti 516 grammi di eroina nascosti sotto un lavandino. Il locale è stato chiuso per 15 giorni su disposizione del Questore. L’indagine è ancora in fase preliminare e la colpevolezza dell’arrestato dovrà essere accertata in sede processuale.

Operazione antidroga nel sud di Bari: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 3 settembre nell’immediato hinterland a sud di Bari, precisamente nella località Cozze a Mola di Bari. Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bari, supportati dalla Divisione Polizia Amministrativa e da unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione mirata all’interno di un ristorante situato sulla S.S. Adriatica n. 103.

Le indagini preliminari e la scoperta della droga

L’azione delle forze dell’ordine è scaturita da una precedente attività info-investigativa che aveva segnalato il ristorante come possibile luogo di occultamento di sostanze stupefacenti, in particolare eroina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il locale era considerato un punto di riferimento per il rifornimento degli spacciatori della provincia barese. La perquisizione, condotta con l’ausilio di un cane antidroga, ha permesso di individuare un vano nascosto sotto un lavandino, dove era stato accuratamente occultato un panetto di sostanza solida di colore marrone.

Il sequestro di eroina e l’arresto del ristoratore

Le analisi successive hanno confermato che la sostanza rinvenuta era eroina, per un peso complessivo di 516 grammi. Il ristoratore, un trentenne di origine albanese, residente a Bari ma domiciliato in un’abitazione con contratto d’affitto scaduto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Provvedimenti amministrativi: sospensione dell’attività

A seguito del controllo, il Questore di Bari ha emesso un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., notificato al titolare del ristorante, che prevede la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Questa misura cautelare è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di spaccio all’interno dell’esercizio commerciale.

Il ruolo delle unità cinofile e la collaborazione tra reparti

L’operazione antidroga ha visto la collaborazione tra diversi reparti della Polizia di Stato, tra cui la Squadra Mobile, la Divisione Polizia Amministrativa e le unità cinofile. Proprio grazie all’intervento del cane antidroga è stato possibile individuare il nascondiglio della sostanza stupefacente, dimostrando ancora una volta l’efficacia di queste unità specializzate nel contrasto al traffico di droga.

Il quadro normativo e le conseguenze per gli esercizi pubblici

Il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., rappresenta uno strumento importante per contrastare l’utilizzo di locali pubblici come basi logistiche per attività illecite. La normativa prevede la possibilità di chiudere temporaneamente gli esercizi coinvolti in episodi di spaccio o altri reati che possano mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Prospettive future e impegno delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno ribadito il proprio impegno nel contrastare ogni forma di criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione condotta a Cozze a Mola di Bari si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a garantire la legalità e a prevenire il radicamento di fenomeni delittuosi. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti del ristoratore arrestato.

Conclusioni

L’arresto del ristoratore trentenne e il sequestro di 516 grammi di eroina rappresentano un duro colpo al traffico di droga nella provincia di Bari. L’episodio conferma l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio e tutelare la sicurezza della collettività.

