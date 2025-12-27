Eros Ramazzotti denunciato per i lavori "devastanti" in casa a Milano, crollo nell'appartamento del vicino

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Eros Ramazzotti sarebbe stato denunciato da un suo vicino di casa, nel quartiere CityLife di Milano, per presunti danni strutturali che sarebbero stati causati all’appartamento sottostante durante i lavori di ristrutturazione dell’abitazione del cantante. Una disputa che, dopo mesi di sopralluoghi e accertamenti, è approdata in tribunale e che potrebbe avere ripercussioni rilevanti sia sul piano economico sia su quello legale. Gli avvocati Fabio Lepri e Salvatore Pino, legali di Paolo Rossi, hanno spiegato che “mai tali lavori hanno recato danni a unità immobiliari, fino a quando una di esse è stata ceduta e il suo acquirente ha pensato bene di avventurarsi in lavori letteralmente devastanti”.

Chi ha denunciato Eros Ramazzotti

Come riporta La Verità, Paolo Rossi, revisore dei conti di Genova e residente a Milano, avrebbe denunciato Eros Ramazzotti.

Il 59enne vive da tempo nell’edificio di CityLife e sosterebbe di aver subito gravi danni al proprio appartamento, in seguito ai lavori eseguiti nell’abitazione sovrastante, acquistata dal cantante nell’autunno del 2024.

ANSA Un’immagine del quartiere Citylife di Milano

L’immobile danneggiato comprenderebbe anche ambienti destinati a palestra e sauna, che sarebbero stati in parte compromessi dal crollo del soffitto.

La vicenda avrebbe avuto origine nell’ottobre 2024.

In quel periodo, Eros Ramazzotti ha acquistato l’appartamento al piano superiore e ha avviato una ristrutturazione radicale.

Perché è stato denunciato Eros Ramazzotti

Stando a quanto riferito dai legali di Paolo Rossi, i lavori avrebbero comportato demolizioni estese, con la rimozione di muri interni, pavimenti, porte e impianti, oltre all’uso intensivo di martelli pneumatici.

Attività che, secondo la versione del condomino, riportata da La Verità, sarebbero andate oltre una ristrutturazione ordinaria.

Il 13 novembre 2024, l’architetto responsabile dell’intervento, Luigi Andrea Tafuri, avrebbe effettuato un sopralluogo nell’appartamento di Paolo Rossi, rassicurando sulla gestione dei lavori e sulla copertura di eventuali danni.

Pochi giorni dopo, la situazione sarebbe precipitata.

Il 4 dicembre 2024 si sarebbe verificato l’episodio più grave.

Durante le demolizioni, una porzione del soffitto dell’appartamento di Paolo Rossi sarebbe crollata, causando il distacco del plafone e danni estesi ai locali sottostanti.

Al rientro in casa, Paolo Rossi e la moglie avrebbero trovato l’abitazione in condizioni tali da renderla parzialmente inagibile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che avrebbero rilevato un dissesto strutturale riconducibile alle lavorazioni in corso.

In particolare, la rimozione del pavimento dell’appartamento superiore avrebbe indebolito il solaio, compromettendo la stabilità dell’intonaco e delle strutture sottostanti.

“Mai tali lavori hanno arrecato danni alle unità immobiliari. Fino a quando una di esse è stata ceduta e il suo acquirente ha pensato bene di avventurarsi in lavori letteralmente devastanti. Che hanno gravemente danneggiato l’appartamento sottostante”, hanno spiegato gli avvocati Fabio Lepri e Salvatore Pino, legali di Paolo Rossi.

La linea difensiva

Dopo il crollo, l’architetto e l’impresa appaltatrice si sarebbero dichiarati disponibili a sospendere temporaneamente i lavori e a valutare i danni.

Secondo Paolo Rossi, però, le iniziative intraprese non sarebbero state sufficienti a risolvere il problema.

Da qui la decisione di coinvolgere le forze dell’ordine e di contestare formalmente i danni sia al proprietario dell’appartamento superiore sia all’impresa esecutrice.

L’avvocato Antonio Cacciato, legale di Eros Ramazzotti, avrebbe risposto che le richieste di risarcimento sarebbero state “generiche e non riscontrabili”, con l’accusa di un atteggiamento poco collaborativo da parte del condomino.

La linea difensiva sottolineerebbe, inoltre, la possibilità che i danni siano legati a criticità strutturali preesistenti dell’edificio, e non direttamente alle demolizioni effettuate durante la ristrutturazione.

Inoltre, il legale evidenzia che la richiesta “mostra un approccio immotivatamente aggressivo, che senz’altro rende meno agevole l’interlocuzione fra i soggetti coinvolti”.

La richiesta di risarcimento danni

A gennaio 2025, Paolo Rossi avrebbe avviato un’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 200mila euro.

La cifra comprenderebbe i costi necessari per il ripristino dell’appartamento, le spese per l’affitto di un altro immobile e le perdite economiche legate all’interruzione della sua attività professionale.

Secondo i legali del condomino, i danni si sarebbero estesi progressivamente anche ad altre stanze dell’abitazione, aggravando il quadro iniziale.

Un ingegnere incaricato dal condominio avrebbe confermato che i danni sarebbero compatibili con lavori eseguiti senza adeguate precauzioni strutturali.

Il procedimento prevede ora un nuovo tentativo di conciliazione fissato per il 19 gennaio 2026.

Eros Ramazzotti, contattato dal Corriere della Sera, tramite il suo ufficio stampa, non ha per ora voluto rilasciare dichiarazioni.