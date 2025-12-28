Eros Ramazzotti replica alle accuse del vicino che lo ha denunciato, la risposta sulla "versione incompleta"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Prosegue il contenzioso tra Eros Ramazzotti e un vicino di casa a CityLife, che chiede un risarcimento da 200mila euro per presunti danni causati da lavori di ristrutturazione. Il cantante respinge le accuse, e parla di una “versione incompleta” dei fatti. Secondo i suoi tecnici, la cifra richiesta come risarcimento sarebbe spropositata.

Eros Ramazzotti: le accuse e la denuncia

Prosegue la diatriba tra Eros Ramazzotti e un vicino, Paolo Rossi, proprietario di un’abitazione a CityLife (Milano), proprio al piano sottostante la casa del cantante.

La questione è stata portata alla luce dal quotidiano La Verità, su cui è stata pubblicata la versione del contabile, secondo il quale l’artista avrebbe arrecato danni alla sua abitazione.

Le due abitazioni si trovano a CityLife (Milano)

Rossi ha chiesto a Ramazzotti un risarcimento da 200mila euro, somma che, secondo il contabile, sarebbe necessaria a coprire i presunti danni all’abitazione.

Secondo la denuncia presentata da Rossi e come confermato dai suoi legali, Ramazzotti avrebbe avviato in casa propria dei lavori di ristrutturazione che avrebbero danneggiato l’appartamento sottostante, di proprietà di Rossi.

La replica al vicino: “Versione incompleta”

La replica da parte del cantante alle accuse del vicino non si è comunque fatta attendere.

Il manager di Eros Ramazzotti, Gaetano Puglisi, ha infatti pubblicato una nota a nome dell’artista, in cui si smentiscono le accuse.

La nota parla di “versione incompleta e fuorviante” dei fatti avvenuta per mezzo della stampa.

“Il procedimento avanti il Tribunale è in corso e in questo giudizio sono coinvolti, oltre al dottor Rossi e a Ramazzotti, molti altri soggetti, proprio per verificare quali siano e di chi siano le eventuali responsabilità rispetto a quanto accaduto”, ha fatto sapere Puglisi.

La perizia tecnica

Secondo la nota del manager di Eros Ramazzotti, la cifra richiesta come risarcimento dal vicino del cantante sarebbe spropositata.

I tecnici dell’artista hanno infatti concluso che “il pregiudizio che il dottor Rossi può aver patito si assesta in un importo di gran lunga e sostanzialmente inferiore a quanto riportato dai titoli di stampa”.

L’effettivo ammontare verrà stabilito dal Tribunale attraverso una perizia tecnica, che dovrà valutare l’impatto dei lavori e le eventuali responsabilità.