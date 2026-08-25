Eros Ramazzotti operato alle corde vocali, ora la lunga riabilitazione: rinviate le date del tour americano

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eros Ramazzotti nelle scorse ore si è sottoposto a un intervento chirurgico alle corde vocali. L’operazione, programmata da diversi mesi, è stata eseguita con successo, come spiegato dallo stesso cantante romano attraverso un post pubblicato su Instagram. Ora l’artista comincerà un percorso di riabilitazione che lo costringerà a posticipare l’intera parte americana del suo “Una Storia Importante World Tour”.

Eros Ramazzotti operato alle corde vocali

L’operazione è stata resa necessaria per l’usura vocale dovuta all’intensa attività dal vivo del cantante, che ha fatto sapere che dovrà mettere in pausa le date americane del suo tour, che prevedeva decine di tappe attesissime in America Latina, negli Stati Uniti e in Canada.

“L’intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato”, ha esordito Ramazzotti.

ANSA

“Tuttavia il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima”, ha concluso il cantante.

La lunga riabilitazione dopo l’intervento chirurgico

Tutti i concerti d’oltreoceano verranno nuovamente programmati e recuperati non prima del 2027, quando Ramazzotti potrà tornare a cantare senza problemi, dopo aver trattato un’ipertrofia alle corde vocali. Si tratta di un ispessimento del tessuto provocato dal forte stress fisico cui l’artista è quotidianamente sottoposto.

In particolare, si tratta di un disturbo di natura professionale che spesso colpisce gli artisti che usano la propria voce a ritmi sostenuti e per molte ore consecutive.

Già in passato Ramazzotti si è sottoposto alla stessa operazione per il medesimo problema. Accadde nel 2019, quando dovette interrompere il “Vita ce n’è World Tour”.

Prima dell’ultimo intervento, il musicista si era sottoposto a diverse sedute di logopedia. Tuttavia le terapie conservative non gli hanno permesso di risolvere completamente il problema alle corde vocali. Da qui la decisione di finire di nuovo sotto i ferri.

Come spiega Fanpage.it, la riabilitazione da una simile operazione non è rapida: il paziente deve rimanere a riposo vocale assoluto, per un massimo di 10 giorni, durante i quali non può emettere alcun suono.

Dopodiché comincia un percorso di rieducazione logopedica. Per un cantante come Ramazzotti si prevede che siano necessari fino a 4 mesi di lavoro quotidiano prima di tornare a esibirsi sul palco.

Le nuove date del tour

La parte internazionale del tour è stata riprogrammata per l’autunno del 2027. Di seguito le nuove date:

Canada, Toronto: 24 settembre 2027

Canada, Montreal: 26 settembre 2027

Stati Uniti, Boston: 29 settembre 2027

Stati Uniti, New York: 2 ottobre 2027

Stati Uniti, Chicago: 5 ottobre 2027

Stati Uniti, Miami: 8 ottobre 2027

Stati Uniti, Houston: 13 ottobre 2027

Stati Uniti, Los Angeles: 16 ottobre 2027

Messico, Monterrey: 20 ottobre 2027

Messico, Città del Messico: 23 ottobre 2027

Colombia, Bogotà: 28 ottobre 2027

Perù, Lima: 30 ottobre 2027

Cile, Santiago del Cile: 3 novembre 2027

Argentina, Buenos Aires: 6 novembre 2027

Brasile, San Paolo: 9 novembre 2027

Biglietti riutilizzabili: in alternativa si può chiedere il rimborso

Gli organizzatori del tour hanno riferito che gli spettatori già in possesso dei ticket di ingresso potranno utilizzare i biglietti precedentemente acquistati per le date posticipate. Il pubblico non dovrà effettuare alcuna procedura di cambio.

Per coloro che invece saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date sarà possibile richiedere un rimborso completo.