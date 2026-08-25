Eros Ramazzotti operato alle corde vocali, ora la lunga riabilitazione: rinviate le date del tour americano
Eros Ramazzotti operato alle corde vocali, l'intervento è andato bene ma le tappe americane del tour sono state rinviate
Eros Ramazzotti nelle scorse ore si è sottoposto a un intervento chirurgico alle corde vocali. L’operazione, programmata da diversi mesi, è stata eseguita con successo, come spiegato dallo stesso cantante romano attraverso un post pubblicato su Instagram. Ora l’artista comincerà un percorso di riabilitazione che lo costringerà a posticipare l’intera parte americana del suo “Una Storia Importante World Tour”.
- Eros Ramazzotti operato alle corde vocali
- La lunga riabilitazione dopo l'intervento chirurgico
- Le nuove date del tour
- Biglietti riutilizzabili: in alternativa si può chiedere il rimborso
Eros Ramazzotti operato alle corde vocali
L’operazione è stata resa necessaria per l’usura vocale dovuta all’intensa attività dal vivo del cantante, che ha fatto sapere che dovrà mettere in pausa le date americane del suo tour, che prevedeva decine di tappe attesissime in America Latina, negli Stati Uniti e in Canada.
“L’intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato”, ha esordito Ramazzotti.
“Tuttavia il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima”, ha concluso il cantante.
La lunga riabilitazione dopo l’intervento chirurgico
Tutti i concerti d’oltreoceano verranno nuovamente programmati e recuperati non prima del 2027, quando Ramazzotti potrà tornare a cantare senza problemi, dopo aver trattato un’ipertrofia alle corde vocali. Si tratta di un ispessimento del tessuto provocato dal forte stress fisico cui l’artista è quotidianamente sottoposto.
In particolare, si tratta di un disturbo di natura professionale che spesso colpisce gli artisti che usano la propria voce a ritmi sostenuti e per molte ore consecutive.
Già in passato Ramazzotti si è sottoposto alla stessa operazione per il medesimo problema. Accadde nel 2019, quando dovette interrompere il “Vita ce n’è World Tour”.
Prima dell’ultimo intervento, il musicista si era sottoposto a diverse sedute di logopedia. Tuttavia le terapie conservative non gli hanno permesso di risolvere completamente il problema alle corde vocali. Da qui la decisione di finire di nuovo sotto i ferri.
Come spiega Fanpage.it, la riabilitazione da una simile operazione non è rapida: il paziente deve rimanere a riposo vocale assoluto, per un massimo di 10 giorni, durante i quali non può emettere alcun suono.
Dopodiché comincia un percorso di rieducazione logopedica. Per un cantante come Ramazzotti si prevede che siano necessari fino a 4 mesi di lavoro quotidiano prima di tornare a esibirsi sul palco.
Le nuove date del tour
La parte internazionale del tour è stata riprogrammata per l’autunno del 2027. Di seguito le nuove date:
- Canada, Toronto: 24 settembre 2027
- Canada, Montreal: 26 settembre 2027
- Stati Uniti, Boston: 29 settembre 2027
- Stati Uniti, New York: 2 ottobre 2027
- Stati Uniti, Chicago: 5 ottobre 2027
- Stati Uniti, Miami: 8 ottobre 2027
- Stati Uniti, Houston: 13 ottobre 2027
- Stati Uniti, Los Angeles: 16 ottobre 2027
- Messico, Monterrey: 20 ottobre 2027
- Messico, Città del Messico: 23 ottobre 2027
- Colombia, Bogotà: 28 ottobre 2027
- Perù, Lima: 30 ottobre 2027
- Cile, Santiago del Cile: 3 novembre 2027
- Argentina, Buenos Aires: 6 novembre 2027
- Brasile, San Paolo: 9 novembre 2027
Biglietti riutilizzabili: in alternativa si può chiedere il rimborso
Gli organizzatori del tour hanno riferito che gli spettatori già in possesso dei ticket di ingresso potranno utilizzare i biglietti precedentemente acquistati per le date posticipate. Il pubblico non dovrà effettuare alcuna procedura di cambio.
Per coloro che invece saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date sarà possibile richiedere un rimborso completo.