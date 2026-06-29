Eros Ramazzotti annuncia lo stop per operarsi alle corde vocali, a cosa serve l'intervento per i cantanti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Eros Ramazzotti ha annunciato che, dopo il tour negli stadi appena concluso, sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un nuovo intervento alle corde vocali. Il dottor Gerrit Wohlt, medico per la voce dei vip, ha spiegato che la decisione di operarsi alle corde vocali è “una delle più difficili” nella vita di un cantante e viene presa quando l’artista “si rende conto di potersi identificare sempre meno con la qualità alterata del suono della sua voce”.

L’annuncio di Eros Ramazzotti sull’intervento alle corde vocali

Eros Ramazzotti ha annunciato in una Storia di Instagram che dovrà operarsi nuovamente alle corde vocali.

Il messaggio del cantante: “Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l’operazione alle corde vocali. Grazie per l’affetto, ora mi riposo”.

Il tour negli stadi di Eros Ramazzotti

L’annuncio di Eros Ramazzotti sul nuovo intervento alle corde vocali è arrivato al termine del tour negli stadi appena concluso con l’ultima tappa all’Allianz Stadium di Torino di sabato 27 giugno.

Il tour negli stadi, chiamato “Una Storia Importante World Tour“, ha toccato alcune tra le principali città d’Italia, dallo stadio Olimpico di Roma a San Siro a Milano, passando per lo stadio Maradona a Napoli.

Nonostante l’intervento alle corde vocali, è stato già annunciato il prossimo tour di Eros Ramazzotti, nei palazzetti, previsto nel 2027. Il nuovo calendario, che prenderà il via il 7 maggio da Milano (Unipol Dome), prevede tappe anche a Bologna (11 maggio, Unipol Arena), Firenze (13 maggio, Nelson Mandela Forum) e Torino (15 maggio, InAlpi Arena).

Il precedente intervento alle corde vocali di Eros Ramazzotti nel 2019

Eros Ramazzotti si era già sottoposto a un intervento alle corde vocali nel 2019.

Il 7 maggio di quell’anno, il cantante aveva annunciato sempre via social di non poter proseguire il “Vita ce n’è World Tour”, che aveva preso il via a Mantova il 14 febbraio.

In quell’occasione, Ramazzotti aveva spiegato che l’operazione era dovuta a un “problema di ispessimento“.

Perché i cantanti si operano alle corde vocali

Eros Ramazzotti, stavolta, non ha spiegato il motivo per cui si è reso necessario per lui un nuovo intervento alle corde vocali.

In alcune dichiarazioni non legate all’annuncio di Ramazzotti e riportate sul sito dello stesso medico, il dottor Gerrit Wohlt, specialista per le malattie della voce dei cantanti, ha spiegato che la decisione di sottoporsi a un intervento delle corde vocali è “una delle più difficili” nella vita di un cantante.

Tale scelta arriva “alla fine di un processo di realizzazione in cui l’artista si rende lentamente e gradualmente conto di potersi identificare sempre meno con la qualità alterata del suono della sua voce“.

Il dottor Wohlt ha spiegato, inoltre, che “la causa della riduzione della qualità del suono è spesso dovuta ad alterazioni organiche delle pliche vocali, come noduli vocali o edemi delle corde vocali”.